30-летний опыт и новинки «Знака»

В 2024 году компании «Знак» исполняется 30 лет. Для жителей Барнаула торговый центр «Знак» уже давно стал поистине знаковым местом. Это гипермаркет для тех, кто строит и ремонтирует. Здесь можно найти все лучшее и качественное.

История «Знака» началась в далеком 1994 году с небольшого магазина. Сейчас же это два больших торговых центра, предлагающих широкий ассортимент только качественных товаров по доступным ценам.

«Со многими покупателями мы дружим с самого начала — уже почти 30 лет!» — с гордостью отмечают представители «Знака».

Строительные материалы, реализуемые компанией, отличает высокое качество ведущих мировых лидеров строительной индустрии. Все строительные и отделочные материалы, поставляемые компанией, сертифицированы и соответствуют ГОСТам и международным стандартам ISO.

Ограждение SEQUOIA® «Рагланг». Фото предоставлено компанией «Знак».

По итогам 2022 года компания «Знак» получила премию «Народный Знак качества».

Наши преимущества:

Более 10 000 кв. м торговой площади.

Собственная складская логистика, где хранится большой товарный запас.

30-летний опыт работы в условиях меняющегося рынка.

Сотрудники, многие из которых работают в компании более 10 лет.

Надежные европейские и российские партнеры. Прямые контракты с фирмами Knauf, Litokol, «Церезит», «Бергауф», «Геркулес», «ИскитимЦемент», «Пеноплэкс», «Радуга», «Лакра», Soudal, Vitra, Atlas Concorde, Ideal Standart, Sequoia* и др.

Террасная доска с водонепроницаемым покрытием SEQUOIA®. Фото предоставлено компанией «Знак».

Ежемесячно в каждом торговом центре происходит обновление ассортимента.

Из последних новинок:

Керамическая плитка Atlas Concorde

Террасная доска Sequoia

Фасадная реечная панель Sequoia

Эпоксидная затирка для крупноформатного керамогранита Litokol

Колеруемая затирка Litokol

Сантехника Ideal Standart

Перечислять можно бесконечно. Новинка, которой хотелось бы уделить внимание, — продукция SEQUOIA® (Секвойя).

SEQUOIA® — это современная система производства древесно-полимерных композитных (ДПК) материалов, таких как террасная доска, система ограждений, заборов, фасадный профиль и многое другое.

Деревянное ограждение. Фото предоставлено компанией «Знак».

Продукция SEQUOIA® имеет все лучшие природные свойства дерева, при этом лишена его недостатков. Материалы SEQUOIA® будут служить долгие годы под открытым небом, не разрушаясь при различных погодных условиях.

Новинка SEQUOIA® — усовершенствованная террасная доска со специальным защитным слоем. Благодаря добавлению дополнительного слоя доска становится более прочной, а цвет — более стабильным и устойчивым к воздействиям окружающей среды. Поверхность доски противоскользящая, не впитывает жирные масла и другие вещества.

В «Знаке» знают, как сложно сделать выбор при таком разнообразии товаров, поэтому специалисты уже отобрали для вас самое лучшее и самое качественное.

Мы работаем напрямую с производителями, поэтому у нас такие приятные и доступные цены, — говорят в компании. — Наши сотрудники всегда помогут подобрать именно то, что вы искали. Ждем вас за покупками в наших торговых центрах..

Торговый центр «ЗНАК»

Барнаул, пр. Строителей, 92.

Тел. +7 (3852) 36-40-80.

Режим работы:

Понедельник – суббота: 09:00–20:00.

Воскресенье: 09:00–19:00, без обеда.

Сайт: znakooo.ru

*Atlas Concorde — Атлас Конкорд. Sequoia — Секвойя. Litokol — Литокол. Ideal Standart — Идеал Стандарт. Knauf — Кнауф. Vitra — Витра. Soudal — Саудал

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