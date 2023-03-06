Не только желтые и не только тюльпаны. Сеть магазинов «Аникс» предлагает красивые букеты по выгодным ценам

— В этом сезоне мы взяли курс на импортозамещение, поэтому вся красота приезжает в торговые точки сети из России и стран СНГ. Мы ответственно подходим к выбору поставщиков и контролируем весь процесс выращивания: от выбора луковицы до среза и доставки цветка. Благодаря особенному отношению наши тюльпаны отличаются своим размером, разнообразием сортов и расцветок, что явно выделяет нас среди конкурентов.

Что касается цен, мы обещаем держать их на демократичном уровне. Например, один тюльпан стоит всего 49,99 рублей, что значительно меньше, чем у конкурентов или, тем более, в цветочных магазинах.

Кроме тюльпанов, в наших магазинах вы можете приобрести цветы на любой вкус: розы, хризантемы и даже лилии. Любителей комнатных растений мы также не оставили без внимания, наполнив наши полки прекрасными цветами в горшках.

Сотрудники магазинов прошли обучение основам флористики и теперь составляют прелестные композиции. Вы можете заранее сделать заказ для ваших близких или коллег. Для этого нужно обратиться к сотруднику магазина. Мы работаем с большими объемами. Ждём вас за покупками!