Ассоциация менеджеров России и газета «Коммерсантъ» представили ежегодный рейтинг «Топ-1000 российских менеджеров» . Рейтинг подводит итоги работы за год и выявляет наиболее профессиональных управленцев России, лидеров в своих отраслях и по функциональным направлениям, по мнению представителей профессионального сообщества.

Заместитель генерального директора — финансовый директор СК «Росгосстрах Жизнь» Валерий Смирнов признан профессиональным сообществом одним из самых успешных финансовых директоров страховых компаний. Под управлением Валерия Смирнова компания вошла в топ-5 крупнейших страховщиков жизни, существенно улучшила финансовые показатели, а также подтвердила и повысила рейтинг финансовой надежности и кредитоспособности.

Директор по связям с общественностью СК «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь» Ольга Постоленко заняла лидирующие позиции в рейтинге по функциональному направлению, войдя в топ-3 самых эффективных директоров по общественным и корпоративным связям отрасли страхования.

ПАО СК «Росгосстрах»