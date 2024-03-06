6 марта
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Обеденный сет в ресторане-поэме «Живые Души»

Ресторан-поэма «Живые Души» запустил новый обеденный сет. Он удивит креативной формой и ярким сочетанием вкусов.

Оригинальные сочетания и формы знакомых вкусов в новом выражении гастрономической мысли.
Оригинальные сочетания и формы знакомых вкусов в новом выражении гастрономической мысли.
Источник: ресторан-поэма «Живые души».

Этой весной бренд-шеф ресторана "Живые души" Ольга Ситникова переосмыслила традиционные блюда, раскрыв их вкус по-новому. Это настоящее авторское произведение гастрономической мысли.

Обеденный сет порадует креативным сочетанием и формой уже знакомых вкусов.

Новинку можно попробовать ежедневно с 12:00 до 16:00.

В честь весеннего обновления — всю неделю ресторан дарит игристый напиток каждому гостю, который придет на обед попробовать новый сет.*

Гоголя, 46а.

* Предложение действительно на момент публикации, до 19 марта 2024 года.

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Оригинальные сочетания и формы знакомых вкусов в новом выражении гастрономической мысли.
Оригинальные сочетания и формы знакомых вкусов в новом выражении гастрономической мысли.
Источник: ресторан-поэма «Живые души».

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