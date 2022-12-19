Наука и чудеса в каждой капельке. Алтайская компания приготовила подарки для всех

Прекрасный подарок для мужчин
Подарочный набор «Горная Сибирь» Premium*. Его можно презентовать и брату, и дедушке или папе. А я, пожалуй, выберу его для мужа. Он очень любит оригинальные подарки, но не просто красоту ради красоты, а со смыслом и пользой. В наборе два безалкогольных бальзама — Пантовый и Мужской.
Взяв его в руки и прочитав состав, понимаешь, что любимый мужчина однозначно оценит мой выбор. Ведь ему всегда хочется быть сильным, здоровым и выносливым. Сами посудите, бальзам Мужской способствует восстановлению организма после перенесенных заболеваний, травм, повышает либидо. В его составе корень копеечника, аира, зверобой, бадан и другие. Но главный козырь — это корень родиолы розовой. В простонародии золотой корень. Он издавна известен как мощный природный адаптоген, то есть средство, с помощью которого можно лучше справляться с физическими и эмоциональными нагрузками.
Ну, а Пантовый бальзам, особый и даже уникальный целебный продукт. Пантокрин стимулирует центральную нервную и сердечно-сосудистую систему, повышает тонус мышц. В течение всего дня придает телу живости и силы. Вот муж будет рад, и наконец, наведет порядок на балконе.
Внешне такой подарок очень оригинален и привлекателен. Упаковка из натурального дерева, приятна на ощупь и вкусно пахнет древесной корой, подчеркивая натуральность продукта. Твердая пятерка по моей пятибалльной шкале.
Полезный презент для всей родни
Подарочный набор «Семейный». «Магия трав» — семейная компания. И сразу видно, что они с любовью и заботой о семье делают всю продукцию. Здоровье и любовь родных бесценны, и это лучший подарок на все времена.
Для родителей я выбираю вот такой «Семейный» чемоданчик с тремя бальзамами — мужским, женским и иммунным. Женский бальзам точно понравится маме. В нем все, о чем она читает в своей любимой энциклопедии лекарственных растений: боровая матка, зверобой, душица, лабазник, календула, плоды калины, черемухи, шиповника, золотой корень, крапива и другие травы. У него насыщенный и приятный аромат и вкус. Этот бальзам одинаково подходит как для утреннего бодрящего кофе, так и для душевного вечернего чаепития. Он по-настоящему женский, от него буквально веет нежностью и добротой.
Шиповник, рябина, черемуха, золотой корень — сердце Иммунного бальзама. Уникальная технология производства сохраняет в нем максимум витаминов и пользы, чтобы заряжаться здоровьем каждый день, особенно зимой, когда витаминов организму не хватает.
Его я буду дарить всей своей многочисленной родне из дядей и тетушек. Пусть они черпают здоровье, силу и хорошее настроение. Ну и не забывают про племянницу с Алтая.
Шикарный «пробник» для коллег
Подарочный набор «Чемоданчик». А вот в моих руках замечательный набор из Витаминного, Мужского, Женского и легендарного бальзама «Золотой олень Алтая». Сразу четыре флакончика. Это что-то вроде сета — лучший вариант, если вы хотите попробовать самые интересные бальзамы «Магии трав» сразу. Набор отлично подойдет для новогоднего презента коллегам. Я преподнесу его тем, кто еще не знаком с «Магией трав», чтобы рассказать о каждом бальзаме отдельно, и пусть коллеги выберут то, что им по вкусу. Ну и начальнику, конечно. Тонко намекну про премию.
Все эти бальзамы помогут повысить иммунитет, восполнить недостаток витаминов, поднять общий тонус, укрепить женское и мужское здоровье. Тут любой начальник подобреет.
У бальзамов великолепная упаковка из натурального дерева с парой резных маралов на фоне гор и алтайскими узорами. Такой чемоданчик хочется получше рассмотреть и потрогать, он сам по себе — прелестный подарок.
Всем подружкам на здоровье
Подарочный набор «Магия трав Алтая» в этом году представлен в бирюзовом цвете. В компании знают, что это цвет чистоты, спокойствия, уверенности, счастья и достатка. На упаковке я не вижу ярких, кричащих элементов, а серебряное тиснение добавляет строгости и стиля. Ее очень приятно держать в руках.
Такой набор я подарю своим подружкам. Зимними вечерами будем «возвращаться» в лето, вспоминать теплые дни, наши поездки в Горный Алтай, прогулки по лугам с разнотравьем, где воздух, кажется, можно вкушать — такой он густой.
В этом наборе — два неповторимых бальзама: «Горная Сибирь PREMIUM» иммунный и «Золотой олень Алтая», который выпускается еще с 1990-х годов. А также 100 граммов ферментированного Иван-чая — настоящий вкус Алтая.
Резюмирую. Все ЭКО-подарки универсальны. Их можно презентовать кому угодно. Неизменным остается качество и вкус удивительных безалкогольных бальзамов, вобравших в себя всю силу алтайских растений, политых теплыми дождями и согретых солнцем.
Добавлю, что «Магия трав» уже запустила предновогоднюю распродажу. Действует доставка наборов в любую точку Барнаула и всей России. Так что порадовать теплым приветом с Алтая можно и дальних родственников, и друзей.
Пишите отзывы о продукции, следите за новостями на официальном сайте magiatrav.ru
И спешить сделать заказ на сайте прямой доставки balzamaltay.ru
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* Премиум.
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