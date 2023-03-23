23 марта
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Потребитель

Новая доставка премиум-роллов открылась в Барнауле

В Барнауле появилась новая доставка роллов сегмента premium — «Любовь и суши».

Роллы.
Роллы.
Фото предоставлено ИП Волжина Е.А.

Продукт создан шеф-поварами известного бренда «Dimmy Yammy»*. Бренд пользуется заслуженным доверием гурманов, благодаря высокому качеству и отличному сервису. Эти преимущества в полной мере перенял и новый продукт компании — суши под брендом «Любовь и суши».

Шеф-повара бренда «Dimmy Yammy».
Шеф-повара бренда «Dimmy Yammy».
Фото предоставлено ИП Волжина Е.А.

Меню Бренда: https://lubovsushi.ru

Чем примечательна новая служба доставки роллов?

  1. Во-первых, это эксклюзивное меню, на 60% состоящее из новых уникальных роллов. Оставшаяся часть ассортимента включает в себя лучшие роллы, имеющиеся в Dimmy Yammy. Таким образом, в «Любовь и суши» сочетается разнообразие, способное удовлетворить самый взыскательный вкус, и классические, полюбившиеся клиентам хиты.
  2. Серьезным преимуществом нового бренда стало идеально сбалансированное соотношение цены и качества. Не отступая от высоких стандартов качества, роллы в «Любовь и суши» стали более миниатюрными и, как следствие, еще более доступными по цене.

Dimmy Yammy — это высокий класс роллов и солидная упаковка, позволяющая смело презентовать продукт важным гостям. «Любовь и суши» воплощает в себе уютную атмосферу заботы и внимания к себе и близким. Это роллы для узкого семейного или дружеского круга.

Продукты для роллов.
Продукты для роллов.
Фото предоставлено ИП Волжина Е.А.

В первые же две недели работы ряд позиций «Любовь и суши» вышел в топ:

1
Филадельфия премиум — полностью обернутый лососем ролл с минимальным количеством риса. Настоящий премиум всего за 460 рублей. Ролл быстро полюбился клиентам и заслуженно занял почетное первое место.
Ролл Филадельфия.
Ролл Филадельфия.
Фото предоставлено ИП Волжина Е.А.
2
Хрустящая креветка — ролл с нежнейшей начинкой из сливочного сыра и огурца. Сверху его украшает хрустящая креветка с соусами тай-бэй и унаги. Сочный и яркий ролл.
Ролл Хрустящая креветка.
Ролл Хрустящая креветка.
Фото предоставлено ИП Волжина Е.А.
3
Тропический — это великолепие фруктов и ягод в одном ролле. Этот ролл в меру сладкий и весьма полезный, а также невероятно красивый и эстетичный. Несколько секунд вам захочется просто любоваться им, прежде чем он исчезнет с вашего стола.
Ролл Тропический.
Ролл Тропический.
Фото предоставлено ИП Волжина Е.А.
4
Запеченная Филадельфия — описание данного ролла излишне. Если вы еще не пробовали данный уникальный ролл от Dimmy Yammy, сделайте это в «Любовь и суши». Многие барнаульцы называют его № 1среди прочих роллов.
Ролл Запеченная Филадельфия.
Ролл Запеченная Филадельфия.
Фото предоставлено ИП Волжина Е.А.
5
Калифорния — отличный ролл по достойной цене. Его стоимость составляет всего 250 рублей, хотя благодаря своему великолепному вкусу он мог бы стоить гораздо больше. Этот ролл также вошел в пятерку лучших.
Ролл Калифорния.
Ролл Калифорния.
Фото предоставлено ИП Волжина Е.А.

Мы хотим любить и быть любимы. Роллы «Любовь и суши» — это воплощение нежности и тепла. И мы рады будем познакомить вас с ними. А чтобы знакомство было приятнее…

Мы дарим ролл «Хрустящая креветка» на первый заказ от суммы 1495 рублей!

Промокод: KREV77
(действует до 26 марта включительно)

Наш сайт https://lubovsushi.ru
+7 (385) 259-11-99

Обновленный формат роллов со вкусным сочетанием морепродуктов
ИП Волжина Елена Александровна
ИНН: 041101732826

* Димми Ямми


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