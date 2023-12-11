Коленчатые подъемники: как выбрать

Подъемник коленчатого типа — универсальный тип машины, позволяющий проводить работы на большой высоте и в самых труднодоступных местах. Благодаря такому свойству и небольшим размерам подъёмника, его можно использовать для самых разных целей, от монтажа рекламных конструкций до обслуживания электросетей, от ремонтных до складских работ. На что обратить внимание, выбирая коленчатый подъемник , рассмотрим ниже.

Выбираем тип двигателя

На рынке представлены коленчатые подъемники с двумя типами двигателей:

Электрические. Работают от аккумуляторной батареи, используются преимущественно в помещениях. На улице эксплуатация допустима, но лишь при наличии ровного грунта и отсутствии сильного ветра;

Дизельные. Устойчивые полноприводные модели для эксплуатации вне помещения. Внутри присутствует силовая установка, которая через гидромоторы подает крутящий момент на колеса машины.

Какой тип предпочесть, зависит от ваших целей. Для склада или производственного помещения лучше подойдут электрические подъемники. Устройство коленчатого типа может отклониться по горизонтали от шасси на дистанцию до 8 м, что особенно удобно в узких проходах.

Дизельный коленчатый подъемник больше подойдет для строительных площадок. Они способны работать круглый год, вне зависимости от региона и погодных условий.

Другие критерии выбора

Значительно повысить эффективность и безопасность рабочих процессов поможет предварительная оценка следующих факторов: Грузоподъемность. Агрегат должен выдерживать вес рабочих и инструментов, требуемых для выполнения поставленных задач. Высота подъема. Этот параметр выбирают, исходя из того, на какой высоте планируется работать. Размер платформы. Рабочим должно хватать места + необходим запас пространства для инструментов и оборудования. Мобильность. Важно учитывать, как и по каким поверхностям может перемещаться та или иная модель подъемника. Безопасность. Ограждение, система аварийной остановки, защита от перегруза — то, чем должен быть оснащен хороший подъемник. Длительность гарантии, удобство сервисного обслуживания. Тип топлива/энергоснабжения. Кроме дизельных и электрических моделей, встречаются гибриды.

Прежде чем приобретать подъемник коленчатого типа, важно определить, для каких именно работ он будет использоваться. Подобрать модель, подходящую именно для ваших целей и задач можно на сайте https://spb-advanta.ru/. Если у вас нет опыта выбора подъемных механизмов, специалисты компании дадут вам необходимые рекомендации. Грамотно подобранная техника и соблюдение мер безопасности обеспечивают высокую результативность труда рабочих.

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