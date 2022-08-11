11 августа
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Потребитель

«Книжный мир» поможет выгодно собраться к школе

Август — время приятных хлопот по подготовке к новому учебному году. Одним из самых важных моментов является покупка школьных принадлежностей.

Школьные принадлежности.
Школьные принадлежности.
Магазин "Книжный мир".

Весь спектр канцелярских товаров для школьников и сопутствующие товары для учебы представлены в магазине «Книжный мир».

Собирая ребенка в школу, предлагаем успеть воспользоваться нашей акцией: при покупке товаров ErichKrause/ArtBerry на 300 руб. покупатель получает один подарок из трех на выбор.

Кроме того, вы можете приобрести товары по сниженным ценам: тетради — от 4 руб., дневники — от 40 руб., ручки — от 12 руб.

Магазин «Книжный мир».

Ждем вас по адресу:

г. Барнаул, пр-т Социалистический, 117А
(этаж 1−3)

Группа «Вконтакте»

Акции действуют с 15 июля по 31 августа 2022 г.

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