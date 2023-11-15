Оливье по-особенному. Загородный клуб «Золотая подкова» подготовил много сюрпризов к новогодним корпоративам

Каким будет новогоднее меню
Сделать акцент шеф-повара «Золотой подковы» решили на всеми любимых новогодних салатах. Кто из нас под бой курантов не ел сельдь по шубой или оливье? Они многим знакомы еще с детства.
В загородном клубе эти блюда будут особенными, и по ингредиентам и по подаче. Например, сельдь под шубой в новогоднем меню теперь с соленым лососем шеф-посола и свекольным муссом. Как вам такой вариант?
Вячеслав Андреев,
шеф-повар загородного комплекса «Золотая подкова»:
Постарались сохранить тот же привычный с детства вкус знакомого блюда, но подали его в другой интерпретации. Могу сказать, что подача будет более современная, ибо ресторанная кухня на месте не стоит.
В новогоднем меню будет еще много чего вкусного — салат с томленой говядиной, салат с морепродуктами. А еще большой выбор горячего, такого, что пальчики оближешь.
Для любителей легких закусок — различные варианты намазок.
Когда подадут новое меню
Дело это непростое — шеф-повара «Золотой подковы» его разработали и с уверенностью говорят: гостям понравится.
Новые блюда новогоднего стола будут доступны уже в конце ноября. А кое-что из новинок перейдет и в основное меню загородного комплекса. Это значит, что попробовать их сможет каждый.
Вносить «изюминки» в меню — для шеф-поваров обязательное дело. Посетители всегда желают чего-то нового, жаждут необычных вкусовых впечатлений. «Золотая подкова» все это гарантирует.
Вячеслав Андреев,
шеф-повар загородного комплекса «Золотая подкова»:
Заметили, что наши посетители все чаще выбирают полезные для здоровья блюда. Если это салат, то с заправкой на основе масла или нежирного йогурта. В нашем меню мы полностью исключили майонез, потому что люди отдают предпочтение правильному питанию.
Почему нужно выбрать загородный комплекс
Загородный комплекс «Золотая подкова» — уединенный уголок чистого соснового бора в черте города. Здесь проводят свадьбы, отмечают юбилеи и коллективами встречают наступающий Новый год.
Для каждой компании в «Золотой подкове» подберут варианты размещения — есть апартаменты для 10-15 человек, есть зал для 30-40 гостей. Большой зал может комфортно принять до 100 человек.
На предстоящие предновогодние торжества большая часть дней уже занята. Самые популярные и удобные даты в декабре были забронированы еще несколько месяцев назад.
Однако вариант для празднований в «Золотой подкове» все равно обещают подобрать. Главное — как можно быстрее позаботиться о предстоящем корпоративе.
Загородный комплекс «Золотая подкова»
Барнаул, ш. Ленточный бор, 31
podkova2016@mail.ru
www.z-podkova.ru
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