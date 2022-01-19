Компания «Европлан» продляет специальные акции для своих клиентов

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Заключая договор лизинга можно получить бесплатно до трех ТО, которые включаются в договор лизинга. В акции участвуют легковые и грузовые автомобили с типом кузова «пикап».

Число бесплатных ТО зависит от срока лизинга, чем он больше, тем больше ТО оплачивает «Европлан»: от 35 месяцев — ТО-1; от 47 месяцев — ТО-1, ТО-2; от 59 месяцев — ТО-1, ТО-2, ТО-3.

Для того чтобы воспользоваться сертификатом на прохождение бесплатного ТО, необходимо:

заключить договор лизинга с «Европланом»; связаться по бесплатному телефону 8 ( 800) 786-80-80 и выбрать удобное время для прохождения ТО и сервисный центр из предложенного списка.

После прохождения ТО «Европлан» оплатит стоимость работ непосредственно сервисному центру.

Помимо безусловной финансовой выгоды, клиенты «Европлана» благодаря этой акции могут значительно сильно сэкономить свое время, ведь им не придется искать сервисный центр, заключать новый договор на услуги и заниматься необходимым документооборотом. Все это берет на себя «Европлан».