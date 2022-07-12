Есть такие напитки, вкус и аромат которых знаком каждому. Их популярность не знает границ, а рецепты держатся в строгой тайне.

С начала 2022 года технологи компании «Бочкари» упорно работали над тем, чтобы предложить потребителям знакомые и любимые вкусы, которые смогут составить конкуренцию продукции транснациональных компаний. Тщательно выбирались ингредиенты, прорабатывались пропорции и отрабатывалась рецептура напитков. Проведены десятки сравнительных дегустаций, и в результате совместной работы технологов и маркетологов появилась линейка напитков Bochkari Hit.*

Впервые линейка напитков Boсhkari Hit была представлена губернатору Алтайского Края Томенко В.П. и полномочному представителю президента Серышеву А.А. на агропромышленном форуме День Сибирского Поля 2022.

В линейку входят три напитка: Cola Bochkari — это узнаваемый и популярный во всем мире вкус , наполненный ароматом ванили , корицы и цитрусовыми нотами.

— это узнаваемый и популярный во всем мире вкус наполненный ароматом ванили корицы и цитрусовыми нотами. Orange Bochkari — напиток с ярким и бодрящим апельсиновым вкусом , содержит в составе натуральный апельсиновый сок.

— напиток с ярким и бодрящим апельсиновым вкусом содержит в составе натуральный апельсиновый сок. CitrusHit Bochkari — освежающее сочетание лимона и лайма , приятный пряный вкус и цитрусовый аромат.

Все напитки приготовлены на натуральном сахаре, без использования сахарозаменителей.

Компания «Бочкари» имеет внушительный опыт сотрудничества с компаниями PepsiСo и Coca-Cola. Это позволяет выстраивать все процессы, ориентируясь на стандарты и принципы работы лидеров рынка. Этот опыт с одной стороны задает высокую планку, а с другой — позволяет получить по-настоящему качественный, вкусный продукт.

Bochkari Hit — это яркий вкус, высокое качество и стильная яркая упаковка. Это напитки с узнаваемым и любимым вкусом.

Неоспоримым преимуществом линейки является доступная цена и неизменно высокое качество, которым славятся все бочкаревские напитки!

BochkariHit — покупай родное!

* Bochkari Hit — БочкариХит; Cola Bochkari — КолаБочкари; Orange Bochkari — ОранджБочкари; CitrusHit Bochkari — ЦитрусхитБочкари.