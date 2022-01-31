Москва далекая, но близкая. С Альфа-Банком можно выиграть квартиру в столице или выгодно взять ипотеку

Пользуешься картой Альфа-Банка — имеешь шанс получить в подарок квартиру в Москве: чем больше покупок, тем больше шансов. А если покупаешь квартиру в ипотеку — делай это через Альфа-Банк: выгодная ставка и гибкие условия. Не можешь найти подходящее жилье — выбирай квартиру в залоге: в Альфа-Банке придумали способ сделать это без риска. Скажете: «Не верю»? Давайте разберемся.

Повышаем шансы на бесплатную квартиру

Для начала — о квадратных метрах в столице. Возможность получить московскую недвижимость в подарок — никакая не шутка: квартира недалеко от метро ВДНХ уже ждет счастливчика. Рядом с домом — школы, детсады и поликлиника, а в пяти минутах ходьбы — самый большой парк столицы Лосиный остров. В общем, есть о чем помечтать.

Чтобы выиграть жилье в столице, нужно, наверное, быть везунчиком… Но самое главное — оплачивать покупки картой Альфа-Банка — хоть кредитной, хоть дебетовой. Чем больше покупок — тем выше шанс (такова уж теория вероятности).

Кстати, карту, если у вас ее еще нет, можно оформить бесплатно прямо сейчас — на сайте Альфа-Банка. Акция, правда, ограничена по времени: продлится она по 6 февраля включительно.

И, понятно, что повезет кому-то одному. Так что самое время подумать о ставках по ипотечным кредитам.

Новая квартира. Фото иллюстративное ( СС0).

Экономим на ипотеке

Вы наверняка слышали: ипотека дорожает. Средневзвешенные ставки в ТОП-15 крупнейших ипотечных банков страны к 23 января достигли 9,84% годовых — такие данные приводит Дом.рф.

Между тем, ставки по двум ипотечным программам в Альфа-Банке — намного ниже — убедитесь в этом с помощью ипотечного калькулятора банка.

Для семей с детьми действует «Семейная ипотека» — это первое. Главные условия для заемщиков по этой программе — чтобы хоть один ребенок родился после 1 января 2018 года или — это второй вариант — в семье есть ребенок-инвалид — в этом случае год рождения значения не имеет.

«Семейная ипотека» хороша для тех, кто хотел бы переоформить (рефинансировать) старую ипотеку и тем самым уменьшить финансовую нагрузку. А купить жилье по этой программе можно как в новостройке, так и на вторичном рынке, подробности — здесь.

Ну и второй экономичный вариант — ипотека в новостройке. Ставки по ней тоже остаются намного ниже средневзвешенных, но есть ограничение: размер кредита — не больше 3 млн рублей. Программа эта государственная, и в нее нужно успеть «заскочить» до 1 июля 2022 года. Все детали — на сайте банка.

Счастливая семья. СС0.

Покупаем жилье в залоге без риска

Правда, найти на рынке квартиру, не заложенную в каком-то банке, сегодня трудно: до 85% выставленного на продажу жилья — это чужая ипотека. Еще совсем недавно покупать такое жилье было рискованно.

Ведь перед его продажей собственник должен был погасить свою ипотеку, для чего сначала получить от вас оплату. Расстаться со своими деньгами вам пришлось бы еще до сделки. Отсюда и риск: если продавец передумает или с ним что-то случится, возвращать свои кровные вам пришлось бы через суд.

Для таких случаев в Альфа-Банке разработали программу «Выкуп из-под залога» — она защищает покупателя заложенного жилья от всех рисков: Альфа-Банк выступает гарантом безопасности сделки.

При этом не имеет значения, в каком банке заложено жилье — Альфа-Банк выкупит для вас объект у другого банка и проведет сделку.

Ипотека. Depositphotos.

Есть, правда, важные условия: надо, чтобы продавец не был банкротом, чтобы он в своей сделке не использовал маткапитал, а остаток его кредита по квартире не был больше 5 млн рублей.

Но зато вы вполне можете использовать маткапитал, а сумма, которую вы можете взять взаймы у Альфа-Банка для покупки заложенного жилья, намного больше — до 50 млн.

Итак, ваши действия. Подаете заявку на сайте банка и получаете одобрение ипотеки. Находите подходящее жилье. А дальше банк делает за вас все, что нужно, чтобы сделка прошла оперативно и без риска.

Подробно о выкупе жилья из-под залога узнавайте в любом офисе Альфа-Банка или на его сайте.

Да, чуть не забыли: итоги розыгрыша квартиры в Москве подведут 15 февраля 2022 г. в прямом эфире — на Youtube-канале и в приложении банка.

Организатор акции: АО «Альфа-Банк». Акция проводится с 17 января 2022 года по 15 марта 2022 года включительно. Полные условия акции «Новая квартира по карте Альфа-Банка» смотрите здесь.

Ипотечный центр: г. Барнаул, Павловский тракт, 251а