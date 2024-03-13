Клининг — залог увеличения прибыли

Вы не задумываетесь о чистоте в офисе, пока пятна на столах, полах и кранах незаметны. К сожалению, так будет не всегда, а аллергия на пыль и загрязнения появится быстрее, чем сотрудники попросят подписать больничный лист.

Интересный факт: штатные уборщицы уходят на больничный в 1,5 раза чаще иных офисных сотрудников. Для сокращения расходов компании и поддержания идеальной чистоты по всем правилам СанПин рекомендуем обращаться к профессиональным клинерам.

Сотрудники клининговой компании проходят постоянное обучение. Фото предоставлено компанией «Большая уборка».

Ксения Черкашина, руководитель одной из топовых клининговых компании Сибири «Большая уборка», — о пользе заключения договора с клининговыми компаниями.

1.

— У штатного уборщика нет стимула работать на результат. Работники клининговой компании работают добросовестно, вне зависимости от потраченного времени. Для компании важно поддерживать свой имидж и заинтересованность клиента.

2.

— Клининговая компания пользуется собственной профессиональной химией и оборудованием, которые быстро и качественно очищают поверхность и входят в стоимость работы согласно договору.

3.

— Штатный уборщик может заболеть или попасть в сложную ситуацию, в результате — не появляться на работе. Клининговая компания бесперебойно обслуживает объекты, быстро находит сотрудникам замену и выводит на объект в тот же день.

4.

— «Большая уборка» заботится о своей репутации: мы нанимаем только опытных и аккуратных сотрудников. Ведь в отличие от шташтного сотрудника, клининг несет ответственность за порчу имущества в случае неосторожных действий сотрудников.

5.

— Клининг — гаран­тия качест­венной работы. Сотрудники проходят постоянное обучение. Работая по технологическим картам, мы способны выполнить большее количество работы, чем штатный сотрудник

6.

— Финансовая выгода — важный фактор выбора в пользу заключения договора с клининговой компанией. Вам не придется содержать штат сотрудников — выплачивать заработную плату, делать отчисления в налоговую и пенсионный фонд, оформлять больничные, закупать моющие средства и оборудование.

7.

— Стабильность. Заключив договор, вы уверены, что компания предоставит качественные услуги на протяжении всего сотрудничества, а осуществлять услуги будет квалифицированный персонал.

8.

— Уже 9 лет компания «Большая уборка» сотрудничает с юридическими лицами и обслуживает производственные, офисные и складские помещения на постоянной основе.

Клининговая компания пользуется собственной профессиональной химией и оборудованием. Фото предоставлено компанией «Большая уборка».

Наши услуги

Обслуживание офисных и производственных помещений.

Химчистка мебели, ковровых покрытий.

Мойка окон с автовышки, витражей, фасадов, вывесок.

Стандартная и генеральная уборка.

Уборка прилегающей территории в любое время года.

Комплексный уход за твердыми полами: восстановление каменных полов, глубокая химическая чистка, шлифовка, нанесение полимера.

По промокоду «БИЗНЕС+» при заключении договора на срок от 12 месяцев — месяц обслуживания в подарок.

Закажите расчет стоимости обслуживания вашего рабочего места прямо сейчас — а мы посчитаем, сколько вы сэкономите за период сотрудничества с компанией «Большая уборка».

8-923-648-3500

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