На вопрос «Как сделать сервис искренним?» ответили клиенты «Дом.ru»

2019 год в « Дом.ru » объявлен «годом Клиента». Компания ищет новые способы повышения качества обслуживания, и первыми навстречу клиентам выходят руководители компании. Проект «ТОПы в полях», в котором примут участие все директора филиалов и руководители служб компании, позволит ТОП-менеджерам «Дом.ru» получить обратную связь о качестве обслуживания и услугах из первых уст — от клиентов. Раз в три месяца каждый руководитель будет работать стажером в сервисном центре, выезжать на заявки с техниками, отвечать на звонки в контакт-центре. Задача проекта — оценить, насколько удобно клиентам пользоваться услугами компании, как сделать сервис искренним, а обслуживание — простым и понятным.

Первыми участниками проекта стали директора по персоналу, маркетингу, финансам и операционной деятельности Холдинга, а также ключевые руководители служб Перми. Всего за один день работы в сервисных центрах появилось более 50 идей, которые помогут улучшить взаимодействие клиента и компании.

На минувшей неделе в сервисном центре в ТРЦ «Праздничный» вопросы клиентов решал директор барнаульского филиала «Дом.ru» Евгений Макагонов.

Евгений Макагонов. Источник: АО «ЭР-Телеком Холдинг»

Это очень полезная практика с «живой» обратной связью, которая позволяет посмотреть на нашу работу свежим взглядом и на себе испытать то, о чем невозможно узнать, находясь в кабинете. Обслуживая клиентов сам, я понял, что их больше всего волнует, убедился, как им важен искренний сервис, забота и внимание к их вопросам и потребностям. Все то, о чем говорят наши Клиенты, либо уже готовится к запуску, либо находится в работе, а это значит — мы на верном пути, — отметил Евгений Макагонов.

До конца года ТОП-менеджеры компании примерят на себя работу сотрудника колл-центра, агента продаж, техника сервиса, так что в следующий раз, обращаясь в компанию по телефону или вызывая технического специалиста к себе домой, не удивляйтесь, если вас будет обслуживать никто иной, как директор филиала «Дом.ru».