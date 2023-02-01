Космические корабли бороздят просторы Вселенной. Как в Барнауле открыли новый дилерский центр Автоцентр АНТ OMODA

Автоцентр АНТ OMODA провел «День Открытых Дверей». Фото: Рогожников Семён. Автоцентр АНТ OMODA провел «День Открытых Дверей». Фото: Рогожников Семён. Автоцентр АНТ OMODA провел «День Открытых Дверей». Фото: Рогожников Семён.

Посетители мероприятия по достоинству оценить новый футуристичный кроссовер OMODA C5 со стильной решеткой радиатора, 18″ двухцветными литыми дисками, «парящей» крышей, динамичным кузовом фастбэк, Т-образными дневными ходовыми огнями и динамичными сигналами поворота.

Автоцентр АНТ OMODA провел «День Открытых Дверей». Фото: Рогожников Семён. Автоцентр АНТ OMODA провел «День Открытых Дверей». Фото: Рогожников Семён. Автоцентр АНТ OMODA провел «День Открытых Дверей». Фото: Рогожников Семён. Автоцентр АНТ OMODA провел «День Открытых Дверей». Фото: Рогожников Семён. Автоцентр АНТ OMODA провел «День Открытых Дверей». Фото: Рогожников Семён.

Посетители приняли участие в тест-драйвах, где получили невероятные эмоции! Для маленьких гостей была организована детская зона с настольным хоккеем. Также для всех желающих были организованы фотозоны с профессиональным фотографом. На протяжении всего мероприятия был организован розыгрыш призов от Автоцентра АНТ OMODA.

Автоцентр АНТ OMODA провел «День Открытых Дверей». Фото: Рогожников Семён. Автоцентр АНТ OMODA провел «День Открытых Дверей». Фото: Рогожников Семён. Автоцентр АНТ OMODA провел «День Открытых Дверей». Фото: Рогожников Семён. Автоцентр АНТ OMODA провел «День Открытых Дверей». Фото: Рогожников Семён. Автоцентр АНТ OMODA провел «День Открытых Дверей». Фото: Рогожников Семён. Автоцентр АНТ OMODA провел «День Открытых Дверей». Фото: Рогожников Семён. Автоцентр АНТ OMODA провел «День Открытых Дверей». Фото: Рогожников Семён.



Невероятную атмосферу презентации поддерживали приветливый ведущий, харизматичная ди-джей. Угощения на мероприятии — авторские домашние морсы, вкусные фруктовые закуски и футуристичные мини-десерты — соответствовали современному стилю OMODA C5.

Автоцентр АНТ OMODA провел «День Открытых Дверей». Фото: Рогожников Семён. Автоцентр АНТ OMODA провел «День Открытых Дверей». Фото: Рогожников Семён. слайд 3 Автоцентр АНТ OMODA провел «День Открытых Дверей». Фото: Рогожников Семён. Автоцентр АНТ OMODA провел «День Открытых Дверей». Фото: Рогожников Семён. Автоцентр АНТ OMODA провел «День Открытых Дверей». Фото: Рогожников Семён. Автоцентр АНТ OMODA провел «День Открытых Дверей». Фото: Рогожников Семён.



Искренне благодарим всех гостей, которые посетили наше мероприятие и поделились своими положительными отзывами! С радостью будем ждать вас на следующих мероприятиях дилерского центра Автоцентр АНТ OMODA!



Также приглашаем всех, кто еще не успел посетить дилерский центр Автоцентр АНТ OMODA, познакомиться с новым автомобилем OMODA C 5 и пройти тест-драйв! В нашем шоуруме представлены автомобили OMODA C5 в различных комплектациях со специальной ценой от 2 014 900 руб. Чуть позже наши клиенты смогут познакомиться и с другими моделями марки, среди которых будут еще один современный кроссовер и комфортабельный седан.



Наши менеджеры расскажут вам все о бренде, специальных предложениях и проконсультируют по кредитованию, страхованию и техническому обслуживанию. Двери нашего дилерского центра ежедневно открыты для Вас по адресу Павловский тракт, 249 д.

Справка О компании Автоцентр АНТ Автоцентр АНТ уже более 25 лет занимается продажами и обслуживанием автомобилей. В настоящее время Автоцентр АНТ является единственным официальным дилером в Алтайском крае мировых автобрендов: OMODA, CHERY, Hyundai, Mitsubishi Motors, Nissan, ŠKODA, авторизованным центром Infinity и официальным дилером квадроциклов и багги HISUN. О компании OMODA Бренд OMODA нацелен на объединение представителей разных сфер с общими ценностями, умеющими нестандартно мыслить и открытыми для всего нового. Он является подразделением концерна Chery и представлен в России фастбек-кроссовером OMODA С5. Отличительной чертой марки является уникальная ДНК, основанная на современном, креативном и небанальном образе жизни. В России бренд присутствует с 2022 года. По итогам первого месяца продаж клиентам передано более 1000 автомобилей. Гарантия на автомобиль OMODA составляет 5 лет или 150 000 км пробега. Дилерская сеть состоит из 120 предприятий по всей стране и будет постоянно расширяться.

Официальный дилер OMODA — Автоцентр АНТ

Адрес: Павловский тракт, 249 д

Время работы:

Пн-пт с 8−00 до 19−00, сб-вс — с 9−00 до 14−00

Отдел продаж:

Телефон: +7 (3852)230−030

Сервисный центр:

Телефон: +7 (3852) 230−010

Сайт: https://promo.chery-ant22.ru

vk.com/chery_ant22

t.me/chery_ant22