Кредит с кешбэком: ответы на главные вопросы

Хотите получить часть оплаченных процентов по кредиту на вашу карту рублями? Банк Акцепт запустил кредит с кешбэком, чтобы вы могли больше радоваться своим покупкам. Как получить кредит с приятной ставкой и вернуть часть оплаченных процентов? Банк Акцепт ответил на самые популярные вопросы.

Почему выбирают кредит с кешбэком от Банка Акцепт?

Все привыкли к обычным кредитам: берешь деньги, выплачиваешь проценты. В этом случае главное — привлекательная ставка по кредиту. Банк Акцепт пошел дальше — мы не только предлагаем приятную ставку, но и кешбэк — возврат части оплаченных процентов по кредиту, — рассказал управляющий директор АО «Банк Акцепт» Андрей Третьяков.

Он отметил, что у кредита Банка Акцепт выгодная ставка: ПСК (полная стоимость кредита): 20,895 – 26,580%% годовых. Процентная ставка для всех категорий клиентов — 11,9% годовых при наличии личного страхования. Без страховки — 21,9%.

Кредит можно взять на любые цели: ремонт, путешествие, покупка мебели или смартфона, обучение. Сумма кредита от 50 тысяч до 1,5 миллионов рублей на срок до 5 лет.

А если платить исправно по графику платежей, то с 13 месяца на карту будут возвращаться оплаченные проценты по кредиту — рублями!

Сколько процентов возвращает Банк?

С 13 по 24 месяц вы получите 3% от суммы уплаченных процентов в месяц, за который происходит выплата поощрения;

С 25 по 36 месяц — 5%;

С 37 по 48 месяц — 7%;

С 49 по 60 месяц — 10%.

Как получить кешбэк?

Чтобы вернуть до 10% оплаченных процентов по кредиту, нужно выполнить несколько простых условий: платить без просрочек, не гасить кредит досрочно, оформить дебетовую карту Банка и подключить мобильное приложение.

Как получить кредит?

Заполните заявку на сайте или в офисе Банка. Дождитесь решения по СМС. Подтвердите доход, если не получаете зарплату на карту Банка Акцепт. Получите кредит.

Оформляйте заявку на кредит с кешбэком на сайте Банка Акцепт и получайте деньги на карту!

* Условия акции по продукту «Просто кредит»: сроки проведения: с 2 мая по 29 декабря 2024 г. Участники акции: физлица, оформившие кредит в период действия акции. Кредит выдается на сумму от 50 тыс. до 1,5 млн. рублей на срок от 18 до 60 мес. ПСК 20,895 – 26,580%% годовых. Процентная ставка по кредиту для всех категорий клиентов — 21,9% годовых (при наличии личного страхования ставка снижается на 10 п.п.). Размер поощрения в период действия кредитного договора составляет: 3% от суммы уплаченных процентов в месяц, за который происходит выплата поощрения, в период с 13 по 24 месяц; 5% — с 25 по 36 мес.; 7% с 37 по 48 мес.; 10% с 49 по 60 мес.

Условия получения поощрения: совершение платежей по кредиту по графику без просрочек, отсутствие частичного/полного досрочного гашения; оформление дебетовой карты Банка и подключение ДБО. Поощрение выплачивается ежемесячно, начиная с 13-го гашения по графику, при условии выполнения заемщиком всех условий акции на дату выплаты. АО «Банк Акцепт». akcept.ru. Лицензия ЦБ РФ №567.

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