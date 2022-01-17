— Допустим, когда вы поднимаетесь с дохода 50 тысяч на 100, вы выходите на свой «уровень комфорта». Вы можете себе позволить одежду, рестораны и путешествия, о которых мечтали, получая в два раза меньше. И вас этот результат полностью устраивает. «Нормально», «достаточно», «приемлемо», «пойдет» — вот что вас держит. Потому что и так хорошо, зачем напрягаться? «Я, конечно, хочу 300 тысяч, но мне и 100 нормально».