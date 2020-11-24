Новые возможности для интернет-маркетинга обсудили на 6-й Сибирской конференции eMarketingSib-2020

18 и 19 ноября 2020 года Obuv Rossii Conference и e-commerce клуб «Сибирь» провели 6-ю Сибирскую конференцию «Эффективный интернет маркетинг: как получить результат» — eMarketingSib-2020 . Мероприятие впервые проходило в онлайн-формате и собрало более 250 человек. Благодаря онлайн-формату удалось расширить географию мероприятия и привлечь участников из 12 городов. На конференции ведущие эксперты интернет-маркетинга и e-commerce рассказали о новых сервисах и возможностях, которые помогут повысить digital-эффективность, рассмотрели перспективные виды маркетинга, поделились новыми инструментами и фишками для продвижения компаний. Партнерами конференции выступили «Сберлогистика», Carrot Quest, Mango Office и DPD.

Конференция началась с секции, посвященной возможностям и инструментам развития регионального бизнеса. Успешный предприниматель и собственник нескольких бизнесов Александр Долгов выступил с докладом о том, как выводить новые продукты на рынок и как их продвигать на примере собственного проекта — сети чебуречных ЧебурекМи. Александр отметил важность работы с микроинфлюенсерами, которые реально помогают бизнесу осваивать новые регионы и повышать продажи.

Руководитель отдела интернет-маркетинга «Суши-мастер» Надежда Каштанова рассказала о том, каким компаниям необходимо мобильное приложение. Во время пандемии COVID-19 54% российских пользователей скачали как минимум одно приложение для онлайн-шопинга, поэтому развитие канала мобильных продаж как никогда актуально. Как отметила Надежда, когда компания принимает решение, нужно ли ей мобильное приложение, конечно, необходимо определиться с целями (продажи, лояльность), а также исходить из того, в каком сегменте компания работает (частота покупок, длина сделки и др.).

Ольга Медведева, менеджер по маркетингу сети салонов «Медтехника для дома», поделилась информацией о том, где брать идеи для контента корпоративных социальных сетей. Рената Курамшина, кофаундер стартапа TeaPlays, выступила с кейсом о продвижении оригинальной чайной продукции в Китае и возрождении чайной церемонии во времена популяризации кофе.

О рабочих инструментах увеличения продаж рассказал Павел Соковнин, Head of Sales Carrot Quest:

— Мы не можем знать заранее, как отреагирует аудитория на наш оффер или контент. Именно поэтому крайне важно постоянно тестировать новые способы коммуникации, контент, индивидуальные предложения под сегмент пользователей.

Данил Столетов, руководитель отдела рекламы Зарплата.ру, поделился аналитикой рынка труда и инструментами подбора в условиях нестабильности:

— Кризис изменил рынок: количество вакансий на узких SEO- и email-специалистов снизилось на 30−40%, спрос на SMM-специалистов, наоборот, вырос на 30%.

В своем докладе Данил также дал советы и поделился лайфхаками для кандидатов при поиске работы и для работодателей при размещении вакансий. Руководитель отдела регионального маркетинга MANGO OFFICE Денис Варлаков рассказал о преимуществах использования роботов для автоматизации и усиления маркетинга.

Вторую секцию, посвященную потребительским трендам, открыла Дина Байчурина из Criteo. По мнению Дины, покупатели в этом году будут полагаться на интернет-магазины, но многие все еще хотят покупать в офлайне. Дина также обратила внимание на тот факт, что кризисный период COVID-19 был хорошей возможностью внести изменения в образ жизни и привычки людей, в связи с этим компаниям нужно заблаговременно начать готовиться к сезону шопинга, стать омниканальными и начать таргетировать пользователей на основе данных о покупательских намерениях.

Николай Хлебинский, генеральный директор Retail Rocket, поделился с участниками информацией относительно автоматизации digital-маркетинга на основе Customer Intelligence. В своем выступлении спикер рассказал, как понимать, что происходит с клиентской базой в каждый момент времени, как выявлять критические точки в коммуникациях с клиентами и как строить автоматизированные коммуникации с разными сегментами клиентов в различных каналах.

Доклад Светланы Алавердян из Flocktory был посвящен взаимосвязи маркетплейсов, экосистемы и ковида:

— Две группы ритейлеров с помощью ECOSYSTEM AS A SERVICE могут решить проблемы друг друга наиболее релевантным для клиента образом. Используя экосистему, бизнес получает больше касаний с пользователями, больше данных и больше выручки.

Степан Зайцев, CEO & Founder ZV. Digital, выступил с темой, посвященной способам повышения эффективности штатных digital-специалистов и digital-подрядчиков. Среди типичных ошибок работы со штатом Степан выделил финансовую неграмотность сотрудников и «махинации с цифрами», убеждение в том, что работать со штатными сотрудниками сложнее, чем с агентствами, а также отсутствие менеджера проектов, который мог бы помочь с управлением.

Мария Бурмистрова из DPD представила на конференции доклад об особенностях логистического рынка и трендах 2020 года:

— Коронавирус стал катализатором роста В2С. Мы увидели гигантский скачок в этом сегменте, в мае сегмент В2С вырос до 63%. Фокус нашей компании на 2021 год направлен на частных клиентов, а именно: создание более удобного сайта, чат-бота и приложения, внедрение низкой цены отправки, частичный выкуп и обработку возвратов, а также новые продукты с гибким регулированием.

