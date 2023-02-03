Навалом и россыпью. В Барнауле возрождают аптечное производство и вспоминают старые рецепты мазей и порошков

В Барнауле возрождают потерянное аптечное производство — аптека № 288 на ул. Малахова, 111 станет не только изготавливать лекарства, но и обучать провизоров и фармацевтов. Директор предприятия «Аптеки Алтая» Ольга Халковская считает, что это нужно делать повсеместно. Затея хлопотная, однако, полезная и важная и для населения, и для врачей. С какими трудностями сталкивается «аптечный заводик» и как будет экономить покупатель — в материале «СК».

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— Сохранилось ли какое-либо производство лекарств в аптеках края?

— Когда не было коммерческих аптек, и фармзаводов существовало не так много, в каждом районе края была аптека, которая производила препараты не только для населения, но и для больниц. Эта система была утрачена недавно. В 2002 году, в Барнауле в аптеке № 292 на ул. Шукшина, 9-а еще фасовали порошки. Полтора года назад закрылась последняя производственная аптека на ул. Челюскинцев.

Сейчас у нас остались две производственные аптеки в крае — в Рубцовске и Завьялово, они не закрывались еще с советских времен. Мы понимаем, что мы — большое государственное предприятие и, кроме нас, такое производство никто не потянет.

— Насколько я знаю , планы по открытию производства в Барнауле существуют давно. Как продвинулись?

— На сегодняшний день у нас лицензирована аптека Барнауле. Больше года мы ремонтировали, перестраивали и приводили в соответствие со стандартами аптеку № 288 на ул. Малахова, 111. Закупили специальное лабораторное оборудование — столы, шкафы для хранения субстанций.

Надеюсь, откроемся уже в феврале. Лицензию получили еще в сентябре, но возникла масса нюансов.

«Аптеки Алтая». Дмитрий Лямзин.

Не суперприбыльно , но важно

— Как работают предприятия в Рубцовске и Завьялово?

— Эти аптеки готовят препараты не только для населения, но и для больниц — в больших объемах — хлорид натрия, растворы новокаина, папаверина, глюкозы, хлоргексидина, растворы перекиси для обработки помещений.

Скажу, что объем продаж в двух производственных филиалах в 2021 году составил 6,5 млн рублей. В 2022-ом — 7,3. Это не суперприбыльное производство, но оно важно и пользуется спросом.

— Кто ваш потребитель?

— В основном население Барнаула. По возможности, если, конечно, будет спрос, мы организуем доставку в крупные города и райцентры Алтайского края, где есть наши аптеки. У нас разветвленная логистика — мы еженедельно бываем в каждом районе.

У нас есть, например, дети до года с пороком сердца. Им необходимы лекарства, которые продаются только во взрослой дозировке. В домашних условиях самостоятельно такую таблетку точно не разделить и не отмерить нужное количество. Нужен специалист и оборудование, способное рассчитать все до сотой доли миллиграмма.

Есть еще множество препаратов, которые можно приготовить только в аптеке.

«Аптеки Алтая». Дмитрий Лямзин.

Физика и химия

— Какие основные сложности могут возникнуть при открытии таких производств?

— Например, сейчас мы доделываем программные продукты, которые нужны для работы, — бухгалтерский учет, маркировка, оформление рецептов. Все это не быстрое дело.

Мы закупаем сырье килограммами, а фасуем его массой с тремя нулями после запятой. Соответственно, четко должна быть рассчитана и цена — до копейки. И чтобы все это соответствовало бухгалтерскому и налоговому учетам.

Подбор кадров — тоже непростая задача. В прошлом году у нас как раз один из целевиков окончил вуз, мы его приняли на работу в производственный отдел. Специалистов, которые могут производить препараты, а не просто продавать их, очень мало.

— В АГМУ есть целый институт фармации. Почему возникает проблема с кадрами?

