19 сентября
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Об особенностях музыки для физических занятий

Для многих спортсменов и обычных людей, которые берут веса или бегают, эффективность занятия и степень удовлетворения от тренировки определяет грамотно выбранная музыка. Конечно, есть атлеты, которые, занимаясь, слушают аудиокниги или тренинги, но большинство предпочитает скачать музыку бесплатно. При этом среди всего многообразия люди останавливают свой выбор на энергичных треках — напевая слова той или иной песни, они поддерживают мотивацию в момент тренировки.

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Есть пару моментов, на которых базируется взаимодействие спортивных упражнений и музыкальных композиций:

  • треки способны отвлечь человеческий мозг от усталости и болевых ощущений;
  • некоторые новинки музыки могут положительно сказаться на эмоциональном состоянии и способствовать выработке гормона счастья, что положительно сказывается на качестве занятий;
  • песни с конкретным числом ударов повышают оперативность движений.

Кстати, один из ученых лондонского университета сравнил музыку с наиболее безопасным и законным допингом в мире спорта. И с этим сложно поспорить.

Следует отметить, что основным свойством музыки, оказывающим влияние на результативность активности — это скорость. У многих граждан есть привычка синхронизировать собственные движения и выражения непосредственно с мелодиями — например, качать головой, двигать ногами и так далее. Какое именно направление заставляет это делать определяется предпочтениями человека и культурой. Ритмичные русские и украинские песни с ярким и серьезным битом выступают в качестве стимулятора, поэтому и встречаются в плейлистах слушателей.

Если говорить о наиболее популярных направлениях для тренировок, они следующие:

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  • хип-хоп;
  • рок композиции;
  • поп музыка.

Конкретные треки связаны с радостью и счастьем — практика показывает, что их прослушивание направлено на то, чтобы открыть эмоциональные каналы и помочь человеку в полной мере раскрыть собственный потенциал.

Если обратить внимание на аудиторию залов, можно наблюдать следующее — приблизительно восемьдесят процентов мужской аудитории занимается под тяжелый рок, при этом женщины выбирают что-то потише и полегче. Направлений сегодня существует множество, поэтому с выбором проблем не будет. Сегодня есть специализированные порталы, где все композиции и стили делятся на категории.

Фото предоставлены рекламодателем. (18+)

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