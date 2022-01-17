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Кто он — долларовый миллионер Максим Темченко? И зачем он приезжает в Новосибирск?

Максим Темченко — финансовый консультант; академик наук IACE и платиновый партнер Тони Роббинса — самого высокооплачиваемого бизнес-тренера; успешный инвестор; предприниматель; основатель школы финансовой грамотности, которая уже сегодня насчитывает 77 филиалов в 7 странах мира.

Максим Темченко.
Максим Темченко.
Фото предоставлено рекламодателем.

Он написал 7 книг-бестселлеров по финансовой грамотности.

Личный капитал Максима Темченко — 6 миллионов долларов.

Эксперт рассказал порталу altapress.ru о том, что тормозит большинство людей на пути к большим деньгам.

Максим Темченко.
Максим Темченко.
Фото предоставлено рекламодателем.
1
Текущие результаты

— Допустим, когда вы поднимаетесь с дохода 50 тысяч на 100, вы выходите на свой «уровень комфорта». Вы можете себе позволить одежду, рестораны и путешествия, о которых мечтали, получая в два раза меньше. И вас этот результат полностью устраивает. «Нормально», «достаточно», «приемлемо», «пойдет» — вот что вас держит. Потому что и так хорошо, зачем напрягаться? «Я, конечно, хочу 300 тысяч, но мне и 100 нормально».

2
Окружение

— Оно вам говорит: «Ты что? У тебя 300 тысяч — это круто!» И ты думаешь: «Я, конечно, хочу 500, но и 300 — это круто».

3
Мозги

— Сюда же относятся все страхи типа «А вдруг не получится?». Мозги не готовы к новому уровню. Если рост со 100 тысяч до 150 мозг воспринимает безболезненно, то скачок со 100 тысяч до 1 миллиона для нашего сознания — фантастика.

Максим Темченко.
Максим Темченко.
Фото предоставлено рекламодателем.

Более подробно о том:

  • Как накопить и приумножить в текущих условиях?
  • Как решать финансовые проблемы в 2022 году?
  • Каковы наиболее эффективные способы личностного развития?

Максим Темченко расскажет 17 февраля в Новосибирске на бесплатном мастер-классе «7 секретов».

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