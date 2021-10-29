Осень, стресс, коронавирус: как алтайцы снижают уровень тревоги

На повышенное внимание к фильмам ужасов могли повлиять осенняя хандра и желание снять стресс в связи новой волной коронавируса в России. Ведь по мнению психологов, такие ленты снижают уровень тревоги и становятся своеобразной эмоциональной разрядкой.
Помимо сезонного интереса к фильмам ужасов связисты отмечают рост просмотров в привязке к календарным датам, например, к Хэллоуину. В России, по опросам ВЦИОМ, лишь 7% людей отмечают этот праздник. Поэтому большинство алтайцев охотнее включат страшный сериал, чем сами будут наряжаться в пугающие образы демонов или ведьм. Так, по данным аналитиков «МегаФон ТВ», в течение нескольких лет подряд именно на 31 октября приходится пик просмотров хорроров — их включают в 2 раза чаще, чем в обычный день.
При выборе сериалов этого жанра жители Алтайского края единодушны. Каждый третий отдает предпочтение многосерийной экранизации романа Стивена Кинга «Противостояние"*, на втором месте истории про зомби-апокалипсис «Ходячие мертвецы». В фильмах такого единения не наблюдается: верхние строчки рейтинга заняли «Проклятие спящей красавицы» и «Синяя бездна 2», каждый из которых набрал в среднем 4% аудитории.
В целом зрители «МегаФон ТВ» уже успели увидеть 21 сериал и свыше 400 фильмов ужасов. Выбрать ленту для просмотра поможет подборка топовых картин на основе предпочтений самих жителей Алтайского края:
Топ-7 хорроров
- «Проклятие спящей красавицы»
- «Синяя бездна 2»
- «Джунгли»
- «Голем: Начало»
- «Брешь»
- «Солнцестояние»
- «Поворот не туда: Наследие»
Топ-7 сериалов в категории ужасы
- «Противостояние"*
- «Ходячие мертвецы»
- «Страна Лавкрафта"*
- «Хелстром»
- «Жить"*
- «Чепелуэйт"*
- «Земля монстров"*
*доступно в сервисе Amediateka на МегаФон ТВ