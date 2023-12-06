Новогоднее застолье 2024. Как накрыть богатый праздничный стол и не потратить ни часу времени

Новый год ближе, чем кажется, и хозяйки уже начинают задумываться о том, как накрыть праздничный стол. Однако трудиться несколько часов на кухне очень утомительно, хочется как можно больше времени провести с семьёй. Новогодние хлопоты готов на себя взять магазин «Быстроном», предоставив готовые праздничные блюда.

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Украшение стола

Сеть магазинов «Быстроном» предлагает большой ассортимент продуктов к Новому году, в том числе продукцию собственного производства. Повара магазина готовят новогодние деликатесы из свежих продуктов, с соблюдением технологий, по собственной рецептуре. Вкус блюд не раз отмечали по достоинству многие покупатели.

В магазине можно приобрести всё необходимое для новогоднего праздника. Стол украсят вкусные и яркие блюда из мяса, рыбы и морепродуктов, в том числе приготовленные на гриле. Не обойтись без всеми любимых сельди под шубой и салата «Зимний». А если захочется удивить гостей, повара «Быстронома» предложат вам расширенное меню к новогоднему столу.

Большой выбор овощей и фруктов в сети магазинов «Быстроном». Фото предоставлено компанией «Быстроном». Большой выбор овощей и фруктов в сети магазинов «Быстроном». Фото предоставлено компанией «Быстроном». Молочная продукция в сети магазинов «Быстроном». Фото предоставлено компанией «Быстроном». Стол украсят вкусные и яркие блюда от сети магазинов «Быстроном». Фото предоставлено компанией «Быстроном». Стол украсят вкусные и яркие блюда от сети магазинов «Быстроном». Фото предоставлено компанией «Быстроном». Стол украсят вкусные и яркие блюда от сети магазинов «Быстроном». Фото предоставлено компанией «Быстроном». Аппетитная выпечка в сети магазинов «Быстроном». Фото предоставлено компанией «Быстроном». Аппетитная выпечка в сети магазинов «Быстроном». компания «Быстроном». Аппетитная выпечка в сети магазинов «Быстроном». компания «Быстроном». Аппетитная выпечка в сети магазинов «Быстроном». компания «Быстроном».

Конечно, не забыли и о закусках, которые станут приятным дополнением к празднику. Это мясные деликатесы, холодец и лёгкие овощные перекусы: закуска из свёклы и корейская из опят. Кроме того, повара «Быстронома» теперь готовят блюда во фритюре: жареные крылышки с золотистой корочкой, куриные стрипсы в хрустящей панировке, румяный картофель фри и нежные сырные палочки.

Любителей быстрых перекусов порадует широкий выбор аппетитных блинчиков и ароматная пицца с большим количеством начинки на тонком тесте. Их можно купить уже готовыми или заказать горячими и, конечно, забрать домой. Блюда готовят непосредственно на глазах покупателя, время ожидания занимает всего 20 минут.

Чтобы в преддверии новогодних застолий хозяйки не проводили сутки у плиты, в «Быстрономе» готовые блюда можно заказать заранее и забрать в удобное время.

Доверив своё праздничное меню профессионалам, можно легко сэкономить время и силы для самой зажигательной ночи в году!

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г. Барнаул, ул. Гущина, 154в;

г. Бийск, ул. Мухачёва, 200, ТРК «Воскресенье»;

г. Бийск, ул. Васильева, 59/2, ТЦ «Васильевский пассаж».

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