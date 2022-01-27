Новое в природоохранном законодательстве в 2022 году

Говоря об изменениях в экологическом законодательстве, необходимо начать с глобальных корректив в системе государственного контроля, произошедших 1 июля 2021 года со вступлением в силу нового Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном надзоре в Российской Федерации».

Этим законом в два раза сокращены сроки проверок — с 20 дней до 10, введены новые формы контрольно-надзорных и профилактических мероприятий, установлена периодичность проведения проверок в зависимости от присвоенной каждому объекту категории риска.

В целом можно выделить общую тенденцию произошедших за последние годы и готовящихся изменений.

Государство четко говорит нам: если вы не нарушаете закон, то вмешательство в вашу деятельность будет минимальным, надзорные органы в первую очередь ориентированы на профилактику нарушений, а не на штрафы. Но если мы увидим нарушение, а мы его обязательно увидим, для этого у нас есть все инструменты, от ответственности не уйдет никто. И ответственность будет суровой, особенно если причинен ущерб природе, здоровью населения или иным охраняемым законом ценностям.

Если же говорить конкретно об экологических нарушениях, то мы наглядно видим, во-первых, ужесточение ответственности, во-вторых, ее неминуемость.

ООО «Сибирский центр экологии и аудита»

С 1 января 2022 года до 300 тысяч рублей увеличены штрафы за невыполнение в установленный срок предписаний органов экологического надзора. Только за последний год в Кодекс об административных правонарушениях введены несколько статей, предусматривающих ответственность за нарушения в сфере охраны природы. На сегодняшний день глава 8 Кодекса об административных правонарушениях, предусматривающая ответственность за нарушения в сфере природопользования и охраны окружающей среды, содержит 50 статей, штрафы по которым могут достигать одного миллиона рублей, а некоторые предусматривают еще и административную приостановку деятельности на срок до 90 суток. Разрабатываются и уточняются методики расчета вреда компонентам окружающей среды. Так, в 2021 году утверждена методика расчета ущерба атмосферному воздуху.

Взысканные с «Норильско-Таймырской энергетической компании», являющейся дочерним предприятием «Норникеля», 146 млрд рублей ущерба, причиненного природе, а также множество других судебных процессов, информация о которых регулярно публикуется в СМИ, не оставляют сомнений — от ответственности не уйдет никто.

Но при этом именно сейчас государство дает в руки бизнесу все механизмы для того, чтобы устранить все нарушения, не дожидаясь проверок и штрафов. Публикуются перечни обязательных требований по всем направлениям экологического надзора, утверждаются чек-листы, которые могут быть использованы для самоконтроля, проводятся профилактические мероприятия, в том числе консультации и публичные обсуждения результатов работы надзорных органов. О необходимости экологического аудита предприятий уже заявляет руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова.

ООО «Сибирский центр экологии и аудита»

Набирает обороты и общая тенденция на упразднение избыточных и устаревших требований, так называемая «регуляторная гильотина». Этот механизм реализуется в нашей стране в последние несколько лет, поэтому дополнительные требования в области экологии появляются не часто. Но при этом часто уточняются имеющиеся требования, появляется множество нюансов, которые необходимо знать специалисту по экологии или руководителю бизнеса, чтобы избежать штрафов.

Например, с 1 марта 2022 года меняется порядок инвентаризации источников выбросов на предприятии, теперь, помимо стационарных, в инвентаризацию должны быть включены передвижные источники. И у нас всего год — до 1 марта 2023 года отчеты по инвентаризации должны быть скорректированы.

Также с 1 марта 2022 года все юридические лица и индивидуальные предприниматели, в процессе деятельности которых образуются отходы I и II классов опасности (например, ртутные лампы), обязаны заключить договор с федеральным оператором — ФГУП «ФЭО».

А вот сроки действия СанПиН 2.1.4.111 0−02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и 2.2.½.1.1.1200−03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», предусматривающих разработку проектов ЗСО и СЗЗ соответственно, напротив, продлены до 2025 года.

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