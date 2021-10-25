Лизинговая компания «Европлан» запускает новые акции .

Компания «Европлан» запускает акцию, в рамках которой при оформлении в лизинг автомобиля, клиент получает бесплатный шиномонтаж на весь срок действия договора лизинга.

Условия акции: Участвуют любые новые легковые автомобили и грузовики с типом кузова «пикап»;

Срок лизинга — от 35 месяцев

Акция действует до 31.12.2021.

Шиномонтаж по акции осуществляется в сервисных центрах , которые являются партнерами нашей компании , а значит , оказывают качественные услуги.

которые являются партнерами нашей компании а значит оказывают качественные услуги. Акция действует во всех регионах присутствия «Европлана».

При этом «Европлан» готов предоставить качественное и комплексное обслуживание автомобиля, включающее в том числе и шинный сервис, даже тем, кто не является нашим клиентом по лизингу. Услуги оказываются по счет-договору, это позволяет сэкономить до 20% от розничной цены таких услуг, а кроме того, значительно сократить затраты времени на поиск подрядчиков и общение с ними.

Аванс 0% на технику оформленную в лизинг

Автолизинговая компания «Европлан» вновь предлагает приобрести любой автотранспорт в лизинг без аванса. Оформляйте документы и сразу получайте транспорт.

Условия акции: Срок договора лизинга: 12−60 месяцев

Дополнительная скидка от партнёров до 20%

Акция действует во всех регионах присутствия «Европлана».

Акция действует до 31.10.2021.

В рамках акции можно оформить в лизинг легковые автомобили, коммерческий транспорт и спецтехнику — как новые, так и с пробегом.

Сегодня, в не самой простой экономической ситуации, огромное значение имеет возможность получить необходимую технику и использовать ее для личных целей или развития своего бизнеса. «Европлан» уже неоднократно запускал акцию «Аванс 0%" и всегда видел ее большую востребованность во всех регионах своего присутствия. «Европлан» следует своей миссии — делает автомобили доступными.

Благодаря таким предложениям в том числе, «Европлан» добился рекордных показателей удовлетворенности клиентов: 85% из них рекомендуют «Европлан"*.

Описывая взаимодействие с «Европланом», наши клиенты чаще всего отмечают:

вовлеченность , профессионализм и быстрый отклик сотрудников «Европлана»;

профессионализм и быстрый отклик сотрудников «Европлана»; скорость рассмотрения заявки на лизинг , оформления договора и организации передачи транспорта;

оформления договора и организации передачи транспорта; выгодные финансовые условия и спектр услуг.

* Индекс NPS (Net Promoter Score) рассчитывается как разница между процентом клиентов, готовых и не готовых рекомендовать услуги компании.

ПАО «ЛК «Европлан», ОГРН 1177746637584