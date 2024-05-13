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Майские новинки в «Любовь и суши»

«Любовь и суши» — известная доставка еды в Барнауле. За минувший год продукцию компании попробовали более 120 000 барнаульцев, а компания всегда попадает в первую десятку 2ГИС в категории «Доставки еды» по популярности среди горожан.

Майские новинки от бренда "Любовь и суши".
Майские новинки от бренда "Любовь и суши".
Источник: ИП Линьков Д. В.

Майские новинки созданы для тех, кто любит сочетание свежих морепродуктов со сладкими фруктами. Компания предлагает начать эксперимент с привычного манго. Тропический продукт используется в роллах либо кусочками, либо в виде соуса.

Новые роллы от бренда «Любовь и суши».
Новые роллы от бренда «Любовь и суши».
Источник: ИП Линьков Д. В.
Новые роллы от бренда «Любовь и суши».
Новые роллы от бренда «Любовь и суши».
Источник: ИП Линьков Д. В.
Новые роллы от бренда «Любовь и суши».
Новые роллы от бренда «Любовь и суши».
Источник: ИП Линьков Д. В.

По заявлению бренда «Любовь и суши», в продукции используется свежее желтое манго.

Манго.
Манго.
Источник: ИП Линьков Д. В.

Если вы еще не заказывали роллы в доставке еды «Любовь и суши» — можно воспользоваться постоянной акцией для новых клиентов. Введите промокод LOVE (Лав) на сайте и получите ролл «Инь Янь» в подарок на первый заказ от 1499 рублей.

Ролл Инь Янь в подарок.
Ролл Инь Янь в подарок.
Источник: ИП Линьков Д. В.

Данный ролл является одним из лидеров продаж в меню компании. В составе — сливочный сыр Cremette (Креметте), цыпленок, огурец и фирменный яки соус. Чтобы получить подарок, введите промокод LOVE на сайте .

Сайт: lubovsushi.ru
Телефон: +7 3852 59-11-99

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