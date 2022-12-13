Масло Seiken* - новый выбор сибиряков

Времена изменились — ушли с рынка привычные для сибиряков бренды моторных масел. Однако есть решение проблемы — новая линейка масел японской марки Seiken в магазинах компании «Автотрейд».

Многие новосибирские автолюбители наверняка покупали запчасти для своих машин в сети магазинов компании «Автотрейд» или обслуживались в центрах установки автостекла. Компания действует на рынке более 20 лет, поставляя запчасти из разных стран мира.

Сейчас в магазинах «Автотрейд» появилась новинка — настоящее японское масло Seiken в широком ассортименте, которое подходит для любых марок легковых автомобилей.

Seiken имеет очень долгую историю в Японии и производит тормозные жидкости, антифризы, автомобильные смазки.

Напомним — всю линейку моторных масел Seiken производят в Японии на заводе SANKYO YUKA KOGYO K.K.** SANKYO YUKA KOGYO K. K (входит в группу JX (ENEOS/енеос). Данный бренд используют 80% автопроизводителей таких концернов, как Toyota, Mitsubishi, Nissan, Mazda, Honda и др. Компания основана в 1934 году.

На сегодняшний день Seiken — крупный производитель запчастей и спецжидкостей, который располагает собственной лабораторией, высокотехнологичной исследовательской базой. Ведение научных разработок и применение современных материалов позволили предприятию добиться высокого качества продукции при невысоких затратах на производство, что выгодно отличает продукцию Seiken от конкурирующих фирм.

Важно, что новая линейка моторных масел Seiken соответствует международным стандартам API, JIS, ILSAC, ACEA, в том числе и новому стандарту API SP. Напомним, стандарт API SP был принят в мае 2020 года и на сегодняшний день обозначает масло высшей категории, а значит, помогает сохранять ресурс двигателя, надежно защищает его от высоких и низких температур, способствует быстрому запуску двигателя.

Современные присадки на магниевой основе поддерживают чистоту двигателя, предотвращают образование отложений и шлама при использовании масла Seiken.

Линейка масел Seiken состоит из следующих позиций: SKSPGF6A 0W20 — синтетическое энергосберегающее моторное масло последнего стандарта SP для бензиновых двигателей. Обеспечивает легкий запуск и надежную работу двигателя при низких отрицательных температурах. SKSPGF6A 5W30 — синтетическое моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей, а также для двигателей с турбонаддувом. Благодаря применению высококачественного базового масла VHVI, сохраняется масляная пленка, устойчивость к высокотемпературному окислению и превосходная износостойкость. SKSP 5W40 — синтетическое моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей, а также для двигателей с турбонаддувом. Это масло защищает двигатель при высоких температурах, большой нагрузке, и повышает производительность двигателя при длительных поездках. SKA3B4SN 5W40 — синтетическое моторное масло для европейских, американских и корейских автомобилей. SKDL1 5W30 — синтетическое моторное масло для современных дизельных двигателей с DPF-фильтром. Имеет последний стандарт DL-1 JASO.

Отметим, что весенний ажиотаж прошел, сейчас рынок скорректировался, и острый дефицит моторных масел сибирякам не грозит. Однако если есть сомнения в оригинальности моторного масла, настоятельно рекомендуем покупать его для своего автомобиля только у проверенных временем продавцов. И сейчас, в морозную сибирскую зиму, лучше не тянуть до последнего с заменой масла и приобрести оригинальные японские масла Seiken у официального дистрибьютора «Автотрейд» в сети магазинов в Новосибирске.

тел.: 8 800 555 53 68 (звонок по России)

* Сеикен

** Санкйо йука когио к.к.