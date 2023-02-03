Конкурс народных частушек «Гуляй, Масленица»!

Газета «Печки-лавочки» и сайт altapress.ru объявляют конкурс среди читателей на самую оригинальную частушку, посвященную празднику Масленица.

Для участия в конкурсе нужно сочинить веселую частушку, состоящую из 1 четверостишия.

Частушка должна быть авторской (то есть оригинальной, незаимствованной). Юмор и местный колорит приветствуются! Нецензурная лексика — нет.

Частушки можно отправлять на электронную почту narod@altapress.ru или письмом в адрес редакции газеты «Печки-лавочки»: 656049, Барнаул, Короленко, 107

Победители конкурса получат подарки!

Главный приз: годовой запас муки и подсолнечного масла от генерального партнера конкурса компании ЗАО Алейскзернопродукт (24 кг муки и 12 литров масла марки «Алейка»).

Подарок от редакции газеты «Печки-лавочки» — красочная и полезная книга «Современная русская кухня по домашнему».

Победитель будет определен народным голосованием на сайте altapress.ru 15 февраля 2023 года.