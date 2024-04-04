4 апреля
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Новая линейка роллов от «Любовь и суши»

Популярная в городе доставка еды «Любовь и суши» запустила новое меню. Для дочитавших статью компания дарит промокод на бесплатный ролл.

Новинки известной доставки не оставят равнодушными даже опытных гурманов.
Новинки известной доставки не оставят равнодушными даже опытных гурманов.
Источник: ИП Линьков Д. В.

«Любовь и суши» — известная доставка еды в Барнауле. За минувший год продукцию компании попробовали более 120 000 барнаульцев, а компания всегда попадает в первую десятку 2ГИС в категории «Доставка еды» по популярности среди горожан.

Новые роллы от бренда «Любовь и суши».
Новые роллы от бренда «Любовь и суши».
Источник: ИП Линьков Д. В.
Новые роллы от бренда «Любовь и суши».
Новые роллы от бренда «Любовь и суши».
Источник: ИП Линьков Д. В.
Новые роллы от бренда «Любовь и суши».
Новые роллы от бренда «Любовь и суши».
Источник: ИП Линьков Д. В.
Новые роллы от бренда «Любовь и суши».
Новые роллы от бренда «Любовь и суши».
Источник: ИП Линьков Д. В.
Новые роллы от бренда «Любовь и суши».
Новые роллы от бренда «Любовь и суши».
Источник: ИП Линьков Д. В.


Большинство новинок отличается от привычных роллов новым ингредиентом — лососем, обжаренным в соусе терияки. Солоноватый яркий вкус идеально сочетается с различными напитками и впишется в любой повод. Не обошлось и без экзотических сочетаний — в новом меню есть ролл «Тропикана Гриль» с тигровыми креветками и сочным ананасом.

Вкусный ролл «Инь-Янь» к заказу от 2490 рублей.
Вкусный ролл «Инь-Янь» к заказу от 2490 рублей.
Источник: ИП Линьков Д. В.


Специально для читателей данной статьи компания дарит вкусный ролл «Инь-Янь» к заказу от 2490 рублей. Акция действительна с 4.04.2024 по 30.04.2024.

Данный ролл является одним из лидеров продаж в меню компании. В составе: сливочный сыр Cremette (Креметте), цыпленок, огурец и фирменный яки-соус. Чтобы получить подарок введите промокод ALTR на сайте lubovsushi.ru.

Сайт: lubovsushi.ru
Телефон: +7 3852 59-11-99

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