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Плюсы ламината на стене:
- Дерево повышает уют в помещении.
- Долговечность
- Бюджетность
- Практичность
Расскажем, как монтировать ламинат.
Клеевой способ
Стена должна быть ровной. Если необходимо выровнять штукатурку, делайте это стартовой шпаклёвкой, и дайте ей хорошо просохнуть. Поверхность стены должна быть чистая, сухая и обезжиренная. Клеить ламинат можно на жидкие гвозди, а так же на полимерный или полиуретановый клей. Если у клея будет высокая скорость схватывания — в работе вам будет удобнее. Наносить клей можно любым способом.
Советы!⠀
- Ламинат смотрится лучше всего в нише и с подсветкой.
- Лучше если ламинат будет тонким (7−8 мм), потому что он легче.
- Красивее и дороже будут смотреться длинные плашки (1800 — 2000 мм), с фаской и разнотонные.
- Начинать можно с любого угла, но лучше будет смотреться если цельная панель будет идти сверху, а обрезки внизу.
- Техзазор по краям можно не оставлять.
Советы!
Каркасный способ
Он более трудоёмкий и используется если:
- Вы монтируете ламинат на старое покрытие
- У вас неровные стены
- Необходимо утеплить стену
Крепить ламинат к каркасу можно на клей или потайными саморезами, пневмогвоздями, строительным степлером.
Советы!
- Если вы кладёте ламинат горизонтально, то каркасную обрешетку делаете вертикально, и наоборот
- Чтобы стена была прочная — делайте шаг между брусками 400−500 мм.
Кому это решение близко, сохраняйте в копилку идей!
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