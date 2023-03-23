Новая доставка премиум-роллов открылась в Барнауле

Продукт создан шеф-поварами известного бренда «Dimmy Yammy»*. Бренд пользуется заслуженным доверием гурманов, благодаря высокому качеству и отличному сервису. Эти преимущества в полной мере перенял и новый продукт компании — суши под брендом «Любовь и суши».
Меню Бренда: https://lubovsushi.ru
Чем примечательна новая служба доставки роллов?
- Во-первых, это эксклюзивное меню, на 60% состоящее из новых уникальных роллов. Оставшаяся часть ассортимента включает в себя лучшие роллы, имеющиеся в Dimmy Yammy. Таким образом, в «Любовь и суши» сочетается разнообразие, способное удовлетворить самый взыскательный вкус, и классические, полюбившиеся клиентам хиты.
- Серьезным преимуществом нового бренда стало идеально сбалансированное соотношение цены и качества. Не отступая от высоких стандартов качества, роллы в «Любовь и суши» стали более миниатюрными и, как следствие, еще более доступными по цене.
Dimmy Yammy — это высокий класс роллов и солидная упаковка, позволяющая смело презентовать продукт важным гостям. «Любовь и суши» воплощает в себе уютную атмосферу заботы и внимания к себе и близким. Это роллы для узкого семейного или дружеского круга.
В первые же две недели работы ряд позиций «Любовь и суши» вышел в топ:
Мы хотим любить и быть любимы. Роллы «Любовь и суши» — это воплощение нежности и тепла. И мы рады будем познакомить вас с ними. А чтобы знакомство было приятнее…
Мы дарим ролл «Хрустящая креветка» на первый заказ от суммы 1495 рублей!
Промокод: KREV77
(действует до 26 марта включительно)
Наш сайт https://lubovsushi.ru
+7 (385) 259-11-99
Обновленный формат роллов со вкусным сочетанием морепродуктов
ИП Волжина Елена Александровна
ИНН: 041101732826
* Димми Ямми