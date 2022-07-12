12 июля
﻿
Потребитель

Любимым напиткам — быть! Бочкари запустили новую линейку Bochkari Hit

Есть такие напитки, вкус и аромат которых знаком каждому. Их популярность не знает границ, а рецепты держатся в строгой тайне.

Новая линейка напитков Bochkari Hit.
Новая линейка напитков Bochkari Hit.
Источник: компания "Бочкари"

С начала 2022 года технологи компании «Бочкари» упорно работали над тем, чтобы предложить потребителям знакомые и любимые вкусы, которые смогут составить конкуренцию продукции транснациональных компаний. Тщательно выбирались ингредиенты, прорабатывались пропорции и отрабатывалась рецептура напитков. Проведены десятки сравнительных дегустаций, и в результате совместной работы технологов и маркетологов появилась линейка напитков Bochkari Hit.*

Впервые линейка напитков Boсhkari Hit была представлена губернатору Алтайского Края Томенко В.П. и полномочному представителю президента Серышеву А.А. на агропромышленном форуме День Сибирского Поля 2022.

В линейку входят три напитка:

  • Cola Bochkari — это узнаваемый и популярный во всем мире вкус, наполненный ароматом ванили, корицы и цитрусовыми нотами.
  • Orange Bochkari — напиток с ярким и бодрящим апельсиновым вкусом, содержит в составе натуральный апельсиновый сок.
  • CitrusHit Bochkari — освежающее сочетание лимона и лайма, приятный пряный вкус и цитрусовый аромат.

Все напитки приготовлены на натуральном сахаре, без использования сахарозаменителей.

Компания «Бочкари» имеет внушительный опыт сотрудничества с компаниями PepsiСo и Coca-Cola. Это позволяет выстраивать все процессы, ориентируясь на стандарты и принципы работы лидеров рынка. Этот опыт с одной стороны задает высокую планку, а с другой — позволяет получить по-настоящему качественный, вкусный продукт.

Bochkari Hit — это яркий вкус, высокое качество и стильная яркая упаковка. Это напитки с узнаваемым и любимым вкусом.

Неоспоримым преимуществом линейки является доступная цена и неизменно высокое качество, которым славятся все бочкаревские напитки!

BochkariHit — покупай родное!

* Bochkari Hit — БочкариХит; Cola Bochkari — КолаБочкари; Orange Bochkari — ОранджБочкари; CitrusHit Bochkari — ЦитрусхитБочкари.

  • Реклама
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость