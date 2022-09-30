Новый айфон, старая цена: в Барнауле стартовала акция на iPhone 14 Pro

Почему нужно выбрать iPhone 14 Pro? На это есть несколько причин:
- Впервые в истории iPhone получил основную камеру с разрешением 48 Мп. К примеру, прошлая модель удостоилась только 12 Мп.
- «Челку» на iPhone 14 Pro подровняли, она стала короче и динамичнее: например, из нее теперь выезжает уведомление о входящем звонке.
- Процессор в смартфоне поменяли на новый и быстрый A16 Bionic. С его помощью без труда загрузятся самые тяжелые игры и приложения.
- Операционная система традиционно обновилась: iPhone 14 Pro сопровождает iOS 16.
- У iPhone 14 Pro есть версии смартфона с электронными и с физическими сим-картами.
- Цвет модели можно выбрать самостоятельно: фиолетовый, серебристый, графитовый или золотой.
При покупке чехла, стекла и повербанка HOCO (поддерживает беспроводную зарядку) цены на на iPhone 14 Pro будут такими:
iPhone 14 Pro 128GB:
- На две электронные сим-карты — 99 990 рублей (было 109 990 рублей)
- Вариант с электронной и физической сим-картой — 104 990 рублей (было 114 990 рублей)
iPhone 14 Pro 256GB:
- Две электронные сим-карты — 109 990 рублей (было 119 990 рублей)
- Электронная и физическая сим-карты -114 990 рублей (было 124 990 рублей).
Акция продлится
Технические характеристики iPhone 14 Pro:
- Габариты: 147,5×71,5×7,9 мм, 206 г
- Дисплей: 6,1″, LTPO OLED, Super Retina XDR, 2556×1179, 460 ppi, 1−120 Гц
- Процессор: 6-ядерный Apple A16 Bionic Память: 6 ГБ ОЗУ, 128/256/512 ГБ или 1 ТБ ПЗУ
- Камеры: 48 Мп, f/1,8 (широкоугольная) + 12 Мп, f/2,2, 120 градусов (сверхширокоугольная) + 12 Мп, f/2,8 (телеобъектив); 12 Мп, f/1,9 (фронтальная)
- ОС: iOS 16
- Связь: Lightning (USB 2.0), Gigabit LTE, 5G, Wi-Fi 6 (802.11ax) с технологией MIMO, Bluetooth 5.3, UWB, GPS, ГЛОНАСС, Galileo, NFC, eSIM
- Цвет корпуса: серебристый, графитовый, золотой, фиолетовый.
Где купить iPhone 14 Pro по акции:
- Барнаул, ул Брестская 11;
- Барнаул, пр-т строителей 6.
Телефон:
- +7−923−163−00−22,
- +7−929−323−87−07,
- 8 (800) 775-21-22,
- +7 (3852) 57-31-22,
- +7 (923) 165-92-22
Режим работы: пн-пт
Наши соц. сети:
Сайт компании: www.gsm22.ru