Организация похорон в Минске: когда нужно бальзамирование

Когда понадобится бальзамирование?
Услуга бальзамирования предоставляется как в морге, так и на дому. И если вызванный врач решает, что покойника туда надо обязательно отправлять, семья должна подумать, понадобится ли провести определенные процедуры для сохранения его тела. Но надо учитывать, что бальзамирование может потребоваться в нескольких случаях:
- похороны переносятся, чтобы дождаться приезда далеко проживающих родственников;
- организация траурного мероприятия происходит в жаркое летнее время;
- умершего решено отпевать в храме, если предоставляется такая возможность.
Также бальзамирование понадобится и в том случае, когда речь идет о доставке «груза 200». Здесь такая услуга является обязательной, особенно когда покойника приходится перевозить с другой страны.
Варианты бальзамирования
Но, если семья выбирает для умершего близкого человека бальзамирование, нужно определиться с его вариантом, с выбором методики. Сегодня такую процедуру обычно проводят в морге. Сразу после вскрытия покойника. Но это если имеется заказ на ее проведение. Так выгодно и удобно. Но важно помнить о том, что бальзамирование вполне возможно провести и в домашних условиях. Правда, вариантов методики окажется меньше. Выбирают такой вариант в той ситуации, когда речь идет о религиозных похоронах. Тогда не все соглашаются с повреждением тела умершего.
Если семья не желает сталкиваться с подобными проблемами, можно все доверить специалистам ООО «Городской ритуальной службы». Там предоставляют разные услуги, связанные с организацией и проведением похорон. Поэтому можно заказать даже захоронение «под ключ». Только сразу надо уточнить у семьи, соглашаются они на погребение или на кремацию. Все ритуальные услуги в этой компании предоставляются по относительно низким расценкам. Чтобы облегчить процедуру их выбора и заказа, на сайте ritual.by все удастся сделать за считанные минуты.
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