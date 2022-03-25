Онлайн курс криптовалют на сегодня в реальном времени

Те, кто никогда не инвестировал в криптовалюты, возможно, совершают ошибку, ведь инвестиции в цифровые активы могут предоставить очень аппетитную возможность, которую не стоит упускать. Особенно много криптовалюты могут дать со спекулятивной точки зрения, потому что они быстро растут и имеют большие колебания. Но, прежде чем инвестировать, нужно хорошо их узнать, иначе все может быть сведено к обычной трате денег.

Существует два классических способа инвестирования в криптовалюту: прямая покупка или продажа через биржу и операции с контрактами на разницу цен.

Инвестиции в криптовалюты через биржи

Чтобы инвестировать в криптовалюты с помощью бирж, необходимо выбрать платформу, на которой можно будет работать. Такую, которая даст возможность обменивать криптовалюты на реальные деньги (обычно основные валюты обмена — это доллар и евро). Или менять одни криптовалюты на другие (чаще всего на биткойны, которые считаются эталонной виртуальной валютой).

После первого этапа онлайн-регистрации и отправки личных документов можно приступать к реальным инвестициям. Есть два основных преимущества этого решения:

низкие комиссионные расходы на проведение прямых торговых операций с наиболее популярными криптовалютами,

высокая ликвидность.

Кроме того, одно из преимуществ бирж — удобная возможность отслеживать онлайн курс криптовалют в реальном времени, чтобы эффективно оценивать динамику рынка. Также одними из главных приоритетов бирж при инвестировании в криптовалюты считаются онлайн-безопасность и офлайн-обработка данных.

Выбрать биржу помогут советы опытных трейдров, а также рейтинги на независимых онлайн-ресурсах. Можно зарегистрироваться на настоящих мировых монстрах, таких как Binance (Бинанс) или Coinbase (Монетная база) с их высокой ликвидностью, или предпочесть локальные площадки, приспособленные для конкретного региона и его жителей.

Инвестирование в криптовалюты через онлайн-торговлю CFD ( контракт на разницу цен)

Чтобы инвестировать в криптовалюты через онлайн-торговлю CFD, необходимо зарегистрироваться у одного из брокеров. Их деятельность регулируется специальными контрольными органами. После регистрации предоставляется доступ к торговой платформе, которая очень проста в использовании и управлении заказом. Чтобы инвестировать в криптовалюты в таких случаях, необходимо работать с контрактами на разницу и выбирать между покупкой или продажей этих контрактов в зависимости от динамики цен, присутствующей на данный момент на рынке криптовалют.

Преимущество заключается в возможности работать и получать выгоду даже в том случае, если криптовалюты находятся в негативной тенденции, то есть цены падают. При этом волатильность при правильном анализе оказывается помощником трейдера и позволяет хорошо заработать. Профессиональные онлайн-брокеры по торговле CFD предлагают как реальные онлайн-счета для инвестирования в криптовалюты, так и бесплатные демо-счета и организовывают всестороннее обучение для начинающих и опытных трейдеров.

Мнения экспертов могут не совпадать с позицией редакции. Altapress.ru не дает инвестиционных советов, материал опубликован исключительно в ознакомительных целях