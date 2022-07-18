18 июля
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Потребитель

Модный тренд в дизайне — ламинат на стене

ТВ-зона, прихожая или изголовье над кроватью сделает интерьер стильным и оригинальным. А Формула М2 поможет сделать это дешевле.

Ламинат в интерьере.
Ламинат в интерьере.
Фото предоставлено Формула М2

Весь июль на ламинат в Формула М2 действует сидка 15%!

Плюсы ламината на стене:

  • Дерево повышает уют в помещении.
  • Долговечность
  • Бюджетность
  • Практичность
Ламинат в интерьере.
Ламинат в интерьере.
Фото предоставлено Формула М2

Расскажем, как монтировать ламинат.

Клеевой способ

Стена должна быть ровной. Если необходимо выровнять штукатурку, делайте это стартовой шпаклёвкой, и дайте ей хорошо просохнуть. Поверхность стены должна быть чистая, сухая и обезжиренная. Клеить ламинат можно на жидкие гвозди, а так же на полимерный или полиуретановый клей. Если у клея будет высокая скорость схватывания — в работе вам будет удобнее. Наносить клей можно любым способом.

Ламинат в интерьере.
Ламинат в интерьере.
Фото предоставлено Формула М2

Советы!⠀

  • Ламинат смотрится лучше всего в нише и с подсветкой.
  • Лучше если ламинат будет тонким (7−8 мм), потому что он легче.
  • Красивее и дороже будут смотреться длинные плашки (1800 — 2000 мм), с фаской и разнотонные.
  • Начинать можно с любого угла, но лучше будет смотреться если цельная панель будет идти сверху, а обрезки внизу.
  • Техзазор по краям можно не оставлять.
Ламинат в интерьере.
Ламинат в интерьере.
Фото предоставлено Формула М2
Ламинат в интерьере.
Ламинат в интерьере.
Фото предоставлено Формула М2
Ламинат в интерьере.
Ламинат в интерьере.
Фото предоставлено Формула М2

Советы!

Каркасный способ

Он более трудоёмкий и используется если:

  1. Вы монтируете ламинат на старое покрытие
  2. У вас неровные стены
  3. Необходимо утеплить стену

Крепить ламинат к каркасу можно на клей или потайными саморезами, пневмогвоздями, строительным степлером.

Советы!

  • Если вы кладёте ламинат горизонтально, то каркасную обрешетку делаете вертикально, и наоборот
  • Чтобы стена была прочная — делайте шаг между брусками 400−500 мм.

Кому это решение близко, сохраняйте в копилку идей!

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С Формула М2 легко!

  • Акция действует весь июль
  • На весь ламинат, кроме распродажи
Формула М2

Ознакомиться с ассортиментом ламината можно по ссылке: https://novosibirsk.formulam2.ru/catalog/07_napolnye_pokrytiya/laminat/

Информация действительна на момент публикации

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