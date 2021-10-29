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Осень, стресс, коронавирус: как алтайцы снижают уровень тревоги

С начала осени интерес к фильмам и сериалам в жанре хоррор у жителей Алтайского края вырос на 20%. Такую тенденцию обнаружили аналитики сервиса «МегаФон ТВ», изучив статистику просмотров. Фаворитами этого сезона стали картины про апокалипсис, их увидел каждый второй зритель онлайн-кинотеатра.

С начала осени интерес к фильмам и сериалам в жанре хоррор у жителей Алтайского края вырос на 20%.
С начала осени интерес к фильмам и сериалам в жанре хоррор у жителей Алтайского края вырос на 20%.
Архив компании "МегаФон"

На повышенное внимание к фильмам ужасов могли повлиять осенняя хандра и желание снять стресс в связи новой волной коронавируса в России. Ведь по мнению психологов, такие ленты снижают уровень тревоги и становятся своеобразной эмоциональной разрядкой.

Помимо сезонного интереса к фильмам ужасов связисты отмечают рост просмотров в привязке к календарным датам, например, к Хэллоуину. В России, по опросам ВЦИОМ, лишь 7% людей отмечают этот праздник. Поэтому большинство алтайцев охотнее включат страшный сериал, чем сами будут наряжаться в пугающие образы демонов или ведьм. Так, по данным аналитиков «МегаФон ТВ», в течение нескольких лет подряд именно на 31 октября приходится пик просмотров хорроров — их включают в 2 раза чаще, чем в обычный день.

При выборе сериалов этого жанра жители Алтайского края единодушны. Каждый третий отдает предпочтение многосерийной экранизации романа Стивена Кинга «Противостояние"*, на втором месте истории про зомби-апокалипсис «Ходячие мертвецы». В фильмах такого единения не наблюдается: верхние строчки рейтинга заняли «Проклятие спящей красавицы» и «Синяя бездна 2», каждый из которых набрал в среднем 4% аудитории.

В целом зрители «МегаФон ТВ» уже успели увидеть 21 сериал и свыше 400 фильмов ужасов. Выбрать ленту для просмотра поможет подборка топовых картин на основе предпочтений самих жителей Алтайского края:

Топ-7 хорроров

  1. «Проклятие спящей красавицы»
  2. «Синяя бездна 2»
  3. «Джунгли»
  4. «Голем: Начало»
  5. «Брешь»
  6. «Солнцестояние»
  7. «Поворот не туда: Наследие»

Топ-7 сериалов в категории ужасы

  1. «Противостояние"*
  2. «Ходячие мертвецы»
  3. «Страна Лавкрафта"*
  4. «Хелстром»
  5. «Жить"*
  6. «Чепелуэйт"*
  7. «Земля монстров"*

*доступно в сервисе Amediateka на МегаФон ТВ

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