Новые технологии для любимых клиентов. Несколько причин прийти в новый phygital-офис Альфа-Банка

Отделение Альфа-Банка совсем рядом с популярным ТЦ «Огни» открылось несколько лет назад. В нем установился высокий уровень проходимости клиентов, что и стало отправной точкой в принятии решения о переходе на смешанный формат обслуживания.
Здесь нет компьютеров с принтерами и электронной очереди. Легкая и удобная мебель, столы-трансформеры, чашка крепкого кофе позволяет клиентам в комфортной обстановке решать свои финансовые вопросы.
Обновленное отделение разделили на зоны. Так, чтобы клиент мог получить необходимую услугу не только быстро, но и конфиденциально, если это требуется.
Кроме того, имеются две переговорные комнаты — так важные для юридических лиц и клиентов, которые предпочитают приватную обстановку.
Phygital-офис подразумевает сочетание цифровых каналов с физическими. Он отвечает своему названию и в плане распределения ресурсов, поэтому в нем обходятся совсем без бумажных документов. Все документы существуют в цифровом формате и это позволяет экономить до 10 тонн бумаги ежегодно, что очень актуально в современных реалиях.
Также ускоряет процесс идентификация клиента по системе Face ID. Если в банке уже есть ваши биометрические данные, система узнает вас, поприветствует по имени и отправит push-уведомление в приложение на телефон — вместо бумажного талона, который вы получаете обычно в других банках. Главное же в этой системе — она сразу распределяет клиентов по специалистам.
И уже не вы ищите номер своего «окошка». Имя и фото вашего менеджера вы увидите в телефоне и на большом табло в центре зала.
Как рассказали altapress.ru Марина Малышева, директор розничного бизнеса Альфа-Банка в Барнауле и Ирина Миркурбанова, руководитель офиса, пришедшие испытывают «вау-эффект» от посещения офиса.
Число сотрудников, которые консультируют клиентов, увеличилось. Они делятся на специалистов, работающих с физическими и юридическими лицами, чтобы каждый пришедший мог получить профессиональную консультацию в своей сфере.
Отметим, что банк предоставляет полный набор услуг: от регистрации бизнеса и открытия расчетного счета до кредитования и эквайринга. Проводить операции с наличностью тоже легко: в офисе достаточно банкоматов. Это одна из причин отсутствия очередей. Об этом в следующем пункте.
Стандарты обслуживания в Альфа-Банке отвечают мировым. В целом, отмечают эксперты, клиенту не приходится ждать в очереди дольше десяти минут. В phygital-офисе нивелируется главная проблема современного человека — нехватка времени.
С одним клиентом могут работать сразу несколько сотрудников, чтобы решить задачи разного рода в кратчайшие сроки. Сами специалисты при этом полностью мобильны и не привязаны к своему рабочему месту.
В отделении полностью отказались от стационарных компьютеров, и в помещении совсем не осталось ненавистных проводов. Все вопросы решаются при помощи легких ноутбуков, чтобы на всё можно было тратить меньше времени. Все решается через одно приложение, где собрана полная информация о клиентах, их запросах и предпочтениях.
К новым условиям обслуживания сами работники привыкли быстро, благодаря специальной обучающей программе, которую проходит любой сотрудник, работающий с клиентами.
Альфа-Банк использует ряд инструментов для привлечения молодой аудитории. Так, проводятся акции, такие как «Приведи друга», уроки финансовой грамотности для детей, ипотечные академии. Молодежь погружается в мир банковских услуг, что дает надежду на долгосрочное сотрудничество с образованными людьми в мире финансов. На сегодняшний день средний возраст посетителя банка, отмечают эксперты, 30−35 лет.
Что касается новых продуктов банка, их каталог расширяется и ориентирован на клиентов любого возраста.
Несмотря на то, что большой спектр услуг сегодня можно получить, не отрываясь от смартфона, множество людей предпочитают прийти в отделение и поговорить с экспертами лично, получив человеческий отклик и отдачу.
Цифра
- 6 офисов Альфа-Банка находятся в Барнауле и 1 в Бийске.
- 100 человек — число клиентов, ежедневно посещающих каждый из них.
АО «Альфа-Банк»