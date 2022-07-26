27 июля
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Потребитель

Не заметить сложно. Где можно купить новую барнаульскую колу

В середине июля ОАО «Барнаульский пивоваренный завод» приступило к розливу нового напитка в линейке коктейлей Good Stripes. Cola — результат кропотливых трудов многих специалистов — получилась с узнаваемым, полюбившимся вкусом. Свою новинку предприятие уже отгрузило в торговые сети в преддверии Дня торговли.

Фото: Дарья Беркетова

На сегодняшний день Cola от Барнаульского пивоваренного завода можно приобрести в супермаркетах «АШАН» в Барнауле, Новосибирске и других городах Сибири.

Не заметить ее на полках сложно — напиток разливается в красивую стеклобутылку объемом 0,5 литра с ярким дизайном. Однако на предприятии обещают: со дня на день Cola будет доступна и в ПЭТ-таре объемом 1,3 и 0,5 литра.

Также БПЗ ведет переговоры о выходе с новым продуктом в торговую сеть «Мария-Ра».

Фото: Дарья Беркетова

Что известно о напитке

Рецептуру нового напитка на предприятии кропотливо разрабатывали полгода, подбирая только лучшие ингредиенты и проводя дегустации.

Александр Локтев,
директор по стратегии Барнаульского пивоваренного завода:

Нишу рынка колы мы уже в 2019 году частично захватили своим напитком «Имбирный шейк». Мы его приблизили по вкусу колы, но при этом усилили вкус имбирной ноткой. Напиток имеет хорошие стабильные продажи. А теперь рынок требует аналог всем известной Coca-Cola. И мы, конечно, как крупное предприятие, не можем остаться в стороне.

Фото: Дарья Беркетова
Фото: Дарья Беркетова
Фото: Дарья Беркетова
Фото: Дарья Беркетова

Cola — восьмой напиток линейки безалкогольных коктейлей Good Stripes, которую выпускает БПЗ.

Спрос на безалкогольные коктейли огромный — в 2022 году на заводе намерены перешагнуть отметку в 1 млн декалитров. Планируется, что 20% из этого объема будет приходиться как раз на новый напиток.

Барнаульский пивоваренный завод поздравляет всех причастных с прошедшим Днем работника торговли, желает успехов, процветания и дальнейшего плодотворного сотрудничества!

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