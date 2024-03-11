Корейские дорамы: в чем феномен популярности и почему их стоит смотреть

Дорамами обобщенно называют сериалы, выпущенные в Южной Корее. И хотя «корни» у жанра японские, сегодня господство в нем находится полностью в руках корейцев. С первыми дорамами мир познакомился в самом конце прошлого столетия, сегодня их популярность достигла невероятных масштабов. Если корейские дорамы вам пока мало знакомы, рекомендуем обязательно восполнить этот пробел, ниже расскажем, почему это стоит сделать!

Оригинальный жанр

Несмотря на то, что в вопросах, касающихся поп-культуры, авторы корейских сериалов часто ориентируются на Запад, им удалось сохранить свою идентичность. В процессе просмотра дорам у зрителей есть уникальная возможность узнать о быте, культуре, традициях, этикете народов Азии. Часто встречаются отсылки к истории и мифологии.

Дорама — это не классическая мелодрама, центральной темой которой выступает любовь. Встречаются среди корейских сериалов и фэнтези, и детективы, и хорроры, и драмы социальной направленности.

Минимум откровенности

Увидеть откровенные сцены можно практически в любом западном фильме или сериале. Корейские дорамы в этом отношении куда более целомудренны, поэтому рассчитаны они на более широкую возрастную аудиторию. Поскольку тема сексуальных отношений на экране была долгое время табуирована, максимум, что можно здесь увидеть – поцелуй.

Глобальные проблемы общества

Часто в любовной линии прослеживается тема неравенства (обычно герой из богатой семьи, а девушка из бедной). Также в дорамах поднимается тематика сложных отношений с родителями, проблема переработок и закредитованности населения, тема влияния корпораций на судьбы людей и многое другое. В той или иной степени с чем-то из перечисленного сталкивался каждый, поэтому сериалы и находят такой большой отклик в сердцах зрителей, вне зависимости от части света, в которой они проживают.

Идеальные образы

Если внешность героев при просмотре фильмов и сериалов для вас находится не на последнем месте, то корейские дорамы вас точно не разочаруют. Идеальная кожа, красивая одежда, аккуратная укладка и макияж – все это неотъемлемая составляющая образов героев азиатских сериалов.

Компактность

Сериалы производства Южной Кореи многие выбирают по причине того, что они обычно «умещаются» в один сезон, состоящий из 16 серий. При этом сюжет максимально насыщен событиями, а не «растянут» во времени, как это бывает, например, в случае с турецкими сериалами.

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