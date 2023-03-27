Красота не требует жертв. Как привести кожу лица в порядок после зимы

Весна — пора, когда природа просыпается и мы вместе с ней. В это время особенно хочется блистать красотой, привлекать к себе внимание и радоваться жизни. Но после зимы кожа лица, как правило, выглядит уставшей, тусклой и безжизненной. Специалисты клиники Carrolit рассказали, какие косметические процедуры принесут быстрый и качественный результат.

«Усталая» тусклая кожа весной — банальный результат недостатка витаминов. Для поддержания организма люди пьют витаминные комплексы, и они действительно помогают улучшить общее состояние. Однако для ухода за кожей лица этого мало: большинство необходимых веществ до нее просто не доходит.

Чтобы лицо светилось красотой и здоровьем независимо от сезонных проблем, специалисты клиники Carrolit рекомендуют следующие процедуры:

Чистка лица

Любой курс восстановления, лечения и омоложения кожи начинается с процедуры ультразвуковой чистки лица и шеи. Если поры кожи лица загрязнились, то их порой не могут очистить ни вода, ни тоники, ни лосьоны.

Ультразвуковая и комбинированная чистки лица позволят мягко устранить ороговевший слой кожи, вернуть ее верхнему слою способность дышать и обновляться и восстановить его естественный уровень увлажненности.

Пилинг

Пилинг способствует обновлению и очищению кожи, избавлению от гиперпигментации, шрамов, рубцов и других несовершенств, а также улучшает состояние воспаленной и проблемной кожи, придавая ей здоровый и сияющий вид.

В клинике Carrolit представлены девять видов химических пилингов для решения разных задач: убрать пигментацию, уменьшить высыпания, а также для лифтинга и омоложения.

Биоревитализация

После 30 лет выработка собственной гиалуроновой кислоты замедляется, и организм нуждается в её восполнении.

Биоревитализация — это внутрикожное введение гиалуроновой кислоты, дополненной витаминными коктейлями. Процедура оказывает быстрое омолаживающее действие и справляется со всеми возрастными изменениями. Общий омолаживающий эффект просто невозможно не заметить. Она особенно рекомендована к применению именно весной, так как восстанавливает водный баланс кожи, который сравнительно пострадал во время зимы

Биоревитализация лица и шеи позволит обеспечить необходимое увлажнение кожи, повысить её тонус и улучшить цвет, насытить кожу необходимыми питательными веществам и восстановить эластичность кожных покровов. Процедура выравнивает кожу и буквально наполняет морщинки, разглаживая их.

Кроме того, биоревитализация зоны вокруг глаз гарантирует устранение темных кругов и отеков, мешков и синяков.

Ботулинотерапия

Благодаря современным косметологическим процедурам, каждый имеет возможность продлить свою молодость и привлекательность. Одна из наиболее эффективных и быстрых процедур — инъекции ботулотоксина в области межбровья, глаз, лба и других участков кожи лица, подверженных образованию мимических морщин и гипертонусу!

Эта процедура направлена на борьбу с мимическими морщинами. Она заключается во введении препарата в мягкие ткани, в результате чего отмечается расслабление мышцы и уменьшение выраженности морщин.

Контурная пластика

Контурная пластика — это метод инъекционной косметологии, который заключается во введении специальных гелей, так называемых филлеров, с целью устранения некоторых недостатков объёма, например, губ и носогубных морщин, морщин-марионеток и других.

Контурная пластика губ способна решить следующие задачи:

изменить их форму ( в анатомических пределах);

в анатомических пределах); сформировать четкий губной контур;

увеличить объем;

скорректировать кисетные морщины;

увлажнить нежную кожу;

приподнять уголки губ.

Этот безоперационный способ позволит не только вернуть лицу молодость и свежесть, но и скорректировать черты лица.

PRP-терапия

Плазмотерапия или PRP-терапия — это процедура введения собственной плазмы, обогащенной тромбоцитами в проблемный участок кожи. Биологический материал забирается у пациента, затем делаются инъекции собственных клеток. Неоспоримое преимущество процедуры заключается в 100%-ной биосовместимости и отсутствии аллергических реакций.



В результате курсового применения процедуры кожа становится живой, более гладкой и подтянутой, устраняются признаки старения, пигментные пятна, лечится себорея, алопеция и чрезмерное выпадение волос. Благодаря универсальности технологии, ее можно применять для исправления конкретных эстетических проблем или дефектов как у женщин, так и у мужчин.

Липолитики для лица

С возрастом примерно у 80% людей наблюдаются проблемы избыточных жировых отложений лица и тела. Однако, зачастую занятия спортом и правильный режим питания не могут дать нам желаемый эффект. В особенности это касается лица.

Результатом похудения чаще всего становятся углубившиеся морщины на фоне пухлого второго подбородка, жир из которого уходит в самую последнюю очередь. Провести эстетическую коррекцию объема жировых отложений можно с помощью инъекций липолитиков.

Липолитики — это препараты для инъекционного введения, цель которых — расщепление жировых клеток. Результат: сужается овал лица, исчезает второй подбородок, выравнивается структура кожи. С помощью инъекций активизируют естественные процессы регенерации.

Данный метод становится наиболее популярным благодаря тому, что в сравнении с хирургической липосакцией инъекции липолитика почти не имеют ограничений и не требуют длительной реабилитации.

Узнать подробнее обо всех процедурах, а также их стоимости, вы можете, записавшись на консультацию к нашему врачу-косметологу по телефону: 8 (3852) 59 08 28.

*Carrolit — Карролит.

ООО «Стоматологическая клиника «Крокус». Лицензия ЛО-22−01−004667 от 25.08.2017.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

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