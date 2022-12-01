Организация похорон в Минске: когда нужно бальзамирование

Одной из проблем организации похорон является время. Его катастрофически не хватает, потому что нужно практически за один день успеть сделать очень многое. Надо и документы оформить, для чего приходится посещать несколько госучреждений. Да и ритуальные атрибуты также понадобятся. Забот становится больше, если семья выбирает погребение на кладбище. Поэтому порой приходится заказывать услугу бальзамирования, если похороны надо отложить на пару дней.

Когда понадобится бальзамирование?



Услуга бальзамирования предоставляется как в морге, так и на дому. И если вызванный врач решает, что покойника туда надо обязательно отправлять, семья должна подумать, понадобится ли провести определенные процедуры для сохранения его тела. Но надо учитывать, что бальзамирование может потребоваться в нескольких случаях:

похороны переносятся , чтобы дождаться приезда далеко проживающих родственников;

чтобы дождаться приезда далеко проживающих родственников; организация траурного мероприятия происходит в жаркое летнее время;

умершего решено отпевать в храме , если предоставляется такая возможность.

Также бальзамирование понадобится и в том случае, когда речь идет о доставке «груза 200». Здесь такая услуга является обязательной, особенно когда покойника приходится перевозить с другой страны.

Варианты бальзамирования

Но, если семья выбирает для умершего близкого человека бальзамирование, нужно определиться с его вариантом, с выбором методики. Сегодня такую процедуру обычно проводят в морге. Сразу после вскрытия покойника. Но это если имеется заказ на ее проведение. Так выгодно и удобно. Но важно помнить о том, что бальзамирование вполне возможно провести и в домашних условиях. Правда, вариантов методики окажется меньше. Выбирают такой вариант в той ситуации, когда речь идет о религиозных похоронах. Тогда не все соглашаются с повреждением тела умершего.



Если семья не желает сталкиваться с подобными проблемами, можно все доверить специалистам ООО «Городской ритуальной службы». Там предоставляют разные услуги, связанные с организацией и проведением похорон. Поэтому можно заказать даже захоронение «под ключ». Только сразу надо уточнить у семьи, соглашаются они на погребение или на кремацию. Все ритуальные услуги в этой компании предоставляются по относительно низким расценкам. Чтобы облегчить процедуру их выбора и заказа, на сайте ritual.by все удастся сделать за считанные минуты.