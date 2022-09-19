Об особенностях музыки для физических занятий

Есть пару моментов, на которых базируется взаимодействие спортивных упражнений и музыкальных композиций:
- треки способны отвлечь человеческий мозг от усталости и болевых ощущений;
- некоторые новинки музыки могут положительно сказаться на эмоциональном состоянии и способствовать выработке гормона счастья, что положительно сказывается на качестве занятий;
- песни с конкретным числом ударов повышают оперативность движений.
Кстати, один из ученых лондонского университета сравнил музыку с наиболее безопасным и законным допингом в мире спорта. И с этим сложно поспорить.
Следует отметить, что основным свойством музыки, оказывающим влияние на результативность активности — это скорость. У многих граждан есть привычка синхронизировать собственные движения и выражения непосредственно с мелодиями — например, качать головой, двигать ногами и так далее. Какое именно направление заставляет это делать определяется предпочтениями человека и культурой. Ритмичные русские и украинские песни с ярким и серьезным битом выступают в качестве стимулятора, поэтому и встречаются в плейлистах слушателей.
Если говорить о наиболее популярных направлениях для тренировок, они следующие:
- хип-хоп;
- рок композиции;
- поп музыка.
Конкретные треки связаны с радостью и счастьем — практика показывает, что их прослушивание направлено на то, чтобы открыть эмоциональные каналы и помочь человеку в полной мере раскрыть собственный потенциал.
Если обратить внимание на аудиторию залов, можно наблюдать следующее — приблизительно восемьдесят процентов мужской аудитории занимается под тяжелый рок, при этом женщины выбирают что-то потише и полегче. Направлений сегодня существует множество, поэтому с выбором проблем не будет. Сегодня есть специализированные порталы, где все композиции и стили делятся на категории.
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