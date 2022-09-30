30 сентября
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Потребитель

Новый айфон, старая цена: в Барнауле стартовала акция на iPhone 14 Pro

В Барнауле в магазине GSM 22 проходит акция, на Iphone 14 pro будет большая скидка: при покупке чехла, стекла и повербанка HOCO (поддерживает беспроводную зарядку).

Источник: www.gsm22.ru

Почему нужно выбрать iPhone 14 Pro? На это есть несколько причин:

  1. Впервые в истории iPhone получил основную камеру с разрешением 48 Мп. К примеру, прошлая модель удостоилась только 12 Мп.
  2. «Челку» на iPhone 14 Pro подровняли, она стала короче и динамичнее: например, из нее теперь выезжает уведомление о входящем звонке.
  3. Процессор в смартфоне поменяли на новый и быстрый A16 Bionic. С его помощью без труда загрузятся самые тяжелые игры и приложения.
  4. Операционная система традиционно обновилась: iPhone 14 Pro сопровождает iOS 16.
  5. У iPhone 14 Pro есть версии смартфона с электронными и с физическими сим-картами.
  6. Цвет модели можно выбрать самостоятельно: фиолетовый, серебристый, графитовый или золотой.

При покупке чехла, стекла и повербанка HOCO (поддерживает беспроводную зарядку) цены на на iPhone 14 Pro будут такими:

iPhone 14 Pro 128GB:

  • На две электронные сим-карты — 99 990 рублей (было 109 990 рублей)
  • Вариант с электронной и физической сим-картой — 104 990 рублей (было 114 990 рублей)

iPhone 14 Pro 256GB:

  • Две электронные сим-карты — 109 990 рублей (было 119 990 рублей)
  • Электронная и физическая сим-карты -114 990 рублей (было 124 990 рублей).

Акция продлится до 04.10.2022 включительно.

Технические характеристики iPhone 14 Pro:

  • Габариты: 147,5×71,5×7,9 мм, 206 г
  • Дисплей: 6,1″, LTPO OLED, Super Retina XDR, 2556×1179, 460 ppi, 1−120 Гц
  • Процессор: 6-ядерный Apple A16 Bionic Память: 6 ГБ ОЗУ, 128/256/512 ГБ или 1 ТБ ПЗУ
  • Камеры: 48 Мп, f/1,8 (широкоугольная) + 12 Мп, f/2,2, 120 градусов (сверхширокоугольная) + 12 Мп, f/2,8 (телеобъектив); 12 Мп, f/1,9 (фронтальная)
  • ОС: iOS 16
  • Связь: Lightning (USB 2.0), Gigabit LTE, 5G, Wi-Fi 6 (802.11ax) с технологией MIMO, Bluetooth 5.3, UWB, GPS, ГЛОНАСС, Galileo, NFC, eSIM
  • Цвет корпуса: серебристый, графитовый, золотой, фиолетовый.

Где купить iPhone 14 Pro по акции:

  • Барнаул, ул Брестская 11;
  • Барнаул, пр-т строителей 6.

Телефон:

  • +7−923−163−00−22,
  • +7−929−323−87−07,
  • 8 (800) 775-21-22,
  • +7 (3852) 57-31-22,
  • +7 (923) 165-92-22

Режим работы: пн-пт 10:00—20:00; сб, вс 10:00−18:00

Наши соц. сети:

Сайт компании: www.gsm22.ru

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