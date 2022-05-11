Кредит наличными: что нужно знать заемщику

Важные условия
Основные параметры, на которые следует обращать внимание при кредитовании:
- требуемая сумма. Лимит у каждого банка свой, поэтому, перед тем, как отправить заявку, важно изучить этот параметр. Где-то готовы выдать всего 30−50 тысяч рублей, в некоторых случаях эта сумма может доходить до нескольких миллионов рублей;
- процент. Чем он выше, тем дороже обходится возможность использования заемных средств;
- сроки. Обычно период кредитования составляет от нескольких месяцев до нескольких лет;
- прочие условия. Часто банки предлагают более выгодные условия для пенсионеров или иных категорий лиц. Даже на незначительном снижении процентной ставки можно неплохо сэкономить.
Еще один важнейший параметр — ежемесячный платеж. Он должен быть таким, чтобы ваших доходов хватало и на уплату кредита, и на остальные нужды. Некоторые заемщики выбирают небольшой срок кредитования и высокий платеж, не справляясь с которым, они попадают в долговую яму и вынужденно берут новые кредиты, чтобы «закрыть» старые. Не допустить подобного можно, трезво оценивая собственные финансовые возможности.
Требования к заемщику
Заемные средства могут быть предоставлены только лицу, соответствующему определенным требованиям. Как правило, они касаются возраста (от 18 до 65−70 лет), наличия официального трудоустройства, гражданства РФ, прописки в регионе выдачи кредита, положительной кредитной истории. Описанные требования лишь ориентировочные — у каждого банка они свои.
Существенно снижаются шансы на получение средств при наличии проблем с кредиторами в прошлом. Отсутствие кредитной истории также могут вызвать у банка подозрения. Однако, это не значит, что такие категории не получат средств — часто банки выдают их, но на более выгодных для себя условиях (повышение ставки, требование о наличии залога или созаемщика или иное).
Сейчас подобрать кредит можно, не посещая офиса кредитного учреждения. Подача заявки, ее рассмотрение и получение одобрения/отказа происходят в онлайн формате.