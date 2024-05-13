Майские новинки в «Любовь и суши»

Майские новинки созданы для тех, кто любит сочетание свежих морепродуктов со сладкими фруктами. Компания предлагает начать эксперимент с привычного манго. Тропический продукт используется в роллах либо кусочками, либо в виде соуса.
По заявлению бренда «Любовь и суши», в продукции используется свежее желтое манго.
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Данный ролл является одним из лидеров продаж в меню компании. В составе — сливочный сыр Cremette (Креметте), цыпленок, огурец и фирменный яки соус. Чтобы получить подарок, введите промокод LOVE на сайте .
Сайт: lubovsushi.ru
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