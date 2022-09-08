Новые технологии для любимых клиентов. Несколько причин прийти в новый phygital-офис Альфа-Банка

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Комфорт и уют

Отделение Альфа-Банка совсем рядом с популярным ТЦ «Огни» открылось несколько лет назад. В нем установился высокий уровень проходимости клиентов, что и стало отправной точкой в принятии решения о переходе на смешанный формат обслуживания.

Здесь нет компьютеров с принтерами и электронной очереди. Легкая и удобная мебель, столы-трансформеры, чашка крепкого кофе позволяет клиентам в комфортной обстановке решать свои финансовые вопросы.

Обновленное отделение разделили на зоны. Так, чтобы клиент мог получить необходимую услугу не только быстро, но и конфиденциально, если это требуется.

Кроме того, имеются две переговорные комнаты — так важные для юридических лиц и клиентов, которые предпочитают приватную обстановку.