Мифы и реальность о рекламных СМС-рассылках

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Миф 4: Рекламные СМС нарушают приватность

Компании обязаны соблюдать правила получения от пользователей предварительного согласия на рекламу. Поэтому, если вы получаете нежелательные сообщения, у вас есть право отказаться от них.

Как это можно сделать:

обратиться в поддержку вашего оператора связи с просьбой отозвать согласие на получение рекламных сообщений

обратиться в офис продаж оператора и написать заявление на отключение рекламы

Необходимо, однако, иметь в виду, что в таком случае отключается только та реклама, которая проверяется оператором. Остается реклама от рекламодателей, которым вы напрямую дали свой номер телефона и согласие на получение рекламы. Например, получив карту лояльности в торговой сети, вы подтвердили, что готовы получать от нее рекламную информации. В таком случае от рекламы можно отказаться, обратившись непосредственно в данную сеть.