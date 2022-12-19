Наука и чудеса в каждой капельке. Алтайская компания приготовила подарки для всех

Подкинем в камин немного дров, закутаемся в теплый плед, заварим горячий Иван-чай. Будем смотреть на морозный пейзаж за окном, предвкушать новогодние чудеса и выбирать вкуснейшие подарки от нашей, алтайской компании «Магия трав».

Прекрасный подарок для мужчин

Подарочный набор «Горная Сибирь» Premium*. Его можно презентовать и брату, и дедушке или папе. А я, пожалуй, выберу его для мужа. Он очень любит оригинальные подарки, но не просто красоту ради красоты, а со смыслом и пользой. В наборе два безалкогольных бальзама — Пантовый и Мужской.

Подарочный набор от компании «Магия трав» Фото предоставлено компанией «Магия трав».

Взяв его в руки и прочитав состав, понимаешь, что любимый мужчина однозначно оценит мой выбор. Ведь ему всегда хочется быть сильным, здоровым и выносливым. Сами посудите, бальзам Мужской способствует восстановлению организма после перенесенных заболеваний, травм, повышает либидо. В его составе корень копеечника, аира, зверобой, бадан и другие. Но главный козырь — это корень родиолы розовой. В простонародии золотой корень. Он издавна известен как мощный природный адаптоген, то есть средство, с помощью которого можно лучше справляться с физическими и эмоциональными нагрузками.

Подарки от компании «Магия трав». Фото: Дмитрий Лямзин

Ну, а Пантовый бальзам, особый и даже уникальный целебный продукт. Пантокрин стимулирует центральную нервную и сердечно-сосудистую систему, повышает тонус мышц. В течение всего дня придает телу живости и силы. Вот муж будет рад, и наконец, наведет порядок на балконе.

Внешне такой подарок очень оригинален и привлекателен. Упаковка из натурального дерева, приятна на ощупь и вкусно пахнет древесной корой, подчеркивая натуральность продукта. Твердая пятерка по моей пятибалльной шкале.

Полезный презент для всей родни

Подарочный набор от компании «Магия трав» Фото предоставлено компанией «Магия трав».

Подарочный набор «Семейный». «Магия трав» — семейная компания. И сразу видно, что они с любовью и заботой о семье делают всю продукцию. Здоровье и любовь родных бесценны, и это лучший подарок на все времена.

Для родителей я выбираю вот такой «Семейный» чемоданчик с тремя бальзамами — мужским, женским и иммунным. Женский бальзам точно понравится маме. В нем все, о чем она читает в своей любимой энциклопедии лекарственных растений: боровая матка, зверобой, душица, лабазник, календула, плоды калины, черемухи, шиповника, золотой корень, крапива и другие травы. У него насыщенный и приятный аромат и вкус. Этот бальзам одинаково подходит как для утреннего бодрящего кофе, так и для душевного вечернего чаепития. Он по-настоящему женский, от него буквально веет нежностью и добротой.

Продукция компании «Магия трав». Фото: Дмитрий Лямзин.

Шиповник, рябина, черемуха, золотой корень — сердце Иммунного бальзама. Уникальная технология производства сохраняет в нем максимум витаминов и пользы, чтобы заряжаться здоровьем каждый день, особенно зимой, когда витаминов организму не хватает.

Его я буду дарить всей своей многочисленной родне из дядей и тетушек. Пусть они черпают здоровье, силу и хорошее настроение. Ну и не забывают про племянницу с Алтая.

Шикарный «пробник» для коллег

Подарочный набор от компании «Магия трав» Фото предоставлено компанией «Магия трав».

Подарочный набор «Чемоданчик». А вот в моих руках замечательный набор из Витаминного, Мужского, Женского и легендарного бальзама «Золотой олень Алтая». Сразу четыре флакончика. Это что-то вроде сета — лучший вариант, если вы хотите попробовать самые интересные бальзамы «Магии трав» сразу. Набор отлично подойдет для новогоднего презента коллегам. Я преподнесу его тем, кто еще не знаком с «Магией трав», чтобы рассказать о каждом бальзаме отдельно, и пусть коллеги выберут то, что им по вкусу. Ну и начальнику, конечно. Тонко намекну про премию.

Подарки от компании «Магия трав». Фото: Дмитрий Лямзин

Все эти бальзамы помогут повысить иммунитет, восполнить недостаток витаминов, поднять общий тонус, укрепить женское и мужское здоровье. Тут любой начальник подобреет.

У бальзамов великолепная упаковка из натурального дерева с парой резных маралов на фоне гор и алтайскими узорами. Такой чемоданчик хочется получше рассмотреть и потрогать, он сам по себе — прелестный подарок.

Всем подружкам на здоровье

Подарочный набор от компании «Магия трав» Фото предоставлено компанией «Магия трав».

Подарочный набор «Магия трав Алтая» в этом году представлен в бирюзовом цвете. В компании знают, что это цвет чистоты, спокойствия, уверенности, счастья и достатка. На упаковке я не вижу ярких, кричащих элементов, а серебряное тиснение добавляет строгости и стиля. Ее очень приятно держать в руках.

Подарки от компании «Магия трав». Фото: Дмитрий Лямзин

Такой набор я подарю своим подружкам. Зимними вечерами будем «возвращаться» в лето, вспоминать теплые дни, наши поездки в Горный Алтай, прогулки по лугам с разнотравьем, где воздух, кажется, можно вкушать — такой он густой.

В этом наборе — два неповторимых бальзама: «Горная Сибирь PREMIUM» иммунный и «Золотой олень Алтая», который выпускается еще с 1990-х годов. А также 100 граммов ферментированного Иван-чая — настоящий вкус Алтая.

Резюмирую. Все ЭКО-подарки универсальны. Их можно презентовать кому угодно. Неизменным остается качество и вкус удивительных безалкогольных бальзамов, вобравших в себя всю силу алтайских растений, политых теплыми дождями и согретых солнцем.

Добавлю, что «Магия трав» уже запустила предновогоднюю распродажу. Действует доставка наборов в любую точку Барнаула и всей России. Так что порадовать теплым приветом с Алтая можно и дальних родственников, и друзей.

Пишите отзывы о продукции, следите за новостями на официальном сайте magiatrav.ru

И спешить сделать заказ на сайте прямой доставки balzamaltay.ru

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* Премиум.

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