Новая линейка роллов от «Любовь и суши»

Популярная в городе доставка еды «Любовь и суши» запустила новое меню. Для дочитавших статью компания дарит промокод на бесплатный ролл.

«Любовь и суши» — известная доставка еды в Барнауле. За минувший год продукцию компании попробовали более 120 000 барнаульцев, а компания всегда попадает в первую десятку 2ГИС в категории «Доставка еды» по популярности среди горожан.

Новые роллы от бренда «Любовь и суши». Источник: ИП Линьков Д. В. Новые роллы от бренда «Любовь и суши». Источник: ИП Линьков Д. В. Новые роллы от бренда «Любовь и суши». Источник: ИП Линьков Д. В. Новые роллы от бренда «Любовь и суши». Источник: ИП Линьков Д. В. Новые роллы от бренда «Любовь и суши». Источник: ИП Линьков Д. В.



Большинство новинок отличается от привычных роллов новым ингредиентом — лососем, обжаренным в соусе терияки. Солоноватый яркий вкус идеально сочетается с различными напитками и впишется в любой повод. Не обошлось и без экзотических сочетаний — в новом меню есть ролл «Тропикана Гриль» с тигровыми креветками и сочным ананасом.

Вкусный ролл «Инь-Янь» к заказу от 2490 рублей. Источник: ИП Линьков Д. В.

Специально для читателей данной статьи компания дарит вкусный ролл «Инь-Янь» к заказу от 2490 рублей. Акция действительна с 4.04.2024 по 30.04.2024.Данный ролл является одним из лидеров продаж в меню компании. В составе: сливочный сыр Cremette (Креметте), цыпленок, огурец и фирменный яки-соус. Чтобы получить подарок введите промокод ALTR на сайте lubovsushi.ru Сайт: lubovsushi.ru Телефон: +7 3852 59-11-99

16+

Самое важное - в нашем Telegram-канале