Он написал 7 книг-бестселлеров по финансовой грамотности.
Личный капитал Максима Темченко — 6 миллионов долларов.
Эксперт рассказал порталу altapress.ru о том, что тормозит большинство людей на пути к большим деньгам.
— Допустим, когда вы поднимаетесь с дохода 50 тысяч на 100, вы выходите на свой «уровень комфорта». Вы можете себе позволить одежду, рестораны и путешествия, о которых мечтали, получая в два раза меньше. И вас этот результат полностью устраивает. «Нормально», «достаточно», «приемлемо», «пойдет» — вот что вас держит. Потому что и так хорошо, зачем напрягаться? «Я, конечно, хочу 300 тысяч, но мне и 100 нормально».
— Оно вам говорит: «Ты что? У тебя 300 тысяч — это круто!» И ты думаешь: «Я, конечно, хочу 500, но и 300 — это круто».
— Сюда же относятся все страхи типа «А вдруг не получится?». Мозги не готовы к новому уровню. Если рост со 100 тысяч до 150 мозг воспринимает безболезненно, то скачок со 100 тысяч до 1 миллиона для нашего сознания — фантастика.
Более подробно о том:
- Как накопить и приумножить в текущих условиях?
- Как решать финансовые проблемы в 2022 году?
- Каковы наиболее эффективные способы личностного развития?
Максим Темченко расскажет 17 февраля в Новосибирске на бесплатном мастер-классе «7 секретов».
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