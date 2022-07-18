ТВ-зона, прихожая или изголовье над кроватью сделает интерьер стильным и оригинальным. А Формула М2 поможет сделать это дешевле.

Весь июль на ламинат в Формула М2 действует сидка 15%!

Плюсы ламината на стене:

Дерево повышает уют в помещении.

Долговечность

Бюджетность

Практичность

Ламинат в интерьере. Фото предоставлено Формула М2

Расскажем , как монтировать ламинат.

Клеевой способ

Стена должна быть ровной. Если необходимо выровнять штукатурку, делайте это стартовой шпаклёвкой, и дайте ей хорошо просохнуть. Поверхность стены должна быть чистая, сухая и обезжиренная. Клеить ламинат можно на жидкие гвозди, а так же на полимерный или полиуретановый клей. Если у клея будет высокая скорость схватывания — в работе вам будет удобнее. Наносить клей можно любым способом.

Ламинат в интерьере. Фото предоставлено Формула М2

Советы!⠀

Ламинат смотрится лучше всего в нише и с подсветкой.

Лучше если ламинат будет тонким ( 7−8 мм), потому что он легче.

7−8 мм), потому что он легче. Красивее и дороже будут смотреться длинные плашки ( 1800 — 2000 мм), с фаской и разнотонные.

1800 — 2000 мм), с фаской и разнотонные. Начинать можно с любого угла , но лучше будет смотреться если цельная панель будет идти сверху , а обрезки внизу.

но лучше будет смотреться если цельная панель будет идти сверху а обрезки внизу. Техзазор по краям можно не оставлять.

Ламинат в интерьере. Фото предоставлено Формула М2 Ламинат в интерьере. Фото предоставлено Формула М2 Ламинат в интерьере. Фото предоставлено Формула М2

Советы!

Каркасный способ

Он более трудоёмкий и используется если:

Вы монтируете ламинат на старое покрытие У вас неровные стены Необходимо утеплить стену

Крепить ламинат к каркасу можно на клей или потайными саморезами, пневмогвоздями, строительным степлером.

Советы!

Если вы кладёте ламинат горизонтально , то каркасную обрешетку делаете вертикально , и наоборот

то каркасную обрешетку делаете вертикально и наоборот Чтобы стена была прочная — делайте шаг между брусками 400−500 мм.

Кому это решение близко, сохраняйте в копилку идей!

Купить ЛАМИНАТ со скидкой 15%?

С Формула М2 легко!

Акция действует весь июль

На весь ламинат , кроме распродажи

Формула М2

Ознакомиться с ассортиментом ламината можно по ссылке: https://novosibirsk.formulam2.ru/catalog/07_napolnye_pokrytiya/laminat/

Информация действительна на момент публикации