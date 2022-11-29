29 ноября
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Потребитель

20-летнюю бутыль с водой открыли, чтобы проверить ее на качество

О соответствии всех параметров качества и безопасности 20-летней бутыли рассказали на предприятии по производству питьевой воды «Легенда жизни».

Сотрудники компании "Легенда жизни"
Сотрудники компании "Легенда жизни"
Фото предоставлено пресс-службой "БВК"

На барнаульском предприятии подвели итоги 20-летнего эксперимента: была открыта бутыль с водой, разлитой ещё в 2002 году и сохраненной, чтобы через годы оценить возможности своего производственного процесса. И по результатам исследований обнаружили соответствие всем параметрам качества и безопасности.

Проверить себя на качество предприятие решило в символичную дату — во Всемирный день качества, отмечать который стало уже традицией в «Легенде жизни».

20 лет — это много или мало? Судите сами — эту историю нам рассказывала специалист, участвовавший в проведении контроля параметров качества, который всего на три года старше бутыли! Представляете, за это время выросло целое поколение молодых специалистов.

Сотрудники компании &quot;Легенда жизни&quot;
Сотрудники компании «Легенда жизни»
Фото предоставлено пресс-службой «БВК»

Есть ли секреты такого долголетия бутыли с водой? Об этом мы спросили Марину Стрельникову, химика производственно-технической лаборатории предприятия:

«Как рассказали химики, секрет сохранения качества действительно есть и даже целых четыре!

  • вода — из артезианского источника, а это значит, что она более экологичная, без вредных примесей
  • безопасный метод обеззараживания и тщательный контроль на каждом этапе производства по физико-химическим и микробиологическим показателям. Ведь все — таки вода — пищевой продукт, который не содержит консервантов
  • правильно подобранная специалистами технология водоподготовки с бережным сохранением природного состава воды.
  • и, конечно же, условия хранения: температурный режим, темное помещение и герметичная упаковка бутыли, позволяет длительно сохранять качество воды».

Как отметили на предприятии, есть еще один важный и самый главный секрет — это люди, которые работают над созданием продукта. Именно специалисты технологи настраивают производственную линию и отслеживают соблюдение технологии, микробиологи осуществляют контроль гигиенической чистоты продукта и производственной линии, а специалисты на складе бережно хранят продукт до отправки клиенту.

От того, как каждый сотрудник компании «Легенда жизни» выполнил свою работу, зависит общий результат командной работы — полезный продукт, позволяющий поддерживать здоровье нашим барнаульцам.

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