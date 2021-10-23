Лидер «сыроплетения». Как маленький молочный цех на Алтае развил производство и стал образцом для других

В ближайшее время на заводе «Рикон» Калманского района установят новое итальянское оборудование. Оно позволит автоматизировать производство и в разы увеличить объемы выпуска главного местного продукта — сыра-косички. Со дня на день заводчане ждут в гости иностранцев, которые должны все отладить. Очередной серьезный шаг в модернизации на предприятии тщательно продумывали: он необходим для вывода продукции на экспортные рынки. Как за 20 лет «Рикон» от местечкового молочного цеха дорос до таких высот, в материале altapress.ru.

Как все начиналось

Маленький молочный цех в селе Зимари в начале 2000-х годов мало кто знал: объемы производства небольшие, оборудование старое, перспектив особо никаких.

Так бы и почило это крохотное предприятие в пучине неизвестности, если бы не молодой предприниматель Олег Махнаков. Он взял молочный цех в аренду и решил выпускать здесь рассольные сыры — продукт на тот момент диковинный.

Но бизнес начал набирать обороты. В 2003 году инвестор выкупил помещение у прежних собственников и, как говорится, завертелось.

В 2005 году еще один важный шаг — животноводство. Сельхозпредприятие «Гриф», что в Тальменском районе, досталось Олегу Махнакову в таком же плачевном состоянии, что и цех — хилые коровенки и мизерные надои. Надо было все поднимать.

К созданию первого молочного кооператива «Колос» там же в Тальменском районе предприниматель подошел серьезно — изучил опыт немецких коллег, которые успешно поставили свое животноводство на кооперативные «рельсы».

Алтайские сдатчики — держатели личных подсобных хозяйств — выгоду почувствовали быстро — спрос на молоко стабильный, цена тоже, корма на зиму со скидкой, да и на помощь в случае чего всегда можно рассчитывать. Так произошло в летом 2011 году, когда свирепствовала жуткая засуха.

Животноводство. Завод «Рикон» Животноводство. Завод «Рикон» Животноводство. Завод «Рикон» Животноводство. Завод «Рикон»

Пастбища практически все выгорели, цена на сено взлетела до небес. Многие частники тогда задумались резать скот. В это время кооператив выделил деньги и в течение месяца заготавливал корма, обеспечив членов своего кооператива сеном по более низкой цене.

В 2014 году тальменский опыт решили опробовать в еще одном районе. Вице-губернатор края Александр Лукьянов вспоминает: в Топчихе в тот момент дела шли ни шатко ни валко: Черемновский сахарный завод, постепенно скупавший здесь паи, оставил без свободной земли два крупных села. Чтобы спасти имевшееся у селян животноводство, решено было организовать кооператив. Тогда и позвали Олега Махнакова.

Процесс производства. Завод «Рикон»

На первых парах «Восход» большими объемами не радовал — со всех дворов здесь собирали всего 2 тонны молока в день.

Зато теперь — в разы больше.

Что есть сейчас

За прошедшие годы кооперативное хозяйство не узнать. Олег Махнаков с гордостью рассказывает: вместе со всем бизнесом растут и сами сдатчики. В большинстве своем это уже не мелкие частники, сдающие излишки молока.

За прошедшие годы работы в кооперативах многие из держателей двух-трех коров превратились в настоящих предпринимателей, увеличили поголовье, надои и главное поняли, что улучшать качество сдаваемого молока действительно выгодно.

Олег Махнаков. Завод «Рикон»

Олег Махнаков,

директор кооперативов «Колос» и «Восход»:

— У нас есть сдатчики, которые изначально держал по несколько коров, потом кооператив купил ему еще животных. Теперь в их хозяйствах более 50 голов скота. Плюс эти люди привлекают наемных работников. Прибыль от ведения такого личного подсобного хозяйства может превышать 100 тыс. рублей в месяц.

В работе молочных кооперативов сейчас все отлажено до мелочей. Задача номер один — вовремя собрать молоко у сдатчиков, охладить его и доставить на завод. Для этого у кооперативов в районах есть все необходимое — охладители и специальный транспорт. Сборщик молока ежедневно проезжает по сельским дорогам до 300 км, чтобы в течение четырех часов доставить сырье на завод.

А тут уже знают, что с ним дальше делать. Надо сказать, что за прошедшие 20 лет завод «Рикон» изменился до неузнаваемости. Объемы перерабатываемого молока увеличились в разы: с 1 до 100 тонн.

Процесс производства. Завод «Рикон»

Оборудование практически все новое — с 2016 года на заводе идет непрерывный процесс модернизации. Сейчас 70% всего, что здесь работает отечественного производства, 30% - импортного.

Не остановил модернизацию даже случившийся летом 2020 года пожар. Пострадавшие от огня бытовые помещения быстро привели в порядок и снова принялись за работу.

В настоящий момент «Рикон» — так сказать, лидер плетения сырных кос. Сыр «Чечил» здесь делают из натурального молока, вытягивают, режут, а потом бережно и с любовью заплетают. Через руки каждой «плетильщицы» проходят сотни сырных кос в день.

Процесс производства. Завод «Рикон»

А еще «Рикон» славится своим рассольным сыром «Зимаречье». Несколько лет назад, когда Республика Адыгея доказала, что сыр Адыгейский, могут производить только их местные предприятия, в Зимарях не расстроились и убрали это название со своей этикетки. Менее популярным рассольный алтайский сыр от этого точно не стал.

К своему 20-тилетию компания провела ребрендинг мягкого сыра. Уже скоро на полках магазинов появится обновлённая линейка сыра «Зимаречье». Состав продукта при этом остается качественным — только молоко, соль и натуральная закваска. Планируется и выход новинок: топленного масла ГХИ и чеддерезированного сыра в скин-упаковке.

Готовая продукция. Завод «Рикон» Готовая продукция. Завод «Рикон»

Сейчас его едят жители всей нашей огромной страны: от Калининграда до Владивостока. Но в Зимарях смотрят дальше.

Что планируется дальше

На следующей неделе на заводе ждут гостей — группа итальянских специалистов приедет на Алтае налаживать новое оборудование. Его завод приобрел еще в начале нынешнего года, но из-за пандемии, закрытых границ, доехало оно только недавно.

Олег Махнаков рассказывает: это будет новая автоматизированная линия по производству сыра-косички. Производительность его в разы выше, чем есть сейчас. Ручной труд практически сведен к нулю.

Процесс производства. Завод «Рикон»

Сразу скажем — «плетильщиц» никто сокращать не собирается. Сырные косички, созданные руками, сам директор завода называет «классикой производства». Автоматика будет выпускать партии продукта, ориентированные на вывоз за рубеж — таковы экспортные правила, чтобы участие человека в производстве было минимальным.

Аналогов данного оборудования на Алтае нет, да и на всю Сибирь их единицы. До конца 2021 года автоматизировать планируется и линию по выпуску рассольных сыров «Зимаречье». Оборудование для этого в Нижнем Новгороде уже закуплено.