Не заметить сложно. Где можно купить новую барнаульскую колу

На сегодняшний день Cola от Барнаульского пивоваренного завода можно приобрести в супермаркетах «АШАН» в Барнауле, Новосибирске и других городах Сибири.
Не заметить ее на полках сложно — напиток разливается в красивую стеклобутылку объемом 0,5 литра с ярким дизайном. Однако на предприятии обещают: со дня на день Cola будет доступна и в ПЭТ-таре объемом 1,3 и 0,5 литра.
Также БПЗ ведет переговоры о выходе с новым продуктом в торговую сеть «Мария-Ра».
Что известно о напитке
Рецептуру нового напитка на предприятии кропотливо разрабатывали полгода, подбирая только лучшие ингредиенты и проводя дегустации.
Александр Локтев,
директор по стратегии Барнаульского пивоваренного завода:
Нишу рынка колы мы уже в 2019 году частично захватили своим напитком «Имбирный шейк». Мы его приблизили по вкусу колы, но при этом усилили вкус имбирной ноткой. Напиток имеет хорошие стабильные продажи. А теперь рынок требует аналог всем известной Coca-Cola. И мы, конечно, как крупное предприятие, не можем остаться в стороне.
Cola — восьмой напиток линейки безалкогольных коктейлей Good Stripes, которую выпускает БПЗ.
Спрос на безалкогольные коктейли огромный — в 2022 году на заводе намерены перешагнуть отметку в 1 млн декалитров. Планируется, что 20% из этого объема будет приходиться как раз на новый напиток.
Барнаульский пивоваренный завод поздравляет всех причастных с прошедшим Днем работника торговли, желает успехов, процветания и дальнейшего плодотворного сотрудничества!