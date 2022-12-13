Новогодний маршрут в цифровом формате. «Мегафон» поможет осуществить любую праздничную программу и сказать главные слова

По данным МегаФона, жители Алтайского края начинают поздравлять друг друга уже с 25 декабря: ежегодно голосовой и интернет-трафик в это время увеличивается в 1,5 раза. Не пропустить важный звонок или передать близким собственное видеообращение жители края могут при выборе любых форматов праздника. Вот некоторые из них.

Цифровые прогулки

Классический променад в новогоднюю ночь станет интереснее, если активно пользоваться смартфоном. Истории о том, с каким размахом в старинных особняках праздновали Рождество сибирские купцы, вдохновят на маршруте по историческим кварталам Барнаула. Можно заложить персональную капсулу времени под бой курантов в любимом районе или проехать по заснеженным улицам на трамвае, добавив романтики в праздничную суету. В этом году МегаФон модернизировал сеть в городах и малых населенных пунктах Алтайского края — запустил новый слой LTE для дальнобойности сигнала и расширения покрытия. Это значит, что голосовые соединения и онлайн-серфинг будут стабильны в любых локациях и передвижениях даже в пиковые часы новогодней активности абонентов.

Онлайн-застолье

По данным МегаФона, за последний год жители Алтайского края стали на 42% чаще звонить по видео в мессенджерах. Этот тренд подходит для любителей остаться дома за праздничным столом. Общение с близкими из разных городов в современном формате гарантированно создаст теплую атмосферу. Благодаря работам на телеком-инфраструктуре в Барнауле медианная скорость мобильного интернета МегаФона составляет 32,17 Мбит/сек. Это самый высокий показатель среди всех операторов региона по результатам независимого исследования международной компании Ookla.

Паспорт , смартфон — в дорогу!

Новогодние путешествия завоевывают популярность у жителей региона. Анализ обезличенных данных о мобильной активности в сети МегаФона, показывает, что в 2022 году большинство — 27% жителей, выезжавших из края, отправлялись в Москву, Кемеровскую область и Санкт-Петербург. Среди нестандартных направлений набирает популярность Эльбрус. В этом году величественную горную вершину страны захотели увидеть на 41% жителей Алтайского края больше, чем в прошлом. Осенью МегаФон запустил там самую «высотную» базовую станцию, так что отправить новогоднее поздравление можно будет даже с отметки 5 тысяч метров над уровнем моря. Новые объекты связи появились на горнолыжном курорте Шерегеш в Кузбассе. В районе главной туристической точки притяжения региона — Байкала, МегаФон также провел масштабную модернизацию сети. На западном берегу озера в Иркутской области и на восточном побережье со стороны Бурятии скорость мобильного интернета увеличена вдвое.