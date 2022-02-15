Основные требования для регистрации фирмы на Маршалловых островах.

При выборе направления для регистрации фирмы за рубежом каждый бизнесмен ориентируется на свои задачи. Но уже сложился некоторый список стран, которые среди прочих более привлекательны для решения этого вопроса. В него уже долгое время входят Маршалловы острова — республика в Микронезии, которая расположена на нескольких островах.

Кратко о плюсах регистрации на Маршалловых островах

Эта республика интересна для бизнесменов по разным причинам. Ее выбирают из-за отсутствия налогов, небольших требований к отчетности, а также развитого банковского сектора. На Маршалловых островах действуют законы, в основе которых лежит законодательство Делавэра и Нью-Йорка, а создавать фирмы бизнесмены могут по американскому либо английскому образцу.

Еще подробнее о преимуществах выбора Маршалловых островов читайте по ссылке beforis.com/registraciya-kompanij/marshallovye-ostrova. Компания Beforis (Бефорис), которая занимается регистрацией компаний за рубежом, развернуто освещает эту тему на своем сайте.

Требования , которые выдвигаются к нерезидентам при регистрации фирмы

При регистрации на Маршалловых островах к фирмам предъявляется ряд требований разной сложности:

уникальное название ( для территории самой страны);

для территории самой страны); рекомендуемый размер фонда ( но не обязательный) — 50 тысяч долларов;

но не обязательный) — 50 тысяч долларов; обязательное наличие секретаря , но по желанию его обязанности на себя может взять директор фирмы;

но по желанию его обязанности на себя может взять директор фирмы; юридический адрес на территории Маршалловых островов;

проведение ежегодных собраний акционеров — к географии этих собраний требований нет;

хранение всех официальных документов юридического лица на территории страны.

Для полноты картины упомянем те требования, которые встречаются в других странах, но их нет у Маршалловых островов. Например, при регистрации фирмы на территории этой республики почти нет никаких требований относительно директора. Он может быть юридическим, физическим лицом (без разницы, какого гражданства и какой национальности). То же самое относится к акционерам — в их случае допускается любое гражданство.

Маршалловыми островами разрешена эмиссия акций в разных валютах без указания номинальной стоимости, а также регистрация организации с одной акцией в активе.

Работа со специалистами — гарантия беспроблемной регистрации фирмы

Чтобы не упустить выгодные условия, а также избежать ошибок во время регистрации, имеет смысл сразу обращаться к специалистам. Бизнесмены, которые выбирают команду Beforis, получают полное сопровождение регистрации — благодаря этому они существенно экономят время и деньги. Также команда занимается другими направлениями и может подобрать страну по условиям заказчика — для каждого бизнеса найдется оптимальное решение.