Один из крупнейших кирпичных заводов Алтая открыл первый офис продаж за пределами предприятия

Крупный завод — изготовитель силикатного кирпича «Стройберг» — открыл первый мобильный офис продаж за пределами предприятия. Новая точка расположилась в Барнауле, возле популярного ТРЦ на Павловском тракте. Зачем она понадобилась и какие услуги здесь можно получить, рассказал коммерческий директор компании «Стройберг» Сергей Гордеев.

Новый офис — новые возможности

По его словам, это первая дополнительная точка предприятия за пределами территории завода. На вопрос, почему был выбран формат именно передвижного офиса, Сергей Гордеев ответил, что основная причина — это серьезный трафик людей, которые приходят за строительными материалами, но на данный момент не могут вырваться на завод из-за ремонта Нового моста и постоянных пробок в городе.

Продукция «Стройберга» уже давно представлена в нескольких строительных магазинах и у официальных дилеров. Однако многие люди предпочитают покупать напрямую у завода-производителя, для них и предназначен дополнительный офис. Новая точка открылась в начале июня, она уже обозначена в 2ГИС адресом: Павловский тракт, 188/1.

Коммерческий директор компании «Стройберг» Сергей Гордеев и журналист altapress.ru. Фото: Дмитрий Лямзин.

Сергей Гордеев,

коммерческий директор «Стройберга»:

Дополнительную точку продаж первоначально планировалось разместить на правом берегу Оби, однако в конечном итоге было принято решение расположить ее на Павловском тракте. Пока мы анализируем работу павильона и спрос у покупателей. Также не исключено, что со временем мы переместим его на Правобережный тракт — это будет зависеть от результатов анализа трафика.

Павильон открыли на Павловском тракте в первую очередь для удобства жителей Индустриального района и ближайших СНТ, коттеджных поселков. Теперь не нужно стоять в пробках, отпрашиваться с работы для того, чтобы попасть непосредственно в отдел продаж самого завода – в центр Барнаула, на Силикатную 16. В мобильном офисе клиентам доступен весь спектр услуг, предлагаемых предприятием. Безналичный расчет путем формирования счета, также оплата через терминал, заказ доставки. Можно прийти или заехать налегке, после работы, проконсультироваться, просчитать количество кирпича, необходимого для строительства дома или другого объекта, определить удобный для доставки день и получить кирпич. Время работы павильона — с 10 утра до 19 вечера, со вторника по субботу.

Первый офис продаж завода «Стройберг» за пределами предприятия. Фото: Дмитрий Лямзин.

Что предлагает «Стройберг»

Завод «Стройберг» производит силикатный, гиперпрессованный кирпич и автоклавный газобетон.

Сергей Гордеев,

коммерческий директор «Стройберга»:

У нас можно приобрести кирпич практически под любые задачи. Сейчас «Стройберг» разрабатывает новую продукцию, которая, уверен, будет актуальна и востребована как у наших оптовых, так и розничных покупателей.

Образцы продукции завода «Стройберг». Фото: Дмитрий Лямзин.

Завод «Стройберг» старается держать цены на кирпич и газобетон, поскольку у предприятия есть собственная сырьевая база — карьеры по добыче песка, щебня и извести. Это делает его независимым от сторонних поставщиков.

Интересный факт В настоящий момент и до 1 сентября 2023 г у «Стройберга» действует акция для мобилизованных и участников СВО, а также для ветеранов боевых кампаний. Для них кирпич и газобетон завод реализует по оптовым ценам. Продукцию по акции можно приобрести также и в новом мобильном офисе.*

* Подробные условия акции уточняйте в отделе продаж. Телефоны для связи: 8(3852) 502-766, 8-800-775-27-01. Количество акционного товара ограничено. Внимание! В стоимость продукции не входят поддоны!

Предложение действительно на момент публикации.