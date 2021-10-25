Лизинговая компания «Европлан» запускает новые акции .

Условия акции:
- Участвуют любые новые легковые автомобили и грузовики с типом кузова «пикап»;
- Срок лизинга — от 35 месяцев
- Акция действует до 31.12.2021.
- Шиномонтаж по акции осуществляется в сервисных центрах, которые являются партнерами нашей компании, а значит, оказывают качественные услуги.
- Акция действует во всех регионах присутствия «Европлана».
При этом «Европлан» готов предоставить качественное и комплексное обслуживание автомобиля, включающее в том числе и шинный сервис, даже тем, кто не является нашим клиентом по лизингу. Услуги оказываются по счет-договору, это позволяет сэкономить до 20% от розничной цены таких услуг, а кроме того, значительно сократить затраты времени на поиск подрядчиков и общение с ними.
Аванс 0% на технику оформленную в лизинг
Автолизинговая компания «Европлан» вновь предлагает приобрести любой автотранспорт в лизинг без аванса. Оформляйте документы и сразу получайте транспорт.
Условия акции:
- Срок договора лизинга: 12−60 месяцев
- Дополнительная скидка от партнёров до 20%
- Акция действует во всех регионах присутствия «Европлана».
- Акция действует до 31.10.2021.
В рамках акции можно оформить в лизинг легковые автомобили, коммерческий транспорт и спецтехнику — как новые, так и с пробегом.
Сегодня, в не самой простой экономической ситуации, огромное значение имеет возможность получить необходимую технику и использовать ее для личных целей или развития своего бизнеса. «Европлан» уже неоднократно запускал акцию «Аванс 0%" и всегда видел ее большую востребованность во всех регионах своего присутствия. «Европлан» следует своей миссии — делает автомобили доступными.
Благодаря таким предложениям в том числе, «Европлан» добился рекордных показателей удовлетворенности клиентов: 85% из них рекомендуют «Европлан"*.
Описывая взаимодействие с «Европланом», наши клиенты чаще всего отмечают:
- вовлеченность, профессионализм и быстрый отклик сотрудников «Европлана»;
- скорость рассмотрения заявки на лизинг, оформления договора и организации передачи транспорта;
- выгодные финансовые условия и спектр услуг.
* Индекс NPS (Net Promoter Score) рассчитывается как разница между процентом клиентов, готовых и не готовых рекомендовать услуги компании.
ПАО «ЛК «Европлан», ОГРН 1177746637584