Ланьярды и браслеты на руку помогают контролировать пациентов в медицинских учреждениях

Муниципальные больницы, частные клиники и поликлиники — это объекты, где нужно в обязательном порядке создавать повышенное удобство и безопасности как для персонала, так и для посетителей. С этой целью используются браслеты на руку из разных материалов, бейджи и специальные ленты.

Ленты или ланьярды — это дополнительные аксессуары, которые используют сотрудники. Они предназначены для крепления бэйджей, пропусков, ключей. Сама лента надевается на шею. Такой формат ношений бейджей считается более удобным, чем нагрудное крепление. Пропуск всегда под рукой. Это дополнительная страховка от потери. Врачу или прочему персоналу не нужно постоянно контролировать, на месте ли пропуск или ключи от служебных помещений, не выпали ли они из кармана.

Ленты для бейджа от компании «Фабрика браслетов» производятся из материала, который не красит одежду при длительном использовании. При оформлении заказа можно дополнительно выбрать цвет. Это позволит идентифицировать сотрудников разных отделений больниц или поликлиник. Крепкий замок ланьярд обеспечит сохранность ключей или пропусков.

Преимущества использования контрольных браслетов в клиниках

Контрольные браслеты на руку не менее популярны в частных клиниках и государственных больницах, родильных домах. Они могут быть разных типов:

одноразовые из винила;

бумажные;

многоразовые из силикона.

Посредством таких аксессуаров можно выстроить диалог между пациентом и докторами. В зависимости от цветового оформления браслета можно идентифицировать пациентов разных отделений. Посредством RFID-метки в результате сканирования специалист получает полную информацию о человеке. Это позволяет при оказании медицинских услуг экономить время, оказывать квалифицированную помощь. Не нужно при обходе палат носить бумажные карточки. Сегодня браслеты RFID применяются во многих системах автоматизации государственных учреждений и частных центров. Удобные медицинские браслеты становятся электронного ключа, посредством которого пациенты проходят в процедурные кабинеты или в другие зоны.

Не менее популярны виниловые аналоги, укомплектованные кармашком. В него вкладывается карточка со сведениями о больном. Такие аксессуары часто используются в родильных домах. На браслеты из винила с толстым ремешком можно поверх наносить информацию, используя маркер.

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