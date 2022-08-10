Маркировка рекламы в Интернете. Что нужно сделать до 1 сентября

Закон № 347-ФЗ о поправках в Федеральный закон «О рекламе» вступает в силу 1 сентября 2022 года. Согласно новым правилам, участники рекламного рынка должны передавать информацию об интернет-рекламе в Единый реестр интернет-рекламы (ЕРИР). Вся интернет-реклама должны быть промаркирована. Цель закона — обеспечить прозрачность и регулируемость рынка.
По закону, маркировка вводится для всех форматов интернет-рекламы — контекстной, таргетированной, медийной — и касается всех игроков рынка: рекламодателей, рекламораспространителей, операторов рекламных систем.
Если компания не будет регистрировать рекламное объявление, ей грозит административная ответственность в виде штрафа от 100 тыс руб. до 500 тыс руб. согласно п. 1 ст. 14.3 КоАП РФ.
Об этом расскажут на конференции «Маркировка интернет-рекламы».
К участию в конференции приглашаются: директора по маркетингу, рекламе, руководители отделов маркетинга, рекламы, продаж и интернет-продаж, интернет-маркетологи и бренд-менеджеры, руководители интернет-магазинов.
Организаторы — Сообщество маркетологов Алтайского края, агентство высоких откликов «HICLIK», консалтинговое агентство «O-EFIMOVA», Комитет по рекламе Алтайской ТПП.
15 августа в 15:00.
Барнаул, Короленко, 107, ИД «Алтапресс», 3-й этаж.
Телефон для справок: +7−903−948−61−55
Эл. почта: editor@rekportal.ru
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