Евгений Луконькин, директор департамента региональных продаж «Сберлогистики», рассказал о том, как происходит развитие бизнеса за счёт качественного сервиса доставки, какие эффективные логистические решения предлагает платформа и как они помогают в масштабировании интернет-магазинов.

Последняя секция первого дня конференции была посвящена новым инструментам, сервисам и возможностям. Ирина Терентюк, руководитель службы по маркетингу Группы КНАУФ, выступила с докладом о возможностях интернет-продвижения в сегменте b2b. Директор по маркетингу InSales Артем Соколов рассказал о том, каким должен быть сайт интернет-магазина в 2020 году. Он должен быть адаптивным, социальным, маркетплейс-friendly, интегрированным. Про партнерский маркетинг и программы лояльности в dark market рассказали Ольга Гачкова из Travelpayouts и Екатерина Шелест из Pernod Ricard Rouss. Блогер Анастасия Сокробогатова поделилась с участниками возможностями для продвижения в ТикТоке и взаимодействии с Youtube-инфлюенсерами. Роман Гришаев из Aitarget, рассказал о том, как продвигать интернет-магазины в Instagram и Facebook. В своем выступлении Роман представил пошаговую инструкцию, как установить pixel и настроить события, как сделать эффективный таргетинг и настроить аудитории, как выстроить воронку продаж, как анализировать и оптимизировать рекламу с инструментами Facebook и Aitarget One.

Доклад Юлии Вержбицкой, национального менеджера по развитию продаж и продвижению продукции в сегменте e-com пивоваренной компании «Балтика», был посвящен теме персонализированных промо. Эксперт в ходе выступления рассказала о кейсе компании по развитию продаж и продвижению продукции с помощью механики персонализированных предложений:

— Такой подход позволил достичь поставленных целей: не только привлечь новых покупателей, но и на 123% увеличить объем продаж в точках, участвующих в активации, а количество чеков — на 78%, и нарастить свою долю в категории.

Данная механика — неплохая альтернатива ценовой гонке, которая разворачивается на высококонкурентных рынках, поскольку промодавление в FMCG-рынке в России сейчас значительно выше, чем в большинстве европейских стран, и оно продолжает расти.

Второй день EmarketingSib2020 прошел в формате мастер-классов, которые были поделены на три потока. В рамках выступлений участники получили возможность разобрать интересующие их вопросы более подробно под руководством ведущих экспертов.

Юлия Сапина, продюсер телеканала РБК-Новосибирск, рассказала о том, зачем бизнесу нужно видео. Юлия также поделилась тем, как не потратить впустую деньги на ролики, что нужно делать при съемке, а что категорически запрещено. Руководитель отдела контекстной рекламы агентства DeltaClick Наталья Фёдорова подробно рассказала, как провести аудит контекстной рекламы. Никита Кравченко, ведущий специалист по работе с платным трафиком eLama, выступил с актуальной темой «Практика настройки платной рекламы в TikTok Ads». На выступлении участники могли узнать, что такое TikTok Ads, как подготовиться к запуску рекламы. Никита дал рекомендации по созданию роликов, а также рассказал, как настроить рекламную кампанию.

На своем мастер-классе Александра Серченко из АРТСибирь рассказала о том, как креативные подходы помогают создавать новые идеи для продвижения и отстройки от конкурентов. Александра поделилась формулой креатива для рекламы, неожиданными решениями выхода из тупиковых ситуаций, а также провела с участниками разбор их задач. Антон Рыбин и Алена Пяткова из агентства «Космос-Веб» на своем мастер-классе помогли разобраться в том, где совершаются ошибки при планировании рекламных кампаний, а также представили кейсы из реальной практики агентства. По итогам мастер-класса от Назиры Опариной из iConText Group участники конференции узнали о том, как определять свою целевую аудиторию, как четко выделять маркетинговые и коммуникационные задачи.

Руководитель компании Adelfo Studio Анна Пономарева рассказала, как провести анализ конкурентов в поисковой выдаче. Анна поделилась, для чего нужен анализ конкурентов и как найти конкурентов сайта, как провести анализ контента сайтов и какими сервисами можно проверить видимость сайта конкурента в поисковых системах. Максим Иванов, сооснователь digital-агентства «Дело Тонкое» и Елена Макота, директор по развитию маркетингового агентства White Surface, рассказали о том, как можно совместить психологию и маркетинг и представили 5 авторских инструментов для роста онлайн-продаж в два раза. Участники мастер-класса узнали о методе архетипов, который позволяет построить сильный корпоративный или личный бренд, о том, как правильно сегментировать аудиторию, как формировать уникальное торговое предложение и продающие офферы, а также о том, как разработать пошаговую стратегию продвижения.

Завершился день мастер-классов выступлением Юлианы Гордон, основателя бизнес-школы электронной коммерции iWENGO. Юлиана отметила, что у компаний в текущей ситуации есть три стратегии поведения: либо самим создать маркетплейс, либо выйти на уже работающие маркетплейсы, либо совместить то и другое. Эксперт подробно рассказала о том, как устроены и на чем зарабатывают маркетплейсы, какие требования площадки предъявляют продавцам, какие предоставляются возможности роста и развития онлайн-продаж, как брендам эффективно продвигать свою продукцию на маркетплейсах.