Крем от морщин вокруг глаз: какой лучше выбрать антивозрастной крем для лица

Антивозрастной крем — это простой термин, используемый для увлажняющего крема, предназначенного для борьбы с видимыми признаками старения, такими как тонкие линии, морщины и пигментные пятна.

Антивозрастной крем для лица на каждый день: как правильно выбрать

Используя увлажнение кожи ежедневно, может существенно повлиять на то, как стареет кожа. Однако важно выбрать крем, который подходит конкретному типу коже:

Для жирной/комбинированной кожи выбирайте легкое средство, на водной основе. Следует искать некомедогенное, чтобы не забивать поры.

Для сухой кожи нужен более плотной текстуры, предпочтительнее на масляной основе.

Для чувствительной кожи, выбирайте крем, который будет успокаивать, а не раздражать. Ингредиенты, которые могут вызвать раздражение, включают ароматы, красители и кислоты.

Большинство увлажняющих средств маркируются в зависимости от типа кожи.

Выбирайте антивозрастные крема с правильными ингредиентами:

Антиоксиданты. Кремы с антиоксидантами могут быть полезны, они помогают поглощать свободные радикалы, которые могут нанести вред коже. К антиоксидантам относятся витамин С, витамин В3 и витамин Е. Эти витамины особенно эффективны в креме, потому что они впитываются в кожу быстрее, чем другие. Витамин А. Хотя витамин А также является антиоксидантом, он не только действует на свободные радикалы, а помогает увеличить производство коллагеновых волокон в коже. Коллагеновые волокна влияют на эластичность, а это значит, что они могут уменьшить количество морщин. Ретинол — это форма витамина А, поэтому ищите его на этикетке. Коэнзим Q10. Этот ингредиент также может помочь уменьшить морщины. Кроме того, он может помочь защитить кожу от солнца. Пептиды. Способствуют увеличению коллагена или эластина — волокна, которые помогают регулировать эластичность. Они стимулируют выработку кожей большего количества этих молекул, что, в свою очередь, способствует уменьшению морщин на коже.

Топ-3 крема от морщин вокруг глаз

Кожа под глазами и вокруг них намного тоньше и чувствительнее, чем остальная часть лица и тела. Следовательно, с возрастом он более уязвим для провисания и растяжения. В этом может помочь лучше всего — крем от морщин вокруг глаз:

Needly Youth Core Eye Cream 30 мл

Благодаря легкой текстуре мгновенно впитывается в кожу, убирает временное фотостарение кожи, вызванное УФ-лучами, а также помогает разгладить морщины, глубоко увлажняет и осветляет кожу. Главным активным ингредиентом является экстракт коры дуба – это мощный компонент в составе которого содержатся флавоноиды и витамины, что борется со свободными радикалами и предоставляет антиоксидантное действие.

Dr.Ceuracle Royal Vita Propolis 33 Capsule Eye Cream

Инновационная формула содержит специальные капсулы гидролизованного коллагена, которые доставляют витамин С в места, где больше всего необходим, и помогает укрепить и питать нежную область под глазами, а мощный антиоксидант витамин Е защищает от свободных радикалов. Он также содержит экстракт плодов облепихи, богатый омега-7 и витамином А, который помогает осветлить и тонизировать кожу.

Benton SnailBee Ultimate Eye Cream

Этот антивозрастной крем для глаз премиум-класса уменьшит появление тонких линий и морщин вокруг глаз. Крем питает кожу, в котором используется фильтрат секрета улитки. Увеличивает эластичность и жизненную силу области вокруг глаз с помощью Lactobacillus и Collagen. Избавляет от тусклого цвета с помощью ниацинамида и аденозина. Улучшает здоровье кожи с помощью Bifida Ferment Lysate.