Кредит наличными: что нужно знать заемщику

Люди берут кредиты на самые разные нужды: оплату лечения, отпуска, свадьбы, приобретение бытовой техники и прочие цели. Часто деньги нужны срочно и в виде наличности. Те, кто никогда не сталкивался с привлечением заемных средств, часто допускают досадные ошибки. Как правильно оформить кредит наличными , расскажем ниже.

Важные условия

Основные параметры, на которые следует обращать внимание при кредитовании:

требуемая сумма. Лимит у каждого банка свой , поэтому , перед тем , как отправить заявку , важно изучить этот параметр. Где-то готовы выдать всего 30−50 тысяч рублей , в некоторых случаях эта сумма может доходить до нескольких миллионов рублей;

поэтому перед тем как отправить заявку важно изучить этот параметр. Где-то готовы выдать всего 30−50 тысяч рублей в некоторых случаях эта сумма может доходить до нескольких миллионов рублей; процент. Чем он выше , тем дороже обходится возможность использования заемных средств;

тем дороже обходится возможность использования заемных средств; сроки. Обычно период кредитования составляет от нескольких месяцев до нескольких лет;

прочие условия. Часто банки предлагают более выгодные условия для пенсионеров или иных категорий лиц. Даже на незначительном снижении процентной ставки можно неплохо сэкономить.

Еще один важнейший параметр — ежемесячный платеж. Он должен быть таким, чтобы ваших доходов хватало и на уплату кредита, и на остальные нужды. Некоторые заемщики выбирают небольшой срок кредитования и высокий платеж, не справляясь с которым, они попадают в долговую яму и вынужденно берут новые кредиты, чтобы «закрыть» старые. Не допустить подобного можно, трезво оценивая собственные финансовые возможности.

Требования к заемщику

Заемные средства могут быть предоставлены только лицу, соответствующему определенным требованиям. Как правило, они касаются возраста (от 18 до 65−70 лет), наличия официального трудоустройства, гражданства РФ, прописки в регионе выдачи кредита, положительной кредитной истории. Описанные требования лишь ориентировочные — у каждого банка они свои.

Существенно снижаются шансы на получение средств при наличии проблем с кредиторами в прошлом. Отсутствие кредитной истории также могут вызвать у банка подозрения. Однако, это не значит, что такие категории не получат средств — часто банки выдают их, но на более выгодных для себя условиях (повышение ставки, требование о наличии залога или созаемщика или иное).

Сейчас подобрать кредит можно, не посещая офиса кредитного учреждения. Подача заявки, ее рассмотрение и получение одобрения/отказа происходят в онлайн формате.