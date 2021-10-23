Лидер «сыроплетения». Как маленький молочный цех на Алтае развил производство и стал образцом для других

Как все начиналось
Маленький молочный цех в селе Зимари в начале 2000-х годов мало кто знал: объемы производства небольшие, оборудование старое, перспектив особо никаких.
Так бы и почило это крохотное предприятие в пучине неизвестности, если бы не молодой предприниматель Олег Махнаков. Он взял молочный цех в аренду и решил выпускать здесь рассольные сыры — продукт на тот момент диковинный.
Но бизнес начал набирать обороты. В 2003 году инвестор выкупил помещение у прежних собственников и, как говорится, завертелось.
В 2005 году еще один важный шаг — животноводство. Сельхозпредприятие «Гриф», что в Тальменском районе, досталось Олегу Махнакову в таком же плачевном состоянии, что и цех — хилые коровенки и мизерные надои. Надо было все поднимать.
К созданию первого молочного кооператива «Колос» там же в Тальменском районе предприниматель подошел серьезно — изучил опыт немецких коллег, которые успешно поставили свое животноводство на кооперативные «рельсы».
Алтайские сдатчики — держатели личных подсобных хозяйств — выгоду почувствовали быстро — спрос на молоко стабильный, цена тоже, корма на зиму со скидкой, да и на помощь в случае чего всегда можно рассчитывать. Так произошло в летом 2011 году, когда свирепствовала жуткая засуха.
Пастбища практически все выгорели, цена на сено взлетела до небес. Многие частники тогда задумались резать скот. В это время кооператив выделил деньги и в течение месяца заготавливал корма, обеспечив членов своего кооператива сеном по более низкой цене.
В 2014 году тальменский опыт решили опробовать в еще одном районе. Вице-губернатор края Александр Лукьянов вспоминает: в Топчихе в тот момент дела шли ни шатко ни валко: Черемновский сахарный завод, постепенно скупавший здесь паи, оставил без свободной земли два крупных села. Чтобы спасти имевшееся у селян животноводство, решено было организовать кооператив. Тогда и позвали Олега Махнакова.
На первых парах «Восход» большими объемами не радовал — со всех дворов здесь собирали всего 2 тонны молока в день.
Зато теперь — в разы больше.
Что есть сейчас
За прошедшие годы кооперативное хозяйство не узнать. Олег Махнаков с гордостью рассказывает: вместе со всем бизнесом растут и сами сдатчики. В большинстве своем это уже не мелкие частники, сдающие излишки молока.
За прошедшие годы работы в кооперативах многие из держателей двух-трех коров превратились в настоящих предпринимателей, увеличили поголовье, надои и главное поняли, что улучшать качество сдаваемого молока действительно выгодно.
Олег Махнаков,
директор кооперативов «Колос» и «Восход»:
— У нас есть сдатчики, которые изначально держал по несколько коров, потом кооператив купил ему еще животных. Теперь в их хозяйствах более 50 голов скота. Плюс эти люди привлекают наемных работников. Прибыль от ведения такого личного подсобного хозяйства может превышать 100 тыс. рублей в месяц.
В работе молочных кооперативов сейчас все отлажено до мелочей. Задача номер один — вовремя собрать молоко у сдатчиков, охладить его и доставить на завод. Для этого у кооперативов в районах есть все необходимое — охладители и специальный транспорт. Сборщик молока ежедневно проезжает по сельским дорогам до 300 км, чтобы в течение четырех часов доставить сырье на завод.
А тут уже знают, что с ним дальше делать. Надо сказать, что за прошедшие 20 лет завод «Рикон» изменился до неузнаваемости. Объемы перерабатываемого молока увеличились в разы: с 1 до 100 тонн.
Оборудование практически все новое — с 2016 года на заводе идет непрерывный процесс модернизации. Сейчас 70% всего, что здесь работает отечественного производства, 30% - импортного.
Не остановил модернизацию даже случившийся летом 2020 года пожар. Пострадавшие от огня бытовые помещения быстро привели в порядок и снова принялись за работу.
В настоящий момент «Рикон» — так сказать, лидер плетения сырных кос. Сыр «Чечил» здесь делают из натурального молока, вытягивают, режут, а потом бережно и с любовью заплетают. Через руки каждой «плетильщицы» проходят сотни сырных кос в день.
А еще «Рикон» славится своим рассольным сыром «Зимаречье». Несколько лет назад, когда Республика Адыгея доказала, что сыр Адыгейский, могут производить только их местные предприятия, в Зимарях не расстроились и убрали это название со своей этикетки. Менее популярным рассольный алтайский сыр от этого точно не стал.
К своему 20-тилетию компания провела ребрендинг мягкого сыра. Уже скоро на полках магазинов появится обновлённая линейка сыра «Зимаречье». Состав продукта при этом остается качественным — только молоко, соль и натуральная закваска. Планируется и выход новинок: топленного масла ГХИ и чеддерезированного сыра в скин-упаковке.
Сейчас его едят жители всей нашей огромной страны: от Калининграда до Владивостока. Но в Зимарях смотрят дальше.
Что планируется дальше
На следующей неделе на заводе ждут гостей — группа итальянских специалистов приедет на Алтае налаживать новое оборудование. Его завод приобрел еще в начале нынешнего года, но из-за пандемии, закрытых границ, доехало оно только недавно.
Олег Махнаков рассказывает: это будет новая автоматизированная линия по производству сыра-косички. Производительность его в разы выше, чем есть сейчас. Ручной труд практически сведен к нулю.
Сразу скажем — «плетильщиц» никто сокращать не собирается. Сырные косички, созданные руками, сам директор завода называет «классикой производства». Автоматика будет выпускать партии продукта, ориентированные на вывоз за рубеж — таковы экспортные правила, чтобы участие человека в производстве было минимальным.
Аналогов данного оборудования на Алтае нет, да и на всю Сибирь их единицы. До конца 2021 года автоматизировать планируется и линию по выпуску рассольных сыров «Зимаречье». Оборудование для этого в Нижнем Новгороде уже закуплено.