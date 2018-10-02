Новая концепция: как и зачем меняются магазины «Аникс»?

Многие магазины торгового двора (ТД) « Аникс » в последние несколько лет не узнать: в них стало просторнее и уютнее, а также заметно изменился ассортимент. И это только начало — в год своего 25-летия торговая сеть глобально трансформируется, чтобы быть ближе к покупателю. В юбилейный год компании рассказываем, что такое « Аникс » сегодня, как и почему меняются его магазины и что это значит для нас, покупателей.

В «Аниксе» понимают: мир стремительно меняется, и покупатели — тоже. Современному человеку мало просто сходить в магазин и приобрести нужные продукты и вещи. Посетителю магазина важно, чтобы тот соответствовал его ценностям и принципам.

Специалисты «Аникса» работают над этим уже не один год. Восемь месяцев длилось их последнее исследование ожиданий покупателей. После этого в ТД выбрали лучший, с точки зрения покупателей, формат магазинов, и во втором полугодии 2018-го будет запущена новая маркетинговая стратегия на 10 лет.

В центре нового подхода будет понятие «вкус»

Им должно быть наполнено все в «Аниксе»: товары, оформление интерьеров и прилавков, внешний вид продавцов и даже то, как они общаются с покупателями.

Команда сети «Аникс» убеждена, что покупка — это всегда процесс эмоциональный, и без взаимодействия человека с человеком не обойтись. Поэтому внутренней культуре обслуживания здесь уделяют большое внимание. При этом речь не о натянутой искусственной улыбке и навязчивом «сервисе», а о ценностях, ставших базой жизни компании.

Впрочем, двигаться в этом направлении «Аникс» начал еще несколько лет назад. Тогда в компании решили, что нужно создавать «живой» магазин.

«Живой магазин — это место для встреч, уютное, просторное, удобное, в котором проявляется забота о человеке, где его всегда ждут. А сотрудничество с местными производителями и поставщиками позволяет нам предлагать такой ассортимент на полках, который не успевает покрыться пылью, ведь это именно тот товар, который нужен нашему покупателю».

Источник: «Философия „Аникс“» (издание для сотрудников).

Что делают в «Аниксе», чтобы магазины были «живыми»:

1 Предлагают лучшее из выпечки, вкусных сладостей для детей и подростков, фермерских овощей, мяса и молочных продуктов.

2 Открывают собственные пекарни, где выпекают уникальные сорта хлебов и виды выпечки.

3 Меняют витрины на новые, более удобные и с подсветкой товаров. При этом стеллажей стало меньше, а товар найти проще.

4 Оборудуют уютные зоны перекуса в магазинах с Wi-Fi и зарядными устройствами для телефонов.

5 Меняют фасады и благоустраивают прилегающую территорию — создают удобные парковки и строят детские площадки.

6 Проводят дегустации продуктов и устраивают тематические события в магазине (например, День учителя, День матери, День шоколада и т. д.), разыгрывают подарки и проводят конкурсы для детей.

Статистика показывает: изменения нравятся покупателям. Так, после реконструкции число покупателей в каждом магазине в среднем увеличилось на 175 человек в день. Упор на выпечку также себя оправдал: если в 2016 году ее приобретал только каждый пятый покупатель, то в 2017-м — каждый третий.

Юрий Никитин,

генеральный директор ТД «Аникс»:

Юрий Никитин. Анна Зайкова До недавнего времени у компании была определенная модель бизнеса. Но сейчас мы запускаем новую. Это как с автомобилями: завершился жизненный цикл одной модели — пора производить более современную, на абсолютно новой платформе.



Новая модель бизнеса для нас — это не просто стены перекрасить. Это многогранный, многофакторный процесс. «Аникс» осознанно три-четыре года назад стал искать специалистов, которые помогли бы сформировать разные части конструкции: организационное управление, понимание рынка, товарное наполнение, управление людьми, систему мотивации и т. д.



Сейчас мы на старте. О том, насколько компания готова тиражировать новую модель, мы сможем говорить определенно через полгода-год.



Там, куда мы идем, нет конкуренции. Сейчас в торговых сетях идет целенаправленное сражение за покупателя, желающего сэкономить. У конкурентов в лозунгах тема низкой цены звучит как ведущая. Мы не говорим, что нам не важны цены. Важны. Но наша задача — чтобы покупатель не просто покупал больше товара на определенную сумму, но получал больше качества, содержания, ценности.

Факт

В соответствии с новой философией, «Аникс» за два года реконструировал 24 магазина (12 в 2016 году, еще 12 — в 2017-м).

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Информация о ценах в магазине на фото действительна на 01.09.2018