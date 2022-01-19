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Компания «Европлан» продляет специальные акции для своих клиентов

В наступившем 2022 году лизинговая компания «Европлан» продлила свои самые востребованные акции, которые были запущены в 2021 году. Акции действуют во всех регионах присутствия «Европлана».

ПАО «ЛК «Европлан»
1
Аванс 0%

Компания предлагает клиентам оформить в лизинг в «Европлане» без аванса любые транспортные средства: легковые, грузовые автомобили и спецтехнику — как новые, так и с пробегом. Кроме того, в рамках этого спецпредложения можно получить дополнительную скидку от партнеров на стоимость автомобиля — до 20%.

2
ТО-1, ТО-2, ТО-3 оплатит Европлан

Заключая договор лизинга можно получить бесплатно до трех ТО, которые включаются в договор лизинга. В акции участвуют легковые и грузовые автомобили с типом кузова «пикап».

Число бесплатных ТО зависит от срока лизинга, чем он больше, тем больше ТО оплачивает «Европлан»: от 35 месяцев — ТО-1; от 47 месяцев — ТО-1, ТО-2; от 59 месяцев — ТО-1, ТО-2, ТО-3.

Для того чтобы воспользоваться сертификатом на прохождение бесплатного ТО, необходимо:

  1. заключить договор лизинга с «Европланом»;
  2. связаться по бесплатному телефону 8 (800) 786-80-80 и выбрать удобное время для прохождения ТО и сервисный центр из предложенного списка.

После прохождения ТО «Европлан» оплатит стоимость работ непосредственно сервисному центру.

Помимо безусловной финансовой выгоды, клиенты «Европлана» благодаря этой акции могут значительно сильно сэкономить свое время, ведь им не придется искать сервисный центр, заключать новый договор на услуги и заниматься необходимым документооборотом. Все это берет на себя «Европлан».

3
Тахограф в подарок

При оформлении в лизинг грузовиков и автобусов, можно получить в подарок тахограф. «Европлан» проведет установку устройства на транспорт клиентов, активацию и калибровку. После установки тахографа транспортное средство сразу же можно использовать в коммерческих целях. Условием участия в акции является заключение договора лизинга сроком от 47 месяцев.

Преимущества приобретения тахографа в «Европлане»:

  • Доступная цена;
  • Возможность проведения работ по установке любой сложности;
  • Клиент может заказать выездную установку, перегонять авто самостоятельно не нужно.

Возможна установка тахографа как на лизинговое, так и на личное транспортное средство (новое или с пробегом). Клиенту предлагаем на выбор тахографы трех производителей: «Штрих», «Атол» и VDO. Также мы можем провести калибровку тахографов, уже установленных на автомобили.

Сегодня в той ситуации, которая сложилась на авторынке, особенно важно, что «Европлан» продолжает помогать своим клиентам приобретать необходимый транспорт на приемлемых условиях, а сэкономленные средства направлять на развитие бизнеса.

Под условиями акции «ТО-1, ТО-2, ТО-3 оплатит Европлан» понимается включение стоимости в размере 1 (один) рубль от одного до трёх ТО (техническое обслуживание) в договор лизинга. Направление клиента на прохождение ТО-1, ТО-2, ТО-3 осуществляет ПАО «ЛК «Европлан» в течение договора лизинга, заключённого в рамках акции. Количество ТО зависит от срока ДФА: ТО-1 на срок 35−46 месяцев; ТО-1, ТО-2 на срок 47−58 месяцев; ТО-1, ТО-2, ТО-3 на срок 59−60 месяцев. Условия акции распространяются на новые легковые а/м и грузовые а/м с типом кузова «пикап» со сроком ДФА от 35 до 60 месяцев, без учёта технических платежей. Акция не распространяется на а/м, связанные с повышенным риском (такси, прокат, тест-драйвы и т.п.). Срок действия акции ограничен. Условия действительны на 01.01.2022 г. и могут быть изменены. Предложение не является публичной офертой в соответствии со ст. 437 ГК РФ. ПАО «ЛК «Европлан», ОГРН 1177746637584. ЕВРОПЛАН®​

По акции «Получите тахограф от Европлана» в договор лизинга включена стоимость в размере 1 (один) рубль автоуслугу «Тахограф «АТОЛ» (Российский)»: покупка тахографа, выезд к клиенту, установка устройства, активация, калибровка. Акция действует при заключении ДФЛ на срок лизинга от 47 месяцев без учета технических платежей. Условия акции распространяются на новые грузовой автотранспорт (более 3,5 тонн), автобусы (более 8 мест). Срок действия акции ограничен. Условия действительны на 01.01.2022 г. и могут быть изменены. Предложение не является публичной офертой в соответствии со ст. 437 ГК РФ. ПАО «ЛК «Европлан», ОГРН 1177746637584. ЕВРОПЛАН®​

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