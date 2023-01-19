Десятилетие назад на мировом рынке появилась серия плитки, продемонстрировавшая приверженность к естественной красоте натурального мрамора на базе керамогранитных изделий. В этом году компания Atlas Concorde (атлас конкорд) приняла решение закрепить прошлый успех выпуском новой коллекции, которая обыграна в свежем ключе, с учетом актуальных в области архитектурных и дизайнерских решений тенденций.

Marvel X (Марвел Х) — серия керамогранита, представленного в имитации ценных пород мрамора, добываемых в разных частях света. Ее выход предшествовал настоящей легенде итальянского бренда, получившей широкий резонанс в частном и коммерческом строительстве. Линейка покрытий Marvel нашла применение во внутренних пространствах объектов недвижимости самого разного значения, начиная с городских апартаментов и заканчивая крупными торговыми центрами, от концептуальных ресторанов до гостиничных комплексов. Выступая в качестве надежного покрытия для стен и пола, плитка «под мрамор» автоматически становится неотъемлемой частью проекта, образуя на долгие годы благоприятную среду обитания.

Керамогранит серии Marvel X ( Марвел Х) в интерьерах. Фото предоставлено рекламодателем.

Для своей новинки Atlas Concorde подобрала лучшие сорта благородного камня, руководствуясь при этом потребностями современного рынка. Пять вариантов природного материала раскрывают его декоративный потенциал посредством реалистичной графики, особых приемов и прочих нюансов. Сдержанная в своих нейтральных оттенках цветовая палитра предлагает универсальные решения для профессиональных и любительских проектов, становясь идеальной базовой основой для вневременных дизайнов. Белые и серые тона облицовки в любом пространстве выглядят органично и создают ощущение комфорта. Керамогранит Marvel X представлен с разными типами поверхности, с набором определенных форматов и специальных элементов. Каждая из вариаций наделена индивидуальными чертами, позволяющими получить уникальный результат.

Керамогранит серии Marvel X ( Марвел Х) в интерьерах. Фото предоставлено рекламодателем.

Например, модели Calacatta Apuano (Калакатта Апуан) призваны наполнять пространства теплом и уютом за счет нежной текстуры и золотистых прожилок, буквально растекающихся по поверхности, то выступая над ней, то проникая в глубину. Белый с легким кремовым флером фон делает отделку визуально притягательной, как если бы это был мрамор Calacatta Michelangelo (Калакатта Микеланджело), завезенный из северной части Апеннинских гор.

Керамогранит серии Marvel X ( Марвел Х) в интерьерах. Фото предоставлено рекламодателем.

Противопоставление изящных, почти прозрачных линий широким и насыщенным интерпретациям рисунка камня выделяет керамогранит Calacatta Sublime (Калакатта возвышенная) среди прочих аналогов. Изысканности рисунку добавляют вкрапления с деликатным блеском драгоценного металла. Плитка цвета слоновой кости — беспроигрышный вариант для интерьерной отделки.

Керамогранит серии Marvel X ( Марвел Х) в интерьерах. Фото предоставлено рекламодателем.

Не менее гармонично смотрятся изделия Calacatta Perla (Калакатта Перла) в жемчужно-серых тонах с тончайшими прожилками, филигранно воспроизведенными благодаря цифровой печати. Их нейтральность на грани изысканной роскоши становится ценной предпосылкой для создания стильных дизайнов, предлагая на своем фоне в полной мере раскрыться другим фактурам. Наиболее органичный ансамбль готовы составить имитации бетона темно-серого оттенка.

Керамогранит серии Marvel X ( Марвел Х) в интерьерах. Фото предоставлено рекламодателем.

На создание модели Grey Cloud (Серое облако) производителя вдохновила красота бразильского кварцита, адаптированного в интерьерное оформление. Узнаваемым его делает неоднородный окрас и серебристого цвета прожилки. Покрытия не ограничиваются узкими рамками настенной или напольной отделки, выступая привлекательным вариантом для обновления фасадов мебели и изготовления столешниц.

Керамогранит серии Marvel X ( Марвел Х) в интерьерах. Фото предоставлено рекламодателем.

Тосканский мрамор получил блистательное воплощение в керамограните Fior di Bosco (Фиор ди Боско). Его глубокий серый оттенок и контрастные прожилки создадут чарующую атмосферу где бы то ни было. Отличное решение для общественных мест, где тесно переплетены эстетика и комфорт.

Керамогранит серии Marvel X ( Марвел Х) в интерьерах. Фото предоставлено рекламодателем.

Все пять серий Marvel X представлены с матовой, лаппатированной и шелковистой поверхностью, тогда как для первой (Calacatta Apuano) и последней (Fior di Bosco) предусмотрены варианты с противоскользящими свойствами, обладающие инновационной текстурой Hammered (чеканные изделия), которая притягательна как визуально, так и тактильно.

Керамогранит серии Marvel X ( Марвел Х) в интерьерах. Фото предоставлено рекламодателем.

Добавление крупноформатных моделей вызвано потребительским спросом на этот вид продукции. Керамический гранит для настенной отделки (120×240 см) и обустройства пола (120×120 см) позволяет нивелировать межплиточные швы, переориентировав зрительное восприятие в правильном направлении. Кроме того, в разы упрощается уход за монолитными поверхностями ввиду отсутствия скапливающихся загрязнений в стыках.

Керамогранит серии Marvel X ( Марвел Х) в интерьерах. Фото предоставлено рекламодателем.

Marvel X также располагает плиткой для экстерьеров, где она благодаря своей 20 мм толщине и высокой техничности проявляет себя как прочное, долговечное и практичное покрытие, кроме того, выступающее связующим звеном между внутренними и наружными пространствами в рамках индивидуальных и общественных проектов.

Источник фотографий сайт www.keramogranit.ru/