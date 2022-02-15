Основные требования для регистрации фирмы на Маршалловых островах.

Кратко о плюсах регистрации на Маршалловых островах
Эта республика интересна для бизнесменов по разным причинам. Ее выбирают из-за отсутствия налогов, небольших требований к отчетности, а также развитого банковского сектора. На Маршалловых островах действуют законы, в основе которых лежит законодательство Делавэра и Нью-Йорка, а создавать фирмы бизнесмены могут по американскому либо английскому образцу.
Еще подробнее о преимуществах выбора Маршалловых островов читайте по ссылке beforis.com/registraciya-kompanij/marshallovye-ostrova. Компания Beforis (Бефорис), которая занимается регистрацией компаний за рубежом, развернуто освещает эту тему на своем сайте.
Требования, которые выдвигаются к нерезидентам при регистрации фирмы
При регистрации на Маршалловых островах к фирмам предъявляется ряд требований разной сложности:
- уникальное название (для территории самой страны);
- рекомендуемый размер фонда (но не обязательный) — 50 тысяч долларов;
- обязательное наличие секретаря, но по желанию его обязанности на себя может взять директор фирмы;
- юридический адрес на территории Маршалловых островов;
- проведение ежегодных собраний акционеров — к географии этих собраний требований нет;
- хранение всех официальных документов юридического лица на территории страны.
Для полноты картины упомянем те требования, которые встречаются в других странах, но их нет у Маршалловых островов. Например, при регистрации фирмы на территории этой республики почти нет никаких требований относительно директора. Он может быть юридическим, физическим лицом (без разницы, какого гражданства и какой национальности). То же самое относится к акционерам — в их случае допускается любое гражданство.
Маршалловыми островами разрешена эмиссия акций в разных валютах без указания номинальной стоимости, а также регистрация организации с одной акцией в активе.
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