— На производстве будет задействовано всего порядка шести человек. Но и их достаточно сложно найти. На сегодняшний день в университете нет обучения по профессии «провизор-аналитик». Вуз же тоже подстраивался под текущие реалии рынка труда, такая специальность была просто не востребована. Ближайший город, где можно пройти такое обучение — Томск.

Без таких специалистов производство просто невозможно — они должны проводить качественный и количественный физико-химический анализ исходных веществ для производства химических субстанций. Сейчас мы как раз ведем переговоры о восстановлении этой специальности в нашем вузе.

Производственная аптека № 288 и сама станет учебной базой, там предусмотрен специальный класс, мы уже заключили договоры на обучение с Барнаульским базовым медколледжем, Благовещенским медицинским техникумом и АГМУ.

Химическая экспертиза , колбы.

Растворы и микстуры

— Каким будет ассортимент , как его выбирали?

— Ассортимент пока небольшой, порядка 40 наименований. Правильно подобрать рецептуру помогали профессора Алтайского медицинского университета. Мы неоднократно встречались и с врачами крупных поликлиник города, чтобы понять их потребности, — какие препараты они готовы выписывать населению.

Это различные растворы — папаверина, йодида калия, бромида натрия, новокаина, хлорида кальция. Это то, что было бы выгодно покупать населению. Заводская упаковка таких растворов, как правило, большая — литровая. Мы готовы выпускать их по 50 мл.

Мы также восстановили старые аптечные рецепты лосьонов для лица, которые раньше назначали дерматологи и которых сейчас уже нет в промышленном производстве.

Будет салициловая, серная, серно-дегтярная мазь, которые часто назначают при псориазе, различные порошки для лечения простуды, витаминные порошки, отхаркивающие микстуры.

У этих лекарств есть много готовых аптечных форм, однако они не подобны. Очень часто люди спрашивают те, что были раньше, еще в советские времена, и врачи по-прежнему готовы их выписывать, они эффективны. Врачи, вообще, с энтузиазмом восприняли идею, так что здесь мы придем на помощь.

В аптеке. Анна Зайкова

Несомненная выгода

— Объемы производства известны?

— Пока нет. Все будет зависеть от спроса — вспомнят ли наши покупатели про производственные аптеки, заинтересует ли их предложение. Будем отрабатывать номенклатуру, так сказать, опытным путем — что-то может просто не пойти. Плюс у каждого препарата есть свой срок годности, нам нельзя будет готовить их впрок.

— Считали , какой будет выгода для покупателя?

— По сравнению, например, с импортными противовирусными препаратами, можно сэкономить до 60% стоимости препарата, если брать его в производстве.

Например, порошок от гриппа и простуды одной известной марки стоит около 600 рублей за 10 пакетиков. Мы можем делать такой же порошок ровно в тех же пропорциях и из тех же веществ, приобретенных у завода-изготовителя россыпью, и он будет стоить в шесть раз дешевле.

Больницам также дешевле приобретать производственный аптечный продукт, нежели чем заводской.

Порошок Открытые источники в Интернете

Как в старые времена

— Какой будет упаковка? Покупатели в возрасте исполнятся ностальгией?

— Да. Буквально на прошлой неделе мы закупали вощеную бумагу. Аптечное производство забылось и растерялось, но стандарты-то никто не менял. Так что порошки будем фасовать с знакомые советских времен специальные «конвертики».

Для жидких препаратов закупили флаконы со специальными крышечками, надетыми с помощью обкатывающей машинки. Мази будем продавать в стеклянных баночках.

— Есть еще и производство косметики. Планируете ли развивать эту сферу?

— В мечтах, конечно, да. Линии натуральной аптечной косметики хорошо организованы у наших коллег их Красноярска, Нижнего Новгорода, Оренбурга. У нас нет таких специалистов, нужно будет обучать их где-то за пределами Алтайского края, потому что здесь никто никогда этим не занимался. Но иметь линию косметики очень бы хотелось, зная все богатство растительного сырья в регионе.