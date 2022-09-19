Об особенностях музыки для физических занятий

Для многих спортсменов и обычных людей, которые берут веса или бегают, эффективность занятия и степень удовлетворения от тренировки определяет грамотно выбранная музыка. Конечно, есть атлеты, которые, занимаясь, слушают аудиокниги или тренинги, но большинство предпочитает скачать музыку бесплатно . При этом среди всего многообразия люди останавливают свой выбор на энергичных треках — напевая слова той или иной песни, они поддерживают мотивацию в момент тренировки.

Есть пару моментов, на которых базируется взаимодействие спортивных упражнений и музыкальных композиций:

треки способны отвлечь человеческий мозг от усталости и болевых ощущений;

некоторые новинки музыки могут положительно сказаться на эмоциональном состоянии и способствовать выработке гормона счастья , что положительно сказывается на качестве занятий;

что положительно сказывается на качестве занятий; песни с конкретным числом ударов повышают оперативность движений.

Кстати, один из ученых лондонского университета сравнил музыку с наиболее безопасным и законным допингом в мире спорта. И с этим сложно поспорить.

Следует отметить, что основным свойством музыки, оказывающим влияние на результативность активности — это скорость. У многих граждан есть привычка синхронизировать собственные движения и выражения непосредственно с мелодиями — например, качать головой, двигать ногами и так далее. Какое именно направление заставляет это делать определяется предпочтениями человека и культурой. Ритмичные русские и украинские песни с ярким и серьезным битом выступают в качестве стимулятора, поэтому и встречаются в плейлистах слушателей.

Если говорить о наиболее популярных направлениях для тренировок, они следующие:

хип-хоп;

рок композиции;

поп музыка.

Конкретные треки связаны с радостью и счастьем — практика показывает, что их прослушивание направлено на то, чтобы открыть эмоциональные каналы и помочь человеку в полной мере раскрыть собственный потенциал.

Если обратить внимание на аудиторию залов, можно наблюдать следующее — приблизительно восемьдесят процентов мужской аудитории занимается под тяжелый рок, при этом женщины выбирают что-то потише и полегче. Направлений сегодня существует множество, поэтому с выбором проблем не будет. Сегодня есть специализированные порталы, где все композиции и стили делятся на категории.

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