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Креативные идеи для кафеля в ванной комнате

Когда речь заходит о ванной комнате, то, зачастую, первое, что приходит на ум — это декоративная плитка. С помощью кафеля на стенах и полу создают целое произведение искусства, придают комнате уникальный вид, классический и ультрасовременный стиль. К счастью, в современных магазинах есть огромный выбор кафеля, самого разного размера, цвета и узоров — просто глаза разбегаются! Подобрать необходимый вам не составит труда.

Креативные идеи для кафеля в ванной комнате.
Креативные идеи для кафеля в ванной комнате.
СС0

Кафель изготавливают из керамики, стойкого фарфора и различных натуральных камней. Керамика — это классика жанра, особенно подходят на пол благодаря своей прочности. С фарфором дизайнеры работают очень осторожно, делают из него вкрапления в общий узор, так как этот материал менее прочный.

Предлагаем вашему вниманию варианты выкладки кафеля на стене, которые не просто красивы, но и запоминаются, и с помощью которых комнате придали определенный стиль. Вы можете позаимствовать пару идей и выложить кафель в своей ванной комнате так, как представляете себе идеальный вариант.

Нежно-розовый цвет стен и пола отлично смотрится в ванной небольшого размера и очень нежно под дневным светом.

Хотите роскошный интерьер, который не приестся? Выберите классическое сочетание белого и черного: на общем белом фоне выложите горизонтальные узорчатые линии черным кафелем. Останется лишь приобрести аксессуары золотого цвета, и роскошная ванная комната — к вашим услугам.

Очень интересно и свежо смотрится комбинация кафеля разных оттенков бежевого цвета. Выложите по краям стены крупный цветочный узор, который придаст комнате определенную изысканность и простоту.

Совсем не обязательно, чтобы выкладка кафеля совпадала на всех четырех стенах. Можно и поэкспериментировать, главное не выходить за выбранную цветовую гамму. Бежевый цвет актуален для ванной комнаты, подходит как для просторного, так и небольшого пространства. Этот цвет не маркий, что очень удобно. Еще один секрет: с помощью крупных горизонтальных линий можно визуально расширить комнату.

Если вы хотите, чтобы в вашей ванной комнате царила спокойная и свежая атмосфера — выберите кафель холодного небесного цвета. А чтобы комната не была бесчувственной и «ледяной», используйте мозаику для ванной или мозаичного типа кафель похожего оттенка, разбавленного парой более светлых тонов.

Очень традиционно и уютно выглядит кафель «под дерево» и с узором времен года. Вы можете подыскать модели с готовым узором, либо заказать понравившийся вам принт.

Выбираете вариант веселой и радостной расцветки? Больше фантазии, и на стенах вашей ванной могут зацвести не только цветы, но и запорхать бабочки.

Для любителей чистоты, строгости и порядка во всем идеально подойдет кафель серого цвета с геометрическим узором.

Хотите частичку солнца и оптимизма? Цветочный кафель и мозаика ярко апельсинового цвета — то, что ищете.

Очень интересно смотрится в цвете кафель с мелким текстурным узором. Он придает комнате объемность, поэтому подойдет для среднего или большого размеров.

Очень современно и стильно смотрится кафель яркого цвета с одним крупным замысловатым узором. Создается впечатление, что на стене висит произведение искусства. Соответственно, и все окружающие предметы должны выглядеть стильно: отдавайте предпочтение простым геометрическим формам, дабы не перетягивать внимание и не «загружать» комнату лишними деталями.

Кто сказал, что обязательно надо выбирать кафель яркого цвета с замысловатым узором и вообще, с каким-либо узором на нем? Вполне стильно, а главное, спокойно и уютно выглядит однотонный кафель светлого цвета, где изюминка — одно или два «вкрапления» в виде кафельной картины.

Как было сказано выше, с помощью кафеля самого разного цвета, формы, размера и узора можно добиться любого стиля. Вы можете комбинировать кафель между собой, экспериментировать с цветом и узором. Представьте, что плитка — это краски, а вы — художник, и только от вашей фантазии и усилий будет зависеть, насколько восхитительной и непревзойденной получится картина. Надеемся, мы вас вдохновили в таком сложном деле, как оформление ванной комнаты с помощью керамической плитки.

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