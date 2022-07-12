С начала 2022 года технологи компании «Бочкари» упорно работали над тем, чтобы предложить потребителям знакомые и любимые вкусы, которые смогут составить конкуренцию продукции транснациональных компаний. Тщательно выбирались ингредиенты, прорабатывались пропорции и отрабатывалась рецептура напитков. Проведены десятки сравнительных дегустаций, и в результате совместной работы технологов и маркетологов появилась линейка напитков Bochkari Hit.*
Впервые линейка напитков Boсhkari Hit была представлена губернатору Алтайского Края Томенко В.П. и полномочному представителю президента Серышеву А.А. на агропромышленном форуме День Сибирского Поля 2022.
В линейку входят три напитка:
- Cola Bochkari — это узнаваемый и популярный во всем мире вкус, наполненный ароматом ванили, корицы и цитрусовыми нотами.
- Orange Bochkari — напиток с ярким и бодрящим апельсиновым вкусом, содержит в составе натуральный апельсиновый сок.
- CitrusHit Bochkari — освежающее сочетание лимона и лайма, приятный пряный вкус и цитрусовый аромат.
Все напитки приготовлены на натуральном сахаре, без использования сахарозаменителей.
Компания «Бочкари» имеет внушительный опыт сотрудничества с компаниями PepsiСo и Coca-Cola. Это позволяет выстраивать все процессы, ориентируясь на стандарты и принципы работы лидеров рынка. Этот опыт с одной стороны задает высокую планку, а с другой — позволяет получить по-настоящему качественный, вкусный продукт.
Bochkari Hit — это яркий вкус, высокое качество и стильная яркая упаковка. Это напитки с узнаваемым и любимым вкусом.
Неоспоримым преимуществом линейки является доступная цена и неизменно высокое качество, которым славятся все бочкаревские напитки!
BochkariHit — покупай родное!
* Bochkari Hit — БочкариХит; Cola Bochkari — КолаБочкари; Orange Bochkari — ОранджБочкари; CitrusHit Bochkari — ЦитрусхитБочкари.