29 марта
﻿
Потребитель

Литые цепочки из золота в элегантном женском образе

Указанные аксессуары считаются самыми желанными и любимыми, поэтому они не утрачивают своей актуальности длительное время. Сегодня золотые колье и цепочки на шею по низким ценам предложены на рынке, поэтому каждый может позволить себе такое приобретение.

Литая цепочка из золота.
Литая цепочка из золота.
Источник: zoloto585.ru

Такие украшения делают акцент на выбранном стиле, статусе собственника и его индивидуальности. Каталог ювелирных украшений на сайте https://zoloto585.ru/ представляет разные варианты, среди которых современные пользователи все чаще отдают предпочтение литому плетению.

К вопросу о технологии плетения

Следует отметить, что такие аксессуары создаются из звеньев, отлитых по отдельности, после чего они собираются и формируются в единую конструкцию. Все модели достаточно прочные и надежные, а также имеют оригинальный дизайн. В производстве рассматриваются де технологии:

  • ручная — считается самым долговечным видом плетения, потому что ювелиры детально оттачивают звенья и соединяют их в одно целое. Однако и стоят такие модели больше;
  • машинная — цепочки надежные и крепкие. Ювелиры сначала плавят металл, а потом звенья соединяются запрограммированным плетением на специальном оборудовании.

Литые цепи в образе

Когда мы выходим на работу или какое-то мероприятия, понимаем, что первое впечатление складывается от того, насколько хорошо мы выглядим. И одежда не исключение. Ювелирные украшения — это дополнение к образу, а цепочка часто становится основным акцентом наряда. Именно поэтому выбирать такие аксессуары важно на основании определенных тонкостей.

Хрупким женщинам, например, желательно выбирать модели в стиле минимализма и дополнить их утонченным кулоном. Если говорить о массивных украшениях, их могут позволить себе статные женщины, имеющие соответствующее положение в обществе.

Что касается представителей сильного пола, им следует выбирать цепочку, ориентируясь на статус и вид деятельности. Грамотно выбранное украшение, с одной стороны, завершит образ, с другой — расскажет о своем обладателе.

Среди предложенного перечня каждый сможет выбрать для себя оптимальное решение, причем как для себя, так и для близкого человека. Чтобы выбор был более удобным, на сайте есть фото моделей. При необходимости по всем вопросам можно проконсультироваться с теми, кто имеет в указанной области знания и опыт.

  • Реклама
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость