11 мая
﻿
Потребитель

Кредит наличными: что нужно знать заемщику

Люди берут кредиты на самые разные нужды: оплату лечения, отпуска, свадьбы, приобретение бытовой техники и прочие цели. Часто деньги нужны срочно и в виде наличности. Те, кто никогда не сталкивался с привлечением заемных средств, часто допускают досадные ошибки. Как правильно оформить кредит наличными, расскажем ниже.

Деньги, рубли.
Деньги, рубли.
CC0

Важные условия

Основные параметры, на которые следует обращать внимание при кредитовании:

  • требуемая сумма. Лимит у каждого банка свой, поэтому, перед тем, как отправить заявку, важно изучить этот параметр. Где-то готовы выдать всего 30−50 тысяч рублей, в некоторых случаях эта сумма может доходить до нескольких миллионов рублей;
  • процент. Чем он выше, тем дороже обходится возможность использования заемных средств;
  • сроки. Обычно период кредитования составляет от нескольких месяцев до нескольких лет;
  • прочие условия. Часто банки предлагают более выгодные условия для пенсионеров или иных категорий лиц. Даже на незначительном снижении процентной ставки можно неплохо сэкономить.

Еще один важнейший параметр — ежемесячный платеж. Он должен быть таким, чтобы ваших доходов хватало и на уплату кредита, и на остальные нужды. Некоторые заемщики выбирают небольшой срок кредитования и высокий платеж, не справляясь с которым, они попадают в долговую яму и вынужденно берут новые кредиты, чтобы «закрыть» старые. Не допустить подобного можно, трезво оценивая собственные финансовые возможности.

Требования к заемщику

Заемные средства могут быть предоставлены только лицу, соответствующему определенным требованиям. Как правило, они касаются возраста (от 18 до 65−70 лет), наличия официального трудоустройства, гражданства РФ, прописки в регионе выдачи кредита, положительной кредитной истории. Описанные требования лишь ориентировочные — у каждого банка они свои.

Существенно снижаются шансы на получение средств при наличии проблем с кредиторами в прошлом. Отсутствие кредитной истории также могут вызвать у банка подозрения. Однако, это не значит, что такие категории не получат средств — часто банки выдают их, но на более выгодных для себя условиях (повышение ставки, требование о наличии залога или созаемщика или иное).

Сейчас подобрать кредит можно, не посещая офиса кредитного учреждения. Подача заявки, ее рассмотрение и получение одобрения/отказа происходят в онлайн формате.

  • Реклама
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость