Конкурс народных частушек «Гуляй, Масленица»!

Для участия в конкурсе нужно сочинить веселую частушку, состоящую из 1 четверостишия.
Частушка должна быть авторской (то есть оригинальной, незаимствованной). Юмор и местный колорит приветствуются! Нецензурная лексика — нет.
Частушки можно отправлять на электронную почту narod@altapress.ru или письмом в адрес редакции газеты «Печки-лавочки»: 656049, Барнаул, Короленко, 107
Победители конкурса получат подарки!
Главный приз: годовой запас муки и подсолнечного масла от генерального партнера конкурса компании ЗАО Алейскзернопродукт (24 кг муки и 12 литров масла марки «Алейка»).
Подарок от редакции газеты «Печки-лавочки» — красочная и полезная книга «Современная русская кухня по домашнему».
Победитель будет определен народным голосованием на сайте altapress.ru 15 февраля 2023 года.
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