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Кредит с кешбэком: ответы на главные вопросы

Хотите получить часть оплаченных процентов по кредиту на вашу карту рублями? Банк Акцепт запустил кредит с кешбэком, чтобы вы могли больше радоваться своим покупкам. Как получить кредит с приятной ставкой и вернуть часть оплаченных процентов? Банк Акцепт ответил на самые популярные вопросы.

Управляющий директор АО «Банк Акцепт» Андрей Третьяков.
Управляющий директор АО «Банк Акцепт» Андрей Третьяков.
Фото предоставлено Банком Акцепт.

Почему выбирают кредит с кешбэком от Банка Акцепт?

Все привыкли к обычным кредитам: берешь деньги, выплачиваешь проценты. В этом случае главное — привлекательная ставка по кредиту. Банк Акцепт пошел дальше — мы не только предлагаем приятную ставку, но и кешбэк — возврат части оплаченных процентов по кредиту, — рассказал управляющий директор АО «Банк Акцепт» Андрей Третьяков.

Он отметил, что у кредита Банка Акцепт выгодная ставка: ПСК (полная стоимость кредита): 20,895 – 26,580%% годовых. Процентная ставка для всех категорий клиентов — 11,9% годовых при наличии личного страхования. Без страховки — 21,9%.

Кредит можно взять на любые цели: ремонт, путешествие, покупка мебели или смартфона, обучение. Сумма кредита от 50 тысяч до 1,5 миллионов рублей на срок до 5 лет.

А если платить исправно по графику платежей, то с 13 месяца на карту будут возвращаться оплаченные проценты по кредиту — рублями!

Сколько процентов возвращает Банк?

  • С 13 по 24 месяц вы получите 3% от суммы уплаченных процентов в месяц, за который происходит выплата поощрения;
  • С 25 по 36 месяц — 5%;
  • С 37 по 48 месяц — 7%;
  • С 49 по 60 месяц — 10%.

Как получить кешбэк?

Чтобы вернуть до 10% оплаченных процентов по кредиту, нужно выполнить несколько простых условий: платить без просрочек, не гасить кредит досрочно, оформить дебетовую карту Банка и подключить мобильное приложение.

Как получить кредит?

  1. Заполните заявку на сайте или в офисе Банка.
  2. Дождитесь решения по СМС.
  3. Подтвердите доход, если не получаете зарплату на карту Банка Акцепт.
  4. Получите кредит.

Оформляйте заявку на кредит с кешбэком на сайте Банка Акцепт и получайте деньги на карту!

* Условия акции по продукту «Просто кредит»: сроки проведения: с 2 мая по 29 декабря 2024 г. Участники акции: физлица, оформившие кредит в период действия акции. Кредит выдается на сумму от 50 тыс. до 1,5 млн. рублей на срок от 18 до 60 мес. ПСК 20,895 26,580%% годовых. Процентная ставка по кредиту для всех категорий клиентов 21,9% годовых (при наличии личного страхования ставка снижается на 10 п.п.). Размер поощрения в период действия кредитного договора составляет: 3% от суммы уплаченных процентов в месяц, за который происходит выплата поощрения, в период с 13 по 24 месяц; 5% с 25 по 36 мес.; 7% с 37 по 48 мес.; 10% с 49 по 60 мес.

Условия получения поощрения: совершение платежей по кредиту по графику без просрочек, отсутствие частичного/полного досрочного гашения; оформление дебетовой карты Банка и подключение ДБО. Поощрение выплачивается ежемесячно, начиная с 13-го гашения по графику, при условии выполнения заемщиком всех условий акции на дату выплаты. АО «Банк Акцепт». akcept.ru. Лицензия ЦБ РФ №567.